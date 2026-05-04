Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов Иск к бывшим ИТ-чиновникам Минтранса Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск заместителя генпрокуро

Минтранс потратит сотни миллионов на модернизацию своей ГИС, чтобы ее не спамили постановкой и отказом от брони при проезде через границу м задании. Заявки на участие в ведомство принимает до 20 апреля. Итоги конкурса подведут 23 апреля. Минтранс Минтранс модернизирует свою ГИС перевозочных документов Развитие системы продиктован

Прокуратура требует конфисковать ИТ-компании бывшего замглавы Минтранса по цифровому развитию на сумму 6 млрд рублей Семенов в 2009 г. занимал должность директора департамента программ развития Минтранса, а в октябре 2018 г. получил назначение на пост заместителя министра транспорта по

Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер меститель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин. «ФГБУ "СИЦ Минтранса России" активно участвует в развитии цифровых технологий и сервисов в области льгот

Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом приговор по делу бывшего гендиректора госпредприятия «Защитаинфотранс» (подведомственная структура Минтранс) Юрия Спасского, его бывшего заместителя Виктора Парахина и замруководителя дирекции

Суд признал виновными бывших ИТ-чиновников структуры Минтранса Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору госпредприятия ФГБУ «Защитаинфотранс» (подведомственное предприятие Минтранса) Юрию Спасскому, его бывшему заместителю Виктору Парахину и бывшему замдиректора департамента ИТ-предприятия Роману Лаврентьеву. Спасский и Парахин приговорены к 7,5 годам тюрьмы и шт

Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза ать в специальном приложении. Эти документы загружаются в единую электронную систему с доступом для Минтранса, Ространснадзора, МВД, ФНС, Минздрава, Минцифры и других ведомств. Ранее, по данным

Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России совет директоров АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ЭТП «Эра-ГЛОНАСС»). Ранее Минтранс рассматривал проект строительства отдельной сети связи на транспорте. В 2020 г. Госу

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург Санкт-Петербург и Москву. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщается в официальном Telegram-канале министерства транспорта России. В заявлении отмечается, что открытие первого в стране беспило

«СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса ационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Настоящая аккредитация СберКорус от Минтранса России действительна до 16 сентября 2026 г. «Транспортный ЭДО» от «СберКорус» — это

В России планируют создать систему цифрового управления всем водным транспортом рость, эффективность и доступность перевозок по морским и речным магистралям, считает представитель Минтранса. Министерство транспорта России В России планируется создание единой ИТ-системы для

«СберКорус» выпустил 1 млн ЭПД через ГИС Минтранса России общила о том, что с помощью сервиса «Транспортный электронный документооборот» компании удалось сгенерировать для обмена, формирования и хранения сведений участниками транспортных перевозок в ГИС ЭПД Минтранса России уже более 1 млн QR-кодов для водителей маршрутных автобусов и большегрузных автомобилей. Сейчас компания выпускает через ГИС ЭПД электронные путевые листы (ЭПЛ) и электронные т

Вводятся беспрецедентные нормы слежки за россиянами-путешественниками. Гигабайты персональных данных будут храниться семь лет, доступ дадут силовикам т аккаунта пользователя, с которого он залогинился для бронирования или покупки билета. Более того, Минтранс предлагает собирать данные об IP-адресе и даже номере порта, с которого подключался

Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell овали в Аналитический центр при министерстве – там не ответили. Также без ответа остались запросы в Минтранс, «Защитаинфотранс», «Айрус» и в американский офис Dell. Как полагает партнер адвокат

Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза этом должна быть не менее 3 ГГц (это фактически означает, что чипы могут быть только зарубежными). Минтранс сильно сэкономил на закупке отечественных серверов Как следует из карточки контракта

«Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России стемы и процессы взаимодействия с сервисом «Сберкорус», отработаны основные сценарии бизнес-процессов оформления электронных перевозочных документов, а также механизм формирования и передачи QR-кода. Минтранс России совместно с ФНС России, Минцифры России и операторами электронного документооборота разработали соответствующую нормативно-правовую базу, включая технические требования к информ

Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов (ЭПД) в соответствии с приказом регулятора. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Статус оператора значит, что

Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД » тестировал работу с ЭТрН с торговой сетью «Макси», которая также принимала участие в эксперименте Минтранса. Процесс цифровизации документации в грузоперевозках был запущен Минтрансом еще в 2

Власти обяжут таксистов передавать данные в ФСБ Такси хотят зарегулировать Российский Минтранс завершил работу над новой редакцией законопроекта о регулировании деятельности агрег

Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО рассказал CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, по его данным, непосредственно Минтранс продуктами его компании раньше не пользовался. Редакция ожидает от «Защитыинфотранса

Руководство Минтранса получило на свои iPad мобильное приложение за сотни миллионов Приложение «iМинтранс» Как выяснил CNews, у Министерства транспорта (Минтранс) появилось внутреннее мобильное приложение «iМинтранс» для Apple iPad. Оно предназна

«Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси «Ситимобил» в сотрудничестве с Минтрансом Московской области внедрили систему контроля усталости водителей. Использование системы аналитики в сфере такси позволит повысить безопасность поездок. Две установленные в автомобиле

Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут ГИС для Минтранса Министерство транспорта (Минтранс) создаст государственную информационную систему (ГИС) электронных перевозочных докум

В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников Типовое зрение для беспилотников Как выяснил CNews, Минтранс до середины декабря 2020 г. рассчитывает получить в свое распоряжение типовую защище

Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты связи Константин Носков считали необходимым заслушать на заседании ГКРЧ обе заявки. Против выступил Минтранс. Ведомство указывало, что заявка «ГЛОНАСС-ТМ» прошла все необходимые положительные с

Минтранс России и «РЖД» создают виртуальный полигон для беспилотных поездов терного зрения беспилотники в реальный мир», - сообщил директор Департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов. Результаты аналитики и проектирования будут рассматриваться

Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» от Роскомнадзора, Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО). Компанию в этом желании поддерживал Минтранс. Битва за частоты Однако на часть этого диапазона нашелся и другой претендент, госуд

Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной грузоперевозок откажутся от бумаги и будут обмениваться перевозочными документами в режиме онлайн. Минтранс планомерно повышает прозрачность перевозок в стране. Так, в 2019 году ведомство расс

В России вдоль железных дорог появятся сети нового стандарта железнодорожного транспорта общего пользования. Перечень соответствующих владельцев инфраструктуры Минтранс должен будет направить в Роскомнадзор. Будущие сети не должны создавать помех действ

УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат» кументооборота в Федеральном государственном унитарном предприятии «Управление ведомственной охраны Минтранса России. (УВО Минтранса России) на базе системы электронного документооборота

Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось р-министром Дмитрием Медведевым, оно вступит в силу 30 июня. Автором проекта постановления является Минтранс. Напомним, в ноябре 2015 г. правительство приняло постановление о вводе ежегодной ин

«Крок» разработал для Минтранса Татарстана дорожную карту перехода на BIM-технологии удет осуществлен в основном за счет интеграции приложений, уже используемых отделами и подрядчиками Минтранса РТ для проектирования, управления строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплу

Минтранс переплатил за новую ИС 380 миллионов и эксплуатацию информационных систем. К такому выводу пришла Счетная палата, которая проверила, как Минтранс расходовал эти средства в 2013-2016 гг.По данным палаты, все случаи неэффективного р

«Защитаинфотранс» и «Техносерв» модернизировали Координационный центр Минтранса России ожно переоценить. К примеру, в связи с последней катастрофой над Черным морем Координационный центр Минтранса России был подключен к Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС Ро

Группа «Кронштадт» поставила ГЛОНАСС-оборудование по заказу Министерства транспорта РФ ФЦП «ГЛОНАСС» и предполагал поставку комплексных решений в несколько Администраций бассейновых управлений внутренних водных путей РФ в республиках Карелия и Саха, а также в Перми и Иркутске по заказу Министерства транспорта Российской Федерации. Генеральный директора «Кронштадт Технологии» Илья Бриллиантов отметил: «Оснащение внутренних водных путей РФ оборудованием контрольно-корректирующи

«УВО Минтранса России» внедрило «Е1 Евфрат» «УВО Минтранса России» внедрило систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» компании Cogniti

В России могут разрешить использование мобильников в самолетах ие полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (ФАП-128), компания «Трансаэро» обратилась в Минтранс ранее сегодня, 16 марта 2015 г. Об этом говорится на сайте компании. «Согласно новым

Минтранс России определён уполномоченным федеральным органом власти в области создания и функционирования «ЭРА-ГЛОНАСС» т имени Российской Федерации правомочий обладателя информации, размещённой в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Минтранс России – государственный заказчик работ по созданию системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В соответ

Минтранс отчитался о закупленном на 46 млрд ПО и технике для безопасности на транспорте и запросил еще столько же лся о расходах на транспортную безопасность. Всего на программу по ее обеспечению, в которой помимо Минтранса участвовали МЧС, МВД и ФСБ, с 2010 г. по 2013 г. было затрачено 46,53 млрд руб. Пре