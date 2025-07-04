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Патраков Андрей
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей 1
|03.03.2023
|Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов 1
Патраков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
|Птеро - Ptero 7 1
|Финко 7 1
|Aeromax - Аэромакс 33 1
|Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4655 1
|ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 43 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 1
|FreePik 1183 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1837 1
|Путин Владимир 3258 1
|Известия ИД 664 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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