В Самаре открыт логистический центр Wildberries

В Самаре состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ. В мероприятии приняли участие основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Склад запущен двумя очередями. Операционная зона комплекса оснащена современной техникой, на складе функционирует автоматическая сортировочная система конвейерного типа. На данный момент, производительность установленного сортера достигает 240 тыс. товаров в сутки. В ближайшее время также будет установлен трехуровневый автоматический сортировочный конвейер, производительность которого в перспективе составит до 1,5 млн товаров в сутки.

Компания продолжит модернизацию склада с применением всех имеющихся в распоряжении передовых технологий. Общая площадь всего логоцентра составляет 130 тыс. кв. м. При полном запуске общая вместимость склада достигнет 120 млн единиц товаров.

«Развитие логистической инфраструктуры в Приволжском федеральном округе – один из стратегических приоритетов нашей компании. Самара находится в центре Европейской части страны, что делает ее удобной для транспортировки товаров по ключевым логистическим маршрутам платформы. Кроме того, город стал одним из крупных промышленных центров России, притягивающий предпринимателей для реализации их потенциала и возможностей. Открытие склада в Самаре будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе, а также сократит время доставки товаров до покупателей», – отметила Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ.

«Российская торговая отрасль одна из самых высокотехнологичных в мире. Это подтверждает активное развитие интернет-торговли. По итогам 2024 г. этот сегмент вырос на 40%. Также российские компании занимаются автоматизацией, роботизацией складских пространств. Сегодня на открытии логистического центра Wildberries мы увидели, что коллеги идут в ногу со временем. Уверен, что эти лучшие практики будут транслироваться и дальше. Со своей стороны Минпромторг России совместно с представителями отрасли создал Штаб технологического развития торговли, являющийся центром компетенции и призванный ускорить процессы поиска и внедрения инноваций», – отметил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

«Открытие этого центра – важный шаг в развитии экономики нашего региона, укрепляющий позиции Самарской области как ключевого логистического узла Поволжья. Проект реализован при государственной поддержке на базе логистического парка «Новосемейкино». Это еще раз подтверждает эффективность нашей политики по созданию благоприятных условий для бизнеса. Такое партнерство позволило обеспечить компанию современной инфраструктурой и необходимыми ресурсами для успешной работы. Благодаря этому проекту мы не только повышаем качество и скорость доставки товаров для миллионов покупателей, но и демонстрируем привлекательность региона для крупных инвестиций. Благодарю руководство компании, лично Татьяну Владимировну Ким за доверие к нашему региону. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта: строителям, проектировщикам, сотрудникам. Уверен, что открытие комплекса придаст новый импульс дальнейшему развитию логистики, малого и среднего бизнеса, будет способствовать повышению качества жизни наших граждан», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. м. До конца 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м. складских площадей.