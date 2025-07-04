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Патраков Андрей


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей 1
03.03.2023 Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Патраков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
Птеро - Ptero 7 1
Финко 7 1
Aeromax - Аэромакс 33 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4655 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 43 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 250 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21185 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3092 1
FreePik 1183 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1837 1
Путин Владимир 3258 1
Россия - РФ - Российская федерация 150483 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53071 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19434 1
Известия ИД 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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