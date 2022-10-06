Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования

Производитель отечественных универсальных микропроцессоров МЦСТ совместно с разработчиком комплексных квантово-устойчивых программных решений кибербезопасности QApp завершил пилотный проект по демонстрации работы библиотеки постквантовых алгоритмов на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители МЦСТ.

Решения на основе постквантовой криптографии – метод защиты ценных данных, основанный на новом классе асимметричных алгоритмов шифрования. В отличие от классических, постквантовые алгоритмы способны противостоять квантовой угрозе — кибератакам с применением квантовых компьютеров. Постквантовую криптографию уже активно пилотируют крупнейшие международные организации для защиты государственной и коммерческой тайны, финансовых, персональных и других данных.

В ходе работы специалисты QApp протестировали производительность библиотеки постквантовых криптографических алгоритмов PQLR на микропроцессоре «Эльбрус-8С». По итогам демонстрации совместимости программного продукта с архитектурой микропроцессора эксперты провели первые замеры ключевых характеристик: времени генерации ключей, процедур цифровой подписи и механизмов выработки общего ключа (инкапсуляции/декапсуляции) для защиты информации в системах, в которых открытый ключ передается по незащищенному каналу.

процессоров « Подтверждена совместимость отечественных Эльбрус » и постквантового шифрования

«Для защиты информации необходима доверенная платформа. Именно такой платформой является “Эльбрус”. Ее защита основана не на внешних накладных средствах (пусть даже и интегрированных на кристалл), а на надежном фундаменте – процессорном ядре “Эльбрус” собственной разработки. Оно несет и основную вычислительную нагрузку, и обеспечивает работу программных средств защиты информации из состава операционной системы. При этом мы видим большой потенциал ускорения работы криптоалгоритмов через оптимизацию кода и использование всех аппаратных возможностей ядра “Эльбрус”», — сказал Александр Ким, генеральный директор АО МЦСТ.

«И в России, и за рубежом представители бизнеса понимают, что пилотировать квантово-устойчивые решения по защите данных от атак с применением квантовых компьютеров необходимо уже сегодня. Постквантовая криптография — оптимальный выбор по уровню стойкости, скорости и стоимости интеграции решений. Совместный проект с МЦСТ — важная веха российского рынка информационной безопасности, которая наглядно демонстрирует фокус отечественных вычислительных платформ на защиту от квантовой угрозы», — отметил Антон Гугля, руководитель QApp.

По завершении проекта QApp получил сертификат совместимости своего решения с устройствами на микропроцессорах «Эльбрус» — например, рабочими и серверными станциями.

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АО «МЦСТ» ― российская частная компания, специализирующаяся на разработке универсальных микропроцессоров; микроконтроллеров; управляющих вычислительных комплексов; оптимизирующих и двоичных компиляторов и операционных систем.

QApp – разработчик комплексных программных решений кибербезопасности на основе постквантовых алгоритмов шифрования. Продукты компании способны защитить ценные данные от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров и уже пилотируются в ограниченных периметрах российским бизнесом в различных отраслях. QApp — спин-офф Российского квантового центра и резидент «Киберкластера» «Сколково». Сотрудники компании активно вовлечены в процесс разработки стандартов для постквантовой криптографии в России в рамках деятельности подгрупп Технического комитета 26 (ТК26).