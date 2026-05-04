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Минтранс РФ Министерство транспорта Российской Федерации

Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации

СОБЫТИЯ


04.05.2026 Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов

Иск к бывшим ИТ-чиновникам Минтранса Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск заместителя генпрокуро
09.04.2026 Минтранс потратит сотни миллионов на модернизацию своей ГИС, чтобы ее не спамили постановкой и отказом от брони при проезде через границу

м задании. Заявки на участие в ведомство принимает до 20 апреля. Итоги конкурса подведут 23 апреля. Минтранс Минтранс модернизирует свою ГИС перевозочных документов Развитие системы продиктован
08.04.2026 Прокуратура требует конфисковать ИТ-компании бывшего замглавы Минтранса по цифровому развитию

на сумму 6 млрд рублей Семенов в 2009 г. занимал должность директора департамента программ развития Минтранса, а в октябре 2018 г. получил назначение на пост заместителя министра транспорта по

04.03.2026 Минтранс России совместно со «СберТройкой» и Max готовят к запуску пилотный проект подтверждения льгот в городском транспорте через национальный мессенджер

меститель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин. «ФГБУ "СИЦ Минтранса России" активно участвует в развитии цифровых технологий и сервисов в области льгот
19.11.2025 Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом

приговор по делу бывшего гендиректора госпредприятия «Защитаинфотранс» (подведомственная структура Минтранс) Юрия Спасского, его бывшего заместителя Виктора Парахина и замруководителя дирекции
18.11.2025 Суд признал виновными бывших ИТ-чиновников структуры Минтранса

Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору госпредприятия ФГБУ «Защитаинфотранс» (подведомственное предприятие Минтранса) Юрию Спасскому, его бывшему заместителю Виктору Парахину и бывшему замдиректора департамента ИТ-предприятия Роману Лаврентьеву. Спасский и Парахин приговорены к 7,5 годам тюрьмы и шт
17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза

ать в специальном приложении. Эти документы загружаются в единую электронную систему с доступом для Минтранса, Ространснадзора, МВД, ФНС, Минздрава, Минцифры и других ведомств. Ранее, по данным
12.02.2025 Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России

совет директоров АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ЭТП «Эра-ГЛОНАСС»). Ранее Минтранс рассматривал проект строительства отдельной сети связи на транспорте. В 2020 г. Госу
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Санкт-Петербург и Москву. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщается в официальном Telegram-канале министерства транспорта России. В заявлении отмечается, что открытие первого в стране беспило
09.08.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса

ационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Настоящая аккредитация СберКорус от Минтранса России действительна до 16 сентября 2026 г. «Транспортный ЭДО» от «СберКорус» — это
18.06.2024 В России планируют создать систему цифрового управления всем водным транспортом

рость, эффективность и доступность перевозок по морским и речным магистралям, считает представитель Минтранса. Министерство транспорта России В России планируется создание единой ИТ-системы для
19.03.2024 «СберКорус» выпустил 1 млн ЭПД через ГИС Минтранса России

общила о том, что с помощью сервиса «Транспортный электронный документооборот» компании удалось сгенерировать для обмена, формирования и хранения сведений участниками транспортных перевозок в ГИС ЭПД Минтранса России уже более 1 млн QR-кодов для водителей маршрутных автобусов и большегрузных автомобилей. Сейчас компания выпускает через ГИС ЭПД электронные путевые листы (ЭПЛ) и электронные т
22.02.2024 Вводятся беспрецедентные нормы слежки за россиянами-путешественниками. Гигабайты персональных данных будут храниться семь лет, доступ дадут силовикам

т аккаунта пользователя, с которого он залогинился для бронирования или покупки билета. Более того, Минтранс предлагает собирать данные об IP-адресе и даже номере порта, с которого подключался

22.11.2022 Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell

овали в Аналитический центр при министерстве – там не ответили. Также без ответа остались запросы в Минтранс, «Защитаинфотранс», «Айрус» и в американский офис Dell. Как полагает партнер адвокат
21.10.2022 Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза

этом должна быть не менее 3 ГГц (это фактически означает, что чипы могут быть только зарубежными). Минтранс сильно сэкономил на закупке отечественных серверов Как следует из карточки контракта
12.10.2022 «Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России

стемы и процессы взаимодействия с сервисом «Сберкорус», отработаны основные сценарии бизнес-процессов оформления электронных перевозочных документов, а также механизм формирования и передачи QR-кода. Минтранс России совместно с ФНС России, Минцифры России и операторами электронного документооборота разработали соответствующую нормативно-правовую базу, включая технические требования к информ
28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов

Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов (ЭПД) в соответствии с приказом регулятора. Об этом CNews сообщили представители Docrobot. Статус оператора значит, что
22.09.2022 Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД

