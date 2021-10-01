Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минтранс РФ
Министерство транспорта Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 309, упоминаний - 486
Минтранс РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 17
|Ротенберг Аркадий 42 16
|Ротенберг Игорь 35 15
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Акимов Максим 167 7
|Иванов Олег 124 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Носков Константин 201 6
|Мишустин Михаил 302 5
|Семенов Алексей 67 4
|Шилов Сергей 61 4
|Трофимов Дмитрий 14 4
|Недосеков Андрей 23 4
|Аксельрод Илья 15 4
|Гурко Александр 129 4
|Старовойт Роман 17 4
|Парахин Виктор 4 4
|Зотов Алексей 24 3
|Веселов Роман 5 3
|Соколов Максим 15 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Головин Леонид 25 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Головатый Артём 3 3
|Буленков Дмитрий 13 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Малахов Дмитрий 3 3
|Исаев Дмитрий 11 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Рыстенко Михаил 57 3
|Захаров Максим 3 3
|Зубарев Николай 6 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Васильев Дмитрий 39 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754887, в очереди разбора - 658577.
Создано именных указателей - 46349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754887, в очереди разбора - 658577.
Создано именных указателей - 46349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru