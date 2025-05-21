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Финко


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА 1
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
03.03.2023 Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Финко и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 62 6
Птеро - Ptero 7 5
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 20 3
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 3
Беспилотные авиационные системы 56 2
Флай дрон - Fly Drone 18 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Aeromax - Аэромакс 31 1
Защитатрансинформ 1 1
Yandex - Яндекс 7688 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1334 1
DJI 75 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
ГЛОНАСС АО 204 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 570 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 4
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 4
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 20 4
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 4
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Транспорта будущего 8 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 4
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 679 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 42 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 639 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 226 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 7 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3037 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7045 2
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8594 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1823 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 1
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FreePik 1135 4
Apple iPhone 6 4863 1
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Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2796 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 79 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4127 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5309 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 59 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3510 1
Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая 16 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на 27 1
Ведомости 1071 3
Forbes - Форбс 854 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1013 1
Известия ИД 656 1
Российская газета 274 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 16 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 6 1
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