» тестировал работу с ЭТрН с торговой сетью «Макси», которая также принимала участие в эксперименте Минтранса. Процесс цифровизации документации в грузоперевозках был запущен Минтрансом еще в 2
29.03.2022 Власти обяжут таксистов передавать данные в ФСБ

Такси хотят зарегулировать Российский Минтранс завершил работу над новой редакцией законопроекта о регулировании деятельности агрег
28.03.2022 Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО

рассказал CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, по его данным, непосредственно Минтранс продуктами его компании раньше не пользовался. Редакция ожидает от «Защитыинфотранса
25.02.2022 Руководство Минтранса получило на свои iPad мобильное приложение за сотни миллионов

Приложение «iМинтранс» Как выяснил CNews, у Министерства транспорта (Минтранс) появилось внутреннее мобильное приложение «iМинтранс» для Apple iPad. Оно предназна
24.01.2022 «Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси

«Ситимобил» в сотрудничестве с Минтрансом Московской области внедрили систему контроля усталости водителей. Использование системы аналитики в сфере такси позволит повысить безопасность поездок. Две установленные в автомобиле
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут

ГИС для Минтранса Министерство транспорта (Минтранс) создаст государственную информационную систему (ГИС) электронных перевозочных докум
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников

Типовое зрение для беспилотников Как выяснил CNews, Минтранс до середины декабря 2020 г. рассчитывает получить в свое распоряжение типовую защище
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты

связи Константин Носков считали необходимым заслушать на заседании ГКРЧ обе заявки. Против выступил Минтранс. Ведомство указывало, что заявка «ГЛОНАСС-ТМ» прошла все необходимые положительные с
20.07.2020 Минтранс России и «РЖД» создают виртуальный полигон для беспилотных поездов

терного зрения беспилотники в реальный мир», - сообщил директор Департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов. Результаты аналитики и проектирования будут рассматриваться
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех»

от Роскомнадзора, Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО). Компанию в этом желании поддерживал Минтранс. Битва за частоты Однако на часть этого диапазона нашелся и другой претендент, госуд
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной

грузоперевозок откажутся от бумаги и будут обмениваться перевозочными документами в режиме онлайн. Минтранс планомерно повышает прозрачность перевозок в стране. Так, в 2019 году ведомство расс
02.10.2018 В России вдоль железных дорог появятся сети нового стандарта

железнодорожного транспорта общего пользования. Перечень соответствующих владельцев инфраструктуры Минтранс должен будет направить в Роскомнадзор. Будущие сети не должны создавать помех действ
03.09.2018 УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат»

кументооборота в Федеральном государственном унитарном предприятии «Управление ведомственной охраны Минтранса России. (УВО Минтранса России) на базе системы электронного документооборота
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось

р-министром Дмитрием Медведевым, оно вступит в силу 30 июня. Автором проекта постановления является Минтранс. Напомним, в ноябре 2015 г. правительство приняло постановление о вводе ежегодной ин
25.04.2017 «Крок» разработал для Минтранса Татарстана дорожную карту перехода на BIM-технологии

удет осуществлен в основном за счет интеграции приложений, уже используемых отделами и подрядчиками Минтранса РТ для проектирования, управления строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплу
15.03.2017 Минтранс переплатил за новую ИС 380 миллионов

и эксплуатацию информационных систем. К такому выводу пришла Счетная палата, которая проверила, как Минтранс расходовал эти средства в 2013-2016 гг.По данным палаты, все случаи неэффективного р
13.02.2017 «Защитаинфотранс» и «Техносерв» модернизировали Координационный центр Минтранса России

ожно переоценить. К примеру, в связи с последней катастрофой над Черным морем Координационный центр Минтранса России был подключен к Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС Ро
04.12.2015 Группа «Кронштадт» поставила ГЛОНАСС-оборудование по заказу Министерства транспорта РФ

ФЦП «ГЛОНАСС» и предполагал поставку комплексных решений в несколько Администраций бассейновых управлений внутренних водных путей РФ в республиках Карелия и Саха, а также в Перми и Иркутске по заказу Министерства транспорта Российской Федерации. Генеральный директора «Кронштадт Технологии» Илья Бриллиантов отметил: «Оснащение внутренних водных путей РФ оборудованием контрольно-корректирующи
21.07.2015 «УВО Минтранса России» внедрило «Е1 Евфрат»

«УВО Минтранса России» внедрило систему электронного документооборота «Е1 Евфрат» компании Cogniti
16.03.2015 В России могут разрешить использование мобильников в самолетах

ие полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (ФАП-128), компания «Трансаэро» обратилась в Минтранс ранее сегодня, 16 марта 2015 г. Об этом говорится на сайте компании. «Согласно новым
11.09.2014 Минтранс России определён уполномоченным федеральным органом власти в области создания и функционирования «ЭРА-ГЛОНАСС»

