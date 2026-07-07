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Мостовщиков Алексей
СОБЫТИЯ
|07.07.2026
|«Инферит» и Агентство цифрового развития объявили о сотрудничестве 1
|24.06.2022
|Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мостовщиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Bolt 35 1
|SwiftDrive - СвифтДрайв 1 1
|Yandex - Яндекс 9117 1
|Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 136 1
|Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 422 1
|Softline - Софтлайн 3685 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4892 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
|Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Ястржембский Станислав 1 1
|Колосов Александр 24 1
|Зарипова Ирина 7 1
|Препелицкий Михаил 1 1
|Мирзоев Мурад 30 1
|Рудзий Игорь 2 1
|Путин Владимир 3446 1
|Петкевич Юлия 1 1
|Известия ИД 757 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455410, в очереди разбора - 727629.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455410, в очереди разбора - 727629.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.