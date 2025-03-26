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Федорищев Вячеслав
Федорищев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
|1С 8343 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
|Yandex - Яндекс 7518 1
|МегаФон 9072 1
|Ростелеком 9817 1
|Matller - Матллер 6 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
|O2 Consulting - O2Consulting 12 1
|СКБ Контур - Контур.Отель 19 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 1
|Зорин Александр 51 2
|Ковнир Евгений 75 2
|Путин Владимир 3209 2
|Курганский Константин 1 1
|Ватбольская Алена 1 1
|Казмерчук Елена 12 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
|Линьков Юрий 2 1
|Распопов Владимир 8 1
|Чухнова Евгения 5 1
|Лукина Светлана 6 1
|Никитченко Анна 7 1
|Мартынова Елена 87 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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