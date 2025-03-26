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Федорищев Вячеслав


26.03.2025 Более 70% производителей беспилотников в России относятся к малому и среднему бизнесу 1
19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 1
04.08.2020 Организация «Цифровая экономика» и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федорищев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
8343 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
Yandex - Яндекс 7518 1
МегаФон 9072 1
Ростелеком 9817 1
Matller - Матллер 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4577 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 501 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 519 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8190 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 1
СКБ Контур - Контур.Отель 19 1
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Зорин Александр 51 2
Ковнир Евгений 75 2
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Ватбольская Алена 1 1
Казмерчук Елена 12 1
Разумовский Дмитрий 122 1
Линьков Юрий 2 1
Распопов Владимир 8 1
Чухнова Евгения 5 1
Лукина Светлана 6 1
Никитченко Анна 7 1
Мартынова Елена 87 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7922 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18870 1
Зоология - наука о животных 2664 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5237 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 169 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 200 1
Цифровая прокачка региона 29 2
Цифровая среда онлайн 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171723.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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