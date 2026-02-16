Разделы

Зарипова Ирина


СОБЫТИЯ


16.02.2026 «Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой 1
03.10.2024 Новая программа безопасного вождения снизила число ДТП в такси до 20%   1
04.09.2024 «Яндекс» пообещал резкий рост цен на такси. Виноваты водители, которые не хотят возить пассажиров 1
15.04.2024 Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы 1
24.06.2022 Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 1
29.03.2022 Власти обяжут таксистов передавать данные в ФСБ 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Зарипова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8616 2
Softline - Exodrive - Экзодрайв 6 2
Ovision - Овижн 50 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 1
Bolt 35 1
SwiftDrive - СвифтДрайв 1 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 2
Такси Ритм 9 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8310 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 1
Gett 87 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 207 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 97 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 111 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3521 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3575 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7458 2
Оцифровка - Digitization 4939 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13090 2
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Роботакси - Беспилотный трамвай 37 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4960 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1152 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3564 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9812 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5299 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12362 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10246 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 1
Курмаев Дамир 2 1
Препелицкий Михаил 1 1
Мостовщиков Алексей 1 1
Жанайдаров Кирилл 2 1
Петкевич Юлия 1 1
Петраков Антон 1 1
Рудзий Игорь 1 1
Путин Владимир 3388 1
Ельцин Борис. 96 1
Тарасов Владимир 15 1
Ефимов Виталий 3 1
Ястржембский Станислав 1 1
Колосов Александр 21 1
Москвичев Евгений 11 1
Черных Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18371 1
Казахстан - Республика 5848 1
Европа 24685 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1058 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5735 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 431 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 628 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6374 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2955 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8551 2
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6695 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5419 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2979 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5305 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 357 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 415 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Миграция населения - Миграционные службы 442 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
Известия ИД 720 2
