7 дней до Толк Шоу: стали известны имена хедлайнеров и программа

Организаторы честной IT-конференция о будущем технологий и коммуникациях представляет полную программу мероприятия: среди гостей техноблогер Wylsacom, эксперты МегаФона, IBS, Т1, Positive Technologies. Подробная программа опубликована на сайте конференции.

Как защитить компанию от киберугроз

Информационная безопасность — одна из главных тем Толк Шоу. Эксперты Positive Technologies объяснят, чем видеосвязь интересна злоумышленникам, покажут нестандартные уязвимости в ПО и разберут, какие действия действительно снижают риски для бизнеса.

Кибербез и новый подход к цифровизации гости также обсудят вместе с хедлайнером Шоу — популярным техноблогером Валентином Петуховым, известным как Wylsacom. IT-специалисты IBS поделятся опытом создания собственной R&D-лаборатории.

Они расскажут, зачем продуктовой команде такой центр разработки и как он помогает работать с быстрым ростом и внедрением ИИ-технологий.

Что ждет рынок после изменений в господдержке

Еще одна важная дискуссия на тему грядущих изменений в поддержке IT-рынка: во время панельной дискуссии с АРПП «Отечественный софт» и представителями МегаФона, Т1 и АФЛТ-Системс спикеры разберут, какие последствия уже видят компании и как бизнесу адаптироваться к новым условиям.

Ученые против мифов

В программе — научная сессия. Эксперты по квантовым технологиям из СПбГУ и института AIRI объяснят, могут ли квантовые компьютеры взломать современные методы шифрования, что дает переход на «постквантовую» криптографию и насколько эти технологии готовы к практическому применению.

Завершится Шоу прожаркой сервиса для коммуникаций Контур.Толк: команда готова к самым неудобным вопросам о платформе. Участников ждут интерактивы и открытый формат общения. Можно будет задать вопросы спикерам, обсудить кейсы с коллегами, поучаствовать в активностях на площадке и получить подарки.

Конференция пройдет 20 ноября офлайн в Москве и онлайн в Толке, начало в 12:00 мск. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте конференции.