ИКС (ранее "ИКС Холдинг", "Интеллектуальные Компьютерные Системы") – многопрофильная ИТ-группа на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет группы компаний и исследовательские центры, поставщика вычислительной техники и СХД компанию YADRO, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», «Гарда», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «Бюро 1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии. Компании ИКС обеспечивают полный цикл работы с данными: сбор, передача, анализ, защита, хранение и использование.