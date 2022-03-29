Власти обяжут таксистов передавать данные в ФСБ

В России готовится новый законопроект о деятельности агрегаторов такси и таксопарков. В него перекочевали многочисленные ограничения из ранней версии, раскритикованной участниками рынка, и добавились новые требования. Так, перевозчики будут обязаны предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам, но в документе не сказано, какие именно сведения необходимы ФСБ.

Такси хотят зарегулировать

Российский Минтранс завершил работу над новой редакцией законопроекта о регулировании деятельности агрегаторов такси. Как пишет РБК, в нем прописана обязанность агрегаторов передавать ФСБ разного рода информацию. Требование распространяется и на таксопарки.

Согласно тексту законопроекта, сервисы такси будут предоставлять Федеральной службе безопасности некий «автоматизированный удаленный доступ» к собственным информационным системам и хранящейся в них информации. Подлинность документа уже подтвердили председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова и представители «Ситимобила».

В новом законопроекте Минтранса отсутствует ряд важных моментов. В частности, он не проясняет, доступ к какой именно информации агрегаторы и таксопарки будут обязаны предоставить ФСБ. Не исключено, что речь может идти, в том числе, о персональных данных водителей и пассажиров.

Новый законопроект, как утверждается, учитывает мнения агрегаторов такси

Документ Минтранса накладывает на сервисы такси еще одну обязанность. Им придется делиться с Региональной навигационно-информационной системой подробными сведениями о перевозках. В перечень войдет, в том числе, местоположение машины и сведения о ее водителе.

Законопроект в его новой редакции уже получил одобрение ряда российских госведомств. В частности, его согласовали Минтруд, Минфин Минюст, Минпромторг, Минздрав и Минэкономразвития, а также Ространснадзор и Федеральная налоговая служба (ФНС).

Обязанности, запреты и ограничения

Законопроект Минтранса содержит внушительных размеров список ограничений в работе таксопарков и агрегаторов, а вместе с ними – и ряд запретов. Например, министерство предлагает зафиксировать количество легковых такси для каждого из российских регионов. В теории, это может вызвать нехватку машин и длительное время их ожидания.

Также в России может появиться минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа в автомобиле такси. Плюс каждый такой автомобиль, согласно тексту документа, должен быть оснащен специальным устройством контроля за вниманием и усталостью водителя. Обязанность монтировать эти приборы ляжет на таксопарки.

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Также Минтранс хочет заставить агрегаторов открывать представительства в регионах своего присутствия и заключать договоры с самозанятыми. Кроме того, они будут нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, если водитель, который их вез, не имел на то разрешения. То же касается и ситуации, когда такое разрешение есть, но оно аннулировано.

Наконец, документ вводит в России систему региональных реестров перевозчиков. В него также будут добавлять легковые такси и службы их заказа.

Агрегаторы недовольны

Власти начали работать над законом, призванным регулировать деятельность таксопарков и агрегаторов, еще в 2015 г. Все началось с предложения по обязательной установке «шашечек» и оранжевого фонаря на машины такси, поступившего от депутатов Госдумы Евгения Москвичева и Виталия Ефимова.

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Также депутаты хотели заставить водителей проходить медосмотр перед каждым рейсом и лишить агрегаторов возможности выдавать заказы водителям, не имеющим разрешения на работу. В дальнейшем появились идеи запретить иностранцам работать в российских такси и ряд других ограничений. Помимо этого, власти планировали возложить вину за причинение ущерба пассажиру или его вещам на водителя.

Против первой редакции законопроекта резко выступили основные игроки рынка. К ним присоединились представители Государственно-правового управления (ГПУ) Администрации президента.

В 2016 г. игроки рынка разработали свой перечень поправок к законопроекту о такси. Они, помимо прочего, предложили позволить им сотрудничать с самозанятыми и отменить госрегулирование цен на перевозки пассажиров, а также исключить ограничение по числу автомобилей такси.

В середине декабря 2018 г. законопроект был принят Госдумой в первом чтении, но агрегаторы продолжили работу над поправками к нему. Как сообщал CNews, сразу после первого чтения изменения к тексту документа подготовили «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». На момент публикации материала дальше первого чтения рассмотрение законопроекта не продвинулось.

Участников рынка опять не спросили

Со слов председателя Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирины Зариповой, внесение нового законопроекта Минтранса о такси на рассмотрение в Госдуму ожидается в ближайшем будущем. Она подчеркнула также, что «при создании законопроекта учитывались мнения игроков рынка такси». Сами агрегаторы с этим не согласны.

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Представитель «Ситимобила» сообщил РБК, что новый законопроект «во многом повторяет отклоненные ранее редакции, в том числе получившие негативные отзывы участников рынка». «Мы надеемся, что новая редакция законопроекта не будет вводить ограничительные и затратные меры для участников отрасли, которые будет сложно выполнить в текущих экономических условиях. Мы считаем важным найти компромиссный вариант регулирования, который позволит обеспечить безопасность поездок, но при этом не приведет к резкому «сжатию» сферы такси», – добавил он.

Представитель агрегатора такси «Максим» заявил, что «очередной законопроект готовится втайне, без обсуждения с участниками рынка». «Есть вероятность получить совсем не то, что нужно для развития отрасли и работающего регулирования», – добавил он.

Ирина Зарипова со своей стороны назвала новую версию законопроекта о такси «компромиссной». Она подчеркнула, что в его текст будут вноситься поправки по мере рассмотрения в Госдуме. С ее слов, «регулирование рынка такси необходимо, но с учетом текущей экономической ситуации принятие законопроекта лучше было бы отложить до осени» (2022 г. – прим. CNews)