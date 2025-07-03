Разделы

Бизнес
|

Холдинг «Цикада» стал авторизованным партнером компании Yadro

Холдинг «Цикада», системный интегратор в сфере информационной и физической безопасности, объявил о заключении партнерского соглашения с российским производителем вычислительной техники компанией Yadro.

Взаимодействие направлено на построение и продвижение технологических продуктов для значимых инфраструктурных проектов. В рамках сотрудничества в 2025 г. компании осуществят поставки серверов и СХД для организаций, входящих в систему региональных органов исполнительной власти и энергетического сектора на более чем 300 млн руб.

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков
Безопасность

Yadro — российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и умных устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. В линейке серверов представлены платформы, рассчитанные как на универсальные нагрузки (серверы Х), так и на высокопроизводительные вычисления (линейка Vegman), включая работу систем ИИ (GPU – сервер). Также компания производит современные коммутаторы для центров обработки данных и обладает компетенциями в области разработки программного обеспечения для управления устройствами.

«Ключевая цель нашего партнерства – построение импортозамещенной ИТ-инфраструктуры в российских организациях. Планируемые поставки серверов и СХД в 2025 г. – отличный и многообещающий старт для нашего сотрудничества, которое продлится многие годы», – отметил генеральный директор компании «Цикада» Александр Колосов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Герман Греф: Цифровой рубль мне не нужен ни как физлицу, ни как главе банка

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще