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ИКС

ИКС

ИКС (ранее "ИКС Холдинг", "Интеллектуальные Компьютерные Системы") – многопрофильная ИТ-группа на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет группы компаний и исследовательские центры, поставщика вычислительной техники и СХД компанию YADRO, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», «Гарда», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «Бюро 1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии. Компании ИКС обеспечивают полный цикл работы с данными: сбор, передача, анализ, защита, хранение и использование.


08.02.2023 «ИКС Холдинг» запускает собственные спутники
19.05.2022 В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова
18.04.2022 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначена Анна Пехтина
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов
15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг»
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана
02.06.2021 CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана
17.03.2021 «ИКС Холдинг» завершит оценку предприятий ТЭК Узбекистана к началу апреля 2021 года
29.01.2021 Продукты и сервисы компаний «ИКС Холдинга» включены в реестр отечественного ПО
02.11.2020 «ИКС Холдинг» – № 1 поставщик ИТ для операторов связи
03.08.2020 «ИКС Холдинг» стал новым генеральным спонсором ПФК ЦСКА
22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки
21.07.2020 «Просвещение» и «ИКС Холдинг» формируют цифровое будущее школ
14.07.2020 «ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России
06.07.2020 В «ИКС Холдинге» создан «Центр блокчейн компетенций»
04.06.2020 «ИКС Холдинг» вошел в десятку крупнейших ИТ-поставщиков для промышленности по версии CNews
02.06.2020 «ИКС холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России
28.05.2020 «ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга»
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»
30.12.2019 Банк «Открытие» предоставил «ИКС Холдингу» факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию
19.12.2019 «ИКС Холдинг Казахстан» займется подготовкой молодых ИТ-специалистов
28.11.2019 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Казахстана
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров
07.06.2019 «ИКС Холдинг» и «Просвещение» создадут предприятие в сфере образования
06.06.2019 SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ
06.06.2019 «Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» займутся созданием цифровых продуктов для промышленности
08.04.2019 Ростех, «Ростелеком» и «ИКС Холдинг» будут совместно развивать системы хранения данных
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца

Публикаций - 234, упоминаний - 335

ИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС - Yadro - КНС Групп 278 76
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7011 64
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10127 59
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2810 49
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 204 36
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 52 33
ИКС - Гарда Технологии 71 30
ИКС - Цитадель ГК 78 27
Huawei 3528 27
ИКС - Форпост 65 26
VK - Mail.ru Group 3213 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9556 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8089 24
Intel Corporation 11689 23
МегаФон - Талмер - Talmer 43 22
Softline - Софтлайн 2109 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1356 20
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 31 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1814 17
НКК - Национальная компьютерная корпорация 256 17
Норси-Транс (НТ) 82 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4192 16
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 24 16
IBM - International Business Machines Corp 9207 15
Google LLC 10987 13
Syntacore 21 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 956 13
Кометрика 14 13
Samsung Electronics 9761 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 541 11
АФК Система ПАО 1717 11
Крок - Croc 1714 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 579 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 11
Национальные Технологии 39 11
Ростех - Автоматика Концерн 1500 11
Broadcom Inc - Avago Technologies 488 10
Dell EMC 4926 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 554 10
7052 10
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5873 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2415 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 18
РЖД - Российские железные дороги 1635 15
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 97 15
ГПБ - Газпромбанк 945 11
Газпром ПАО 1163 8
X5 Group 825 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 6
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 6
ESforce 23 5
Альфа-Банк 1606 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 895 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 4
Россети Ленэнерго 2359 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 191 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 43 3
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 5 3
Virtus.pro 21 3
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 3
Газпром нефть 501 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 2
BCG Digital Ventures 2 2
ПГК - Первая грузовая компания 140 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 392 2
Роснефть НК - нефтяная компания 475 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 205 2
Русагро Группа Компаний 200 2
РВК - Российская венчурная компания 538 2
Альфа-Групп 665 2
Почта России ПАО 2004 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1201 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 333 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1869 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2418 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3074 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 875 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2429 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 7
Федеральное казначейство России 1556 6
Президент Российской Федерации 3739 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1560 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2901 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3733 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2441 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 861 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 3
МВД РФ Управление К 118 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 23 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 205 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1044 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 238 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 8
Gen-Z Consortium 11 7
OpenCAPI Consortium 13 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 7
Linux Foundation 174 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 252 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
4CIO 713 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 77 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 24 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 4 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2578 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53779 116
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39414 94
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12155 62
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4283 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17617 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17389 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26012 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8286 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5161 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8192 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79544 41
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11450 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26133 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20086 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13187 34
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19302 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9573 33
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3345 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25221 28
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1204 26
5G - пятое поколение мобильной связи 3466 23
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1824 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11001 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8875 19
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 206 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16121 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15052 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10114 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22340 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2476 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17398 14
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3489 14
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 342 13
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5298 13
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 518 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22093 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10278 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6691 12
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2770 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9178 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 722 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 16
ИКС - Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 30 16
Apple iPhone 6 6197 14
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 16 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 767 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6578 10
Intel x86 - архитектура процессора 1612 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 473 8
ИКС - Гарда БД 36 7
ИКС - Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 16 7
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 23 6
Национальные Технологии - Купол СХД 112 6
Linux OS 8316 6
Интерфакс СПАРК 161 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 224 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3299 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 183 5
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 122 4
Depositphotos - фотобанк 433 4
Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 5 4
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 13 4
Google Android 12629 4
Age of Kings 3449 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 782 4
Microsoft Windows 2000 12709 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 4
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 137 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 301 4
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 524 3
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 14 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 176 3
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 291 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 462 3
Сбер - Cloud - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 73 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 270 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 27 2
Huawei Cloud 43 2
Черепенников Антон 67 59
Усманов Алишер 292 39
Стрешинский Иван 38 13
Шуткина Юлия 13 11
Добродеев Борис 95 9
Горьков Игорь 19 8
Шадаев Максут 648 8
Петров Дмитрий 47 7
Икоев Артем 13 7
Шелобков Алексей 20 7
Вермишян Геворк 62 7
Галицкий Александр 103 6
Овчинников Сергей 35 6
Сахненко Сергей 84 6
Редькин Александр 6 5
Шерстобитов Сергей 50 5
Генс Филипп 36 5
Хайретдинов Рустэм 65 4
Калинин Александр 136 4
Захаров Андрей 37 4
Мацоцкий Сергей 179 4
Гулидин Андрей 5 4
Лебедев Михаил 48 4
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Жариков Данил 4 3
Мирошников Борис 60 3
Карачинский Анатолий 94 3
Черкасов Илья 10 3
Жуков Роман 7 3
Зеленков Константин 6 3
Яровая Ирина 70 3
Чернышенко Дмитрий 441 3
Бровко Василий 52 3
Шумейко Анна 20 3
Соловьев Сергей 67 3
Столяров Сергей 4 3
Султанов Алишер 3 3
Тойчибеков Данияр 3 3
Сорокоумов Александр 19 3
Попов Сергей 110 3
Россия - РФ - Российская федерация 123793 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39577 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15129 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50311 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15181 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13222 25
Украина 7302 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17176 14
Европа 21353 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6338 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3345 12
Казахстан - Республика 4873 9
Узбекистан - Республика 1416 9
Россия - СФО - Новосибирск 3738 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2522 7
Индия - Республика 5093 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2388 6
Беларусь - Белоруссия 4324 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 364 6
Африка - Африканский регион 3284 6
Ближний Восток 2660 6
Китай - Тайвань 3764 5
Турция - Турецкая республика 2087 5
Южная Корея - Республика 6302 5
Финляндия - Финляндская Республика 3479 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1574 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 994 5
Япония 12951 5
Азия - Азиатский регион 4928 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 788 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1402 4
Франция - Французская Республика 7093 4
Германия - Федеративная Республика 12034 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2332 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 4
Швеция - Королевство 3499 3
Европа Восточная 3003 3
Армения - Республика 1461 3
Земля - планета Солнечной системы 9718 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41970 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42267 60
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4279 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24141 37
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5002 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14151 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10483 30
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 350 28
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3233 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3180 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15188 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20530 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4399 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6888 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4446 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1992 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6136 15
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1881 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4280 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3295 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8906 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5268 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4964 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4133 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10850 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3929 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4065 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5232 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2594 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5200 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2488 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6840 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3936 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9238 9
Энергетика - Energy - Energetically 4328 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4144 7
Образование в России 1398 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1765 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8337 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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