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Минтранс РФ
Министерство транспорта Российской Федерации


01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 3
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 2
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 4
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 2
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
10.08.2021 Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой» 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 7
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 4
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2
21.06.2021 Дмитрий Чернышенко: к 2024 году минимум 70% закупок ИТ-продукции в госкомпаниях должно приходиться на отечественное ПО 1
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
13.04.2021 Россияне научились обманывать ИТ-систему техосмотра автомобилей 2
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
12.02.2021 Для покупки билетов в приложении ЦППК больше не нужны персональные данные 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 2
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3
16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group 1
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области 1
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 2
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 2
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
07.10.2020 В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной 4
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 2
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников 8
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1

Публикаций - 309, упоминаний - 486

Минтранс РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 45
Ростех - Ростехнологии 2230 34
ГЛОНАСС АО 82 23
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 18
Yandex - Яндекс 4098 13
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Крок 1219 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
М2М телематика 165 10
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 9
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 9
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 7
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 6
Microsoft Corporation 10997 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 6
РТ-Инвест 37 6
Luxoft - Люксофт 233 5
Xinwei Group 9 5
IBM 3524 5
СКАУТ 63 5
Юнисел 7 5
Астерос - Asteros 531 5
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Omnicomm - Омникомм 148 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Ramax - Рамакс 62 4
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 4
Intel Corporation 4143 4
Глосав 17 4
3726 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 3
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 34
Аэрофлот 492 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 6
Почта России ПАО 1570 6
Яндекс.Такси 271 5
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 5
НСТТ Белитон 7 5
Лардекс - Lardex Group 7 5
Деловые Линии ГК 36 5
АвтоВАЗ 118 4
Альфа-Банк 1122 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 4
РКС - Российские космические системы 100 4
Царицын капитал 22 4
ПГК - Первая грузовая компания 98 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 4
ТрансКонтейнер 25 4
Газпром нефть 380 4
РЖД Логистика 12 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Транснефть 159 3
Россети ПАО 168 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Virgin Hyperloop 6 3
Траско - Trasko 27 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
Газпром ПАО 518 3
Hyundai Motor 144 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Uber Technologies 258 2
Почта Банк 289 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 26
Правительство РФ 2198 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 24
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 19
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 15
Президент Российской Федерации 1439 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 12
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 8
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Big Data - Большие данные 1136 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 4
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 66 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 99 3
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 3
Безопасный город 347 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 51
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 30
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 4
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Redis СУБД 46 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Microsoft Office 1916 3
Apache ActiveMQ 21 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Linux OS 4236 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 2
Seldon.Basis 7 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Путин Владимир 1820 17
Ротенберг Аркадий 42 16
Ротенберг Игорь 35 15
Медведев Дмитрий 1433 12
Акимов Максим 167 7
Иванов Олег 124 7
Никифоров Николай 1126 6
Носков Константин 201 6
Мишустин Михаил 302 5
Семенов Алексей 67 4
Шилов Сергей 61 4
Трофимов Дмитрий 14 4
Недосеков Андрей 23 4
Аксельрод Илья 15 4
Гурко Александр 129 4
Старовойт Роман 17 4
Парахин Виктор 4 4
Зотов Алексей 24 3
Веселов Роман 5 3
Соколов Максим 15 3
Агафонов Вадим 13 3
Урьяс Вадим 76 3
Головин Леонид 25 3
Рогозин Дмитрий 79 3
Головатый Артём 3 3
Буленков Дмитрий 13 3
Шипелов Андрей 21 3
Малахов Дмитрий 3 3
Исаев Дмитрий 11 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Рыстенко Михаил 57 3
Захаров Максим 3 3
Зубарев Николай 6 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Карпинский Алексей 37 2
Комиссаров Алексей 17 2
Щеголев Игорь 676 2
Чаркин Евгений 182 2
Васильев Дмитрий 39 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 219
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 42
Казахстан - Республика 2618 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 19
Россия - СФО - Новосибирск 1954 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 17
Россия - Краснодарский край 913 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 16
Беларусь - Белоруссия 2079 16
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 14
Россия - Республика Крым 625 14
Россия - ПФО - Казань 1507 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 12
Финляндия - Финляндская Республика 811 10
Россия - Севастополь 419 9
Россия - Красноярский край 657 8
Россия - Калининградская область 531 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - Краснодар 1031 7
Россия - Красноярск 843 7
Украина 3344 7
Европа 3725 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 7
Земля - планета Солнечной системы 854 6
Россия - Мурманская область 289 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - Сахалинская область 432 5
Россия - Белгород 238 5
Россия - ПФО - Самара 1285 5
Россия - Ростовская область 859 5
Россия - Челябинская область 658 5
Россия - Калужская область 568 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Россия - Тульская область 752 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 32
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 6
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 5
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
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