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Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов

В России начнут выпускать крупные партии серийных беспилотников для коммерческого сектора. До 2026 г. рассчитан выпуск устройств совокупной стоимостью 50 млрд руб.

Серийный выпуск БПЛА

В России начнется серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для этого Правительство формирует госзаказ на беспилотники до 2030 г., пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки госпрограммы. Президент России Владимир Путин должен утвердить стратегию развития беспилотной авиации в мае 2023 г.

Как рассказал изданию представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, участвует в проекте), спрос на БПЛА разных классов со стороны рынка до 2026 г. достиг 8 тыс. устройств. Стоимость такого количества беспилотников ГТЛК оценивает более чем в 50 млрд руб. Представители Минпромторга оценили спрос на тяжелые беспилотники более чем в 1 тыс. устройств, но пока не оценивали необходимые объемы легких и средних БПЛА.

БПЛА необходимы для выполнения авиационных работ гражданского назначения, уточнил представитель ГТЛК. Сейчас в стране большими сериями гражданские беспилотники не выпускают, пишет издание.

Кто будет участвовать в программе

По данным Минпромторга, в программе по серийному выпуску беспилотников планирует участвовать множество отечественных производителей таких устройств. Например, среди них присутствуют «Геоскан», «Аэромакс», «Финко», «Птеро», ЛМТ, «Миль и Камов», «Радар ммс», «ВР-Технологии», «Аэроглоуб» и другие.

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Фото: tawatchai07 на Freepik
В России начнется серийный выпуск беспилотников

Гражданские БПЛА в России выпускают многие компании, но чаще всего это опытные или экспериментальные образцы, рассказал «Известиям» основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. По его словам, для массового использования в коммерческом секторе такие устройства непригодны. Это обусловлено отсутствием регуляторики в этой области, пояснил он.

Представители Минпромторга отметили, что финансирование проекта будет осуществляться как за счет заказчиков, так и со стороны федеральных и региональных органов власти.

Беспилотники в России

В стратегии развития беспилотной авиации должны быть определены объем сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства, основных комплектующих изделий к ним, а также уровень локализации производства таких систем и изделий.

Владимир Путин поручил сформировать госзаказ на беспилотники в декабре 2022 г. Серийный выпуск должен удовлетворить потребности у госсектора и госкомпаний в БПЛА.

В начале января 2023 г. «Ростех» анонсировал серийное производство принципиально нового поколения авиационных и наземных средств борьбы с БПЛА. Также «Ростех» начнет производить и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В феврале в стране был разработан транспортный беспилотник самолетного типа. Он способен перевозить перевозить до 250 килограмм груза на дальние расстояния.

Кристина Холупова

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