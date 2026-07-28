Знаменитый российский производитель электроники купил склад на границе с Китаем Yadro может организовать там производство из-за льготного налогообложения. При этом представители «ИКС Холдинга» отказались комментировать данную тему. Чем известна Yadro Yadro — один из крупн

В России открылась первая магистратура для инженеров гибридных сетей связи В 2026 г. компании «ИКС Холдинга» открыли набор будущих инженеров на 417 мест в рамках 14 совместных программ в ведущих технических вузах. Одно из новых направлений подготовки — первая в России магистратура для ин

Инженеры «ИКС Холдинга» открывают робототехнику для всех ться в разные стороны и подкидывать предметы при помощи специальной платформы. Благодаря инженерам «ИКС Холдинга» миллионы зрителей в этом году могут не просто следить за успехами команд, но и

«ИКС Холдинг» усиливает направление информационной безопасности мы теперь можем работать как единая система, а не набор продуктов», — отметил генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков. «Фундамент, заложенный командой Crosstech Solutions Group, по

«ИКС Холдинг» и МГТУ им. Баумана объединяются для подготовки инженеров нового поколения пособных эффективно решать актуальные технологические задачи. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга». Основная цель сотрудничества — дополнить фундаментальную университетскую подго

Сергей Касаев назначен исполнительным директором НПФ «Микран» г. Генеральный директор «Микрана» Вера Парамонова займет позицию советника генерального директора «ИКС Холдинга». Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга». Основной задачей С

Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare «ИКС Холдинг» частично продал свою долю в «Базисе» Структуры «ИКС Холдинга» принял участие в IPO (первичное размещение акций) разработчика ПО для управлени

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» теперь учитывает достоверность объявлений продавцов «Авто.ру» дополнил Индекс клиентского сервиса дилеров (ИКС) новым критерием — оценкой достоверности объявлений. Теперь рейтинг дилерских центров зависит не только от отзывов реальных клиентов, но и от точности информации в объявлениях от дилеров. О

Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор тору и габаритам схожий с Apple Mac mini.На вопрос CNews, о нем ли говорил Черкасов, представители «ИКС холдинга» ответили утвердительно. Kvadra Kvadra TAU mini Пока неизвестно, сколько стоила

«ИКС Холдинг» стал стратегическим партнером АЦТЛ в цифровизации транспортной отрасли авлена на обеспечение информационной безопасности транспорта. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга». «ИКС Холдинг» объединяет компании из высокотехнологичных областей вычислительн

«ИКС Холдинг» создает единую технологическую штаб-квартиру в комплексе Национального космического центра в Москве абораторных помещений в новом технологическом проекте Москвы. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга». Штаб-квартира «ИКС Холдинга» будет включать не только современные офисн

«ИКС Холдинг» и ЦИТ РТ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности я отечественных решений и повышения уровня кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга». В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов, обмен эксп

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре торых из федерального бюджета планируется выделить 116 млрд руб., писало ранее РБК. Также в состав «ИКС Холдинга» входят Yadro (производство вычислительной техники и телекоммуникационного обору

Интерес к инженерным специальностям вырос почти на треть а 28%. Более пяти тыс. заявок подали абитуриенты на партнерские образовательные программы компаний «ИКС Холдинга» в пяти ведущих технических университетах страны. На отдельных программах зафикс

«ИКС Холдинг» вошел в топ-3 крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews «ИКС Холдинг» по итогам 2024 г. стал лидером роста среди крупнейших ИТ-компаний страны, подтверждают ведущие отраслевые рейтинги. Выручка холдинга за прошлый год выросла на 60,2% и составила 264

АКРА повысило рейтинг «ИКС Холдинга» до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом Рейтинг повышен Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «ИКС Холдинга» — материнской структуры компаний YADRO, «Бюро 1440», «Гарда» и других — до уровня АА-(RU). Прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщили CNews представители компании.

vStack и Tera выпустят ПАК на базе гиперконвергентной платформы vStack HCP и серверных решений «Система Икс» в корпорацию ITG, и российский ИТ-дистрибьютор Tera объявили о грядущем выпуске совместного программно-аппаратного комплекса (ПАК). Решение будет построено на платформе vStack HCP и серверах «Система Икс», валидировано обеими компаниями и готово к промышленному внедрению. Новый ПАК спроектируют под потребности заказчиков из разных отраслей — от телеком-операторов до госсектора, обеспечивая

«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники еля телекомоборудования и микроэлектроники НПФ «Микран», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков. Стоимость покупки Шелобков не раскрыл. Опрошенные изданием ан

«Икс холдинг» будет строить спутники в технопарке «Зил» ди займет «Бюро 1440», где разместятся лаборатории и офисы. Остальные 30% будут отведены под нужды «ИКС холдинга». Ziltp Технопарк ЗИЛ «Бюро 1440» планировало вывести на орбиту первые рабочие с

