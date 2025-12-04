Разделы

Колосов Александр


СОБЫТИЯ


04.12.2025 ГК Softline и холдинг «Цикада» заключили партнерское соглашение для реализации совместных технологических проектов 1
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
08.10.2025 Холдинг «Цикада» выводит на рынок новое семейство средств доверенной загрузки «Биоключ» для защиты критической инфраструктуры России 1
03.07.2025 Холдинг «Цикада» стал авторизованным партнером компании Yadro 1
27.06.2025 Холдинг «Цикада» и ГК «Солар» будут совместно развивать проекты по кибербезопасности для КИИ 1
14.03.2025 Холдинг «Цикада» и NexTouch объединили усилия для реализации проектов по сенсорным терминалам 1
11.03.2025 «Цикада» и «Код Безопасности» обеспечили защиту информации Социального фонда России 1
26.02.2025 Холдинг «Цикада» и компания Sigur начали сотрудничество в области СКУД 1
02.01.2025 В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более 1
06.12.2024 «Цикада» и «Видеоглаз» объявили о стратегическом партнерстве в области видеонаблюдения 1
26.11.2024 Холдинг «Цикада» расширил продуктовый портфель телекоммуникационными решениями компании Eltex 1
25.10.2024 В ОЭЗ «Алабуга» установлена комплексная система безопасности на основе технологий ИИ 1
17.10.2024 Производитель офисной техники «Катюша» и холдинг «Цикада» объявили о начале стратегического сотрудничества в сфере печати 1
16.09.2024 Холдинг «Цикада» и Полномочное Представительство Республики Башкортостан при Президенте России обсудили перспективы сотрудничества 1
13.09.2024 Холдинг «Цикада» реализует комплексный проект по защите предприятий Липецкой области от беспилотных воздушных аппаратов 1
04.09.2024 «Код Безопасности» и ГК «Инфотактика» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере информационной безопасности 1
20.06.2024 ГК «Инфотактика» и Институт прикладной геофизики представили единую платформу управления цифровой трансформацией 1
29.05.2024 ГК «Инфотактика» и НИЦ «Технологии» заключили партнерское соглашение 1
09.04.2024 «Инфотактика» завершила строительство региональной сети передачи данных для «Газпром добыча Астрахань» и АГПЗ 1
24.06.2022 Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 1
02.11.2020 «Неофлекс» будет развивать кадровый ИТ-резерв совместно с ВГТУ 1

ЦИКАДА 9 13
ЦИКАДА - Инфотактика 17 8
Код Безопасности 702 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 2
ИКС 392 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
НИЦ Технологии ГК 2 1
Видеоглаз - Videoglaz 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Neoflex - Неофлекс 244 1
Bolt 34 1
SwiftDrive - СвифтДрайв 1 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Крок - Croc 1814 1
InnoSTage - Инностейдж 192 1
Информзащита 852 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 1
Газинформсервис - ГИС 410 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 28 1
Сигурд-Айти - Sigur 20 1
Фактор-ТС 24 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 31 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 1
Газпром ПАО 1416 2
Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 1
Газпром переработка - Астраханский ГПЗ 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Gett 86 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 573 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 2
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 112 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 51 1
DevOps - Development и Operations 1067 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1139 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 40 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1435 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 890 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Kaspersky Container Security 15 1
ЦИКАДА - Инфотактика - Корбит - CoreBit.NGFW 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Method 9 1
Видеоглаз - IPTronic 5 1
Видеоглаз - VIDEOTRONIC 1 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 133 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 1
Мариничев Юрий 11 1
Зарипова Ирина 5 1
Препелицкий Михаил 1 1
Мостовщиков Алексей 1 1
Нагайцев Александр 1 1
Присяжнюк Вадим 1 1
Петкевич Юлия 1 1
Бикбаев Ильдар 2 1
Рудзий Игорь 1 1
Чивелёв Максим 2 1
Андреянов Никита 3 1
Коптенков Михаил 1 1
Путин Владимир 3349 1
Ястржембский Станислав 1 1
Ельцин Борис. 94 1
Мишустин Михаил 734 1
Сергеев Алексей 45 1
Голов Андрей 52 1
Гусев Дмитрий 75 1
Бочерова Елена 40 1
Васильев Андрей 26 1
Пеньковский Михаил 19 1
Дбар Федор 48 1
Сивак Николай 13 1
Афанасьев Сергей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 73 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Казахстан - Республика 5792 1
Европа 24634 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 712 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 437 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - АГКМ - Астраханское газоконденсатное месторождение 3 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 1
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 15 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 422 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1015 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Известия ИД 704 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
