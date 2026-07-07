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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мостовщиков Алексей

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «Инферит» и Агентство цифрового развития объявили о сотрудничестве 1
24.06.2022 Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мостовщиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Bolt 35 1
SwiftDrive - СвифтДрайв 1 1
Yandex - Яндекс 9117 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 136 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 422 1
Softline - Софтлайн 3685 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4892 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 1
People&People 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8765 1
Gett 88 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64355 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7606 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1678 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 364 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5226 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34457 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61233 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1259 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16924 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Ельцин Борис. 99 1
Ястржембский Станислав 1 1
Колосов Александр 24 1
Зарипова Ирина 7 1
Препелицкий Михаил 1 1
Мирзоев Мурад 30 1
Рудзий Игорь 2 1
Путин Владимир 3446 1
Петкевич Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164864 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 1
Казахстан - Республика 6007 1
Европа 24910 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47342 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3443 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3106 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 447 1
НКО - Некоммерческая организация 627 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5529 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57240 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18032 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7018 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6545 1
Известия ИД 757 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455410, в очереди разбора - 727629.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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