«Аэрофлот» подписал меморандум о сотрудничестве с технологической группой компаний «ИКС Холдинг» тора «Аэрофлота» по информационным технологиям Антон Мацкевич и заместитель генерального директора «ИКС Холдинга» по технологиям Артем Икоев. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота». К

Инна Походня назначена заместителем генерального директора «ИКС Холдинга» по стратегии и маркетингу нимавшая позицию вице-президента по маркетингу в компании VK. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга». «Мы рады видеть в нашей команде профессионала такого уровня как Инна, – сказал

«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком орый является альтернативой для иностранных решений Qosmos 1x Engine и R&S Ipoque. Взаимоотношения «ИКС Холдинга» и «Мегафона» «ИКС Холдинг», в который входит «Гарда Технологии», исторически им

«ИКС Холдинг» создаст научно-исследовательский комплекс в Нижнем Новгороде Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор российской высокотехнологичной группы «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Цель сотрудничества – развитие науки и технологий в регионе, а также создание инфраструктуры для поддержки

«Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX ва передал контроль над «ИКС холдингом» Антону Черепенникову, проект «Мегафон 1440» вошел в состав «ИКС холдинга» Лазерная связь Тестирование межспутниковой лазерной связи проводит с сентября 2

Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков , как сообщалось, станет АО «ИКС». В состав его акционеров войдут учредители пяти основных активов «ИКС Холдинга»: «КНС Групп», «Гарда» (разработчик решений в сфере информационной безопасности)

После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек» компанией холдинга станет АО ИКС. В состав его акционеров войдут учредители пяти основных активов «ИКС Холдинга»: «КНС Групп», «Гарда» (разработчик решений в сфере информационной безопасности)

«Авто.ру» предложил автодилерам новый инструмент оценки качества клиентского сервиса — индекс клиентского сервиса (ИКС) Индекс клиентского сервиса (ИКС) от «Авто.ру» — интегральный показатель, показывающий общую удовлетворенность клиента качеством обслуживания. Теперь каждый автомобильный дилер, подключенный к «Авто.ру», может видеть в сво

Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова Новый глава и схема управления «ИКС Холдинга» Алексей Белов назначен новым главой «ИКС Холдинга», представители «ИК

Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro Умер Антон Черепенников Глава и владелец «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скончался в возрасте 40 лет. Об CNews сообщили представители

Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены ва передал контроль над «ИКС холдингом» Антону Черепенникову, проект «Мегафон 1440» вошел в состав «ИКС холдинга» и летом 2022 г. сменил название на «Бюро 1440». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бюро 1440

Выручка «ИКС холдинга», контролирующего ИТ-бренд «Ядро», превысила 90 млрд рублей амещать ушедших из страны зарубежных ИТ-гигантов. Это спровоцировало повышенный спрос на продукцию «ИКС холдинга», в частности, на системы хранения данных (СХД) и серверы. Популярны были и реше

«ИКС Холдинг» запускает собственные спутники воплощать в жизнь вместе с топ-менеджерами производителя ИТ-оборудования Yadro, входящим в состав «ИКС холдинга». На разработку системы спутниковой связи оператор намеревался потратить 6 млрд

Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптимизировать ее работу, управлять всеми модулями и функциями безопасности. При этом можно использ

В «Т1» новый гендиректор. Он работал в «ИКС холдинге», «Мегафоне» и Mail.ru льнейших карьерных шагах Соловьева. Биография Калганова Более 17 лет Игорь Калганов занимался развитием различных ИТ-проектов. В прошлом он занимал должности технического директора и вице-президента «ИКС холдинга», технического директора «дочки» «Мегафона», а также руководителя направления в Mail.ru Group. Игорь Калганов назначен гендиректором группы «Т1» Новый глава «Т1» также является чле

Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова С холдинг» присоединился новый топ-менеджер Ирина Коновалова. Об этом CNews сообщили представители «ИКС холдинга». На новом месте в должности директора по маркетингу и бренду Ирина будет отвеча

Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначена Анна Пехтина Направление по работе с персоналом многопрофильной ИТ-группы «ИКС Холдинг» возглавит новый топ-менеджер Анна Пехтина. Главными задачами Анны на новом месте станут: усиление HR-бренда, привлечение сильных кадров с рынка, поддержка бизнеса с точки зрения HR

«Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ ие субхолдинги как Yadro, «Цитадель» и «Криптонит». Приоритетные направления деятельности компаний «ИКС холдинга» – цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, разр

Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов ояние Алишера Усманова составляло $18,4 млрд. В то же время, важно отметить, что решение о продаже «ИКС холдинга» Усманов принял еще несколько месяцев назад. CNews сообщал об этом в начале октя

Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний нова «Юэсэм телеком» (входит в холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, выкупил у «ИКС холдинга» группу компаний «Форпост». С 11 февраля 2022 г. 99% группа принