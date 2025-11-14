Постквантовое шифрование — перспективное направление в секторе кибербезопасности, продукты которого активно пилотируют во всем мире для защиты государственной и коммерческой тайны, персональных и финансовых данных. В среднесрочной перспективе злоумышленники, получившие доступ к мощному квантовому компьютеру, смогут взломать классические алгоритмы шифрования практически в реальном времени. Постквантовые алгоритмы устойчивы к вычислительным преимуществам квантовых компьютеров при кибератаках, что подтверждают математические доказательства стойкости каждого такого алгоритма.