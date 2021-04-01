Разделы

Никитченко Анна


УПОМИНАНИЯ


ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 2
17.06.2020 Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку 1
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Никитченко Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8091 5
МегаФон 9587 4
Ростелеком 10106 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 3
8728 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1193 3
Цифра ГК 2513 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
Matller - Матллер 6 2
Ростех - Автоматика Концерн 1709 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
БАРС Груп 555 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Галактика - Корпорация 1494 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 14 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 22 1
ОРТИС 2 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 60 1
АСофт21 - Асофт XXI 1 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 228 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
X Corp - Twitter 2897 1
Apple Inc 12427 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 15 1
Чувашкабель - Чебоксарский завод кабельных изделий 1 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 349 1
АБАТ Чувашторгтехника - ABAT 1 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 238 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
КСОР 7 1
Экспа Софтвар 1 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Химпром 22 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Проект-техника НПП 6 1
Согласие НПП 1 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Газпром нефть 650 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
Tesla Motors 418 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
ЧПО им. В. И. Чапаева - Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева 1 1
Спецпроект ГК 1 1
Волмаг 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 383 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 47 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 136 1
Умные платформы 1812 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 746 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 234 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1103 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 120 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 536 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1540 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 562 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 841 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
СКБ Контур - Контур.Отель 20 1
Правительство Пермского края - Спортивное Прикамье ИС. 1 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 498 1
Яндекс.Маршрутизация 36 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Pinterest 71 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Зорин Александр 51 6
Сельский Андрей 23 2
Линьков Юрий 2 2
Ковнир Евгений 75 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Зарубин Юрий 8 1
Кострицына Светлана 1 1
Мартынова Елена 87 1
Павлов Вадим 21 1
Курманов Анатолий 6 1
Федорищев Вячеслав 8 1
Лукина Светлана 6 1
Колесова Светлана 1 1
Егоров Рамиль 1 1
Бойко Алексей 87 1
Алексеев Антон 35 1
Распопов Владимир 8 1
Зуев Николай 4 1
Шиляев Павел 7 1
Чухнова Евгения 7 1
Парфентьев Михаил 2 1
Мамсуров Максим 1 1
Курганский Константин 1 1
Ватбольская Алена 1 1
Ростовцев Павел 1 1
Серебров Артем 4 1
Логинов Кирилл 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
Путин Владимир 3296 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Кружилин Петр 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Кулик Вадим 190 1
Ляпунов Игорь 129 1
Безбогов Сергей 58 1
Осеевский Михаил 329 1
Ромась Анастасия 1 1
Крайнов Александр 17 1
Колесников Максим 26 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 674 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1817 2
Россия - ПФО - Самарская область 1414 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 642 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 2
Россия - СФО - Кемеровская область 966 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 733 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 945 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 632 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 138 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1627 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1772 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1490 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 529 1
Россия - УФО - Челябинская область 1346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 787 1
Россия - ЦФО - Брянская область 369 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 219 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 306 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
Национальный проект 352 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1015 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 405 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
Экономический эффект 1158 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 36 1
КГАУ ДПО - Красноярский институт развития физической культуры и спорта 1 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
Цифровая прокачка региона 29 6
Цифровая среда онлайн 5 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Data Fusion Contest 10 1
