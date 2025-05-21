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Финко
УПОМИНАНИЯ
Финко и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3238 3
|Хубежова Зарина 2 2
|Шпак Василий 237 2
|Белоусов Андрей 141 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Ким Дмитрий 62 1
|Азаров Дмитрий 9 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Райкевич Алексей 91 1
|Никишев Роман 1 1
|Патраков Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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