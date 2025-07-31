Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чекушов Роман
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов 1
|23.05.2025
|В Самаре открыт логистический центр Wildberries 1
Чекушов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|СТА Карго 7 1
|Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 871 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.