т имени Российской Федерации правомочий обладателя информации, размещённой в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Минтранс России – государственный заказчик работ по созданию системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В соответ
06.02.2014 Минтранс отчитался о закупленном на 46 млрд ПО и технике для безопасности на транспорте и запросил еще столько же

лся о расходах на транспортную безопасность. Всего на программу по ее обеспечению, в которой помимо Минтранса участвовали МЧС, МВД и ФСБ, с 2010 г. по 2013 г. было затрачено 46,53 млрд руб. Пре
24.09.2013 Минтранс РФ заключит соглашения о выделении субсидий на внедрение ГЛОНАСС с 14 регионами

й из федерального бюджета в 2013-2014 гг. составляет 405 996 тыс. руб. В соответствии с поданными в Минтранс России заявками общий объем запрашиваемых 31 субъектом Российской Федерации из федер

Публикаций - 758, упоминаний - 1040

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 70
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 61
ГЛОНАСС АО 278 60
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 44
Yandex - Яндекс 9215 40
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 31
МегаФон 10742 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
9594 23
М2М телематика - НИС М2М 236 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 18
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 17
Крок - Croc 1964 16
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 16
Microsoft Corporation 25775 15
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 14
Oracle Corporation 7074 13
Омникомм - Omnicomm 172 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Восход ФГБУ НИИ 721 11
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 10
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 10
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 9
Apple Inc 13154 9
Ростех - РТ-Инвест 58 9
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 9
SAP SE 5601 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 8
Ramax - Рамакс 138 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 67
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 32
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 24
Почта России ПАО 2370 19
Связной ГК 1401 19
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 17
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 17
Деловые Линии ГК 93 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 14
Газпром ПАО 1493 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 13
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Транснефть 335 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
Uber 357 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 7
Газпром - Севернефтегазпром 15 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 6
Царицын капитал 23 6
Трансаэро - авиакомпания 59 6
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 6
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 6
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 199
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 135
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 122
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 110
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 105
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 93
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 86
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 82
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 70
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 66
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 65
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 62
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 55
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 51
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 50
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 48
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 47
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 44
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 39
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 35
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 35
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 34
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 26
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 22
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 21
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 21
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 21
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 20
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 29
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 27
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
ГосИнформСистемы 160 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Международная Академия транспорта 5 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
4CIO 20 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 2
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 250
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 184
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 143
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 136
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 113
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 102
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 92
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 86
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 76
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 75
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 74
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 67
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 55
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 50
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 49
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 36
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 34
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 34
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 31
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 184
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 107
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 43
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 23
FreePik 1841 22
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 18
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 10
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 10
Google Android 15243 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 9
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 9
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 9
Linux OS 11533 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 8
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 8
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 19 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple iPad 4011 7
Apple iOS 8583 7
Apple iPhone 6 4861 7
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 7
Путин Владимир 3454 57
Гурко Александр 139 25
Мишустин Михаил 787 21
Медведев Дмитрий 1665 21
Райкевич Алексей 129 21
Ротенберг Аркадий 52 20
Ротенберг Игорь 37 19
Шадаев Максут 1210 17
Соколов Максим 27 16
Иванов Сергей 405 15
Левитин Игорь 35 15
Баканов Дмитрий 35 15
Недосеков Андрей 25 13
Давыдова Полина 20 12
Чернышенко Дмитрий 580 11
Никитин Андрей 64 11
Парахин Виктор 12 10
Урличич Юрий 52 10
Никифоров Николай 1138 9
Фрадков Михаил 161 9
Тарасов Виталий 49 9
Иванов Олег 152 8
Белоусов Андрей 149 8
Рогозин Дмитрий 104 8
Старовойт Роман 22 8
Акимов Максим 192 7
Головин Леонид 26 7
Барсуков Николай 9 7
Денисюк Геннадий 7 7
Горбатько Александр 105 6
Носков Константин 241 6
Шипелов Андрей 23 6
Казаков Николай 9 6
Малярчук Юрий 8 6
Кадацкий Валерий 7 6
Попенков Владимир 6 6
Андрианов Михаил 9 6
Щеголев Игорь 699 5
Греф Герман 485 5
Чаркин Евгений 317 5
Россия - РФ - Российская федерация 166164 650
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 228
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 107
Европа 24963 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 60
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 58
Беларусь - Белоруссия 6289 52
Казахстан - Республика 6047 45
Земля - планета Солнечной системы 10865 41
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 40
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 29
Украина 7928 27
Россия - СФО - Новосибирск 4875 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 21
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 21
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 19
Франция - Французская Республика 8177 19
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 16
Армения - Республика 2449 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 15
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 15
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 14
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 512
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 462
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 158
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 117
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 105
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 85
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 81
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 81
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 77
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 77
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 70
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 67
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 59
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 53
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 51
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 46
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 9
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 9
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Российская инженерная академия 13 2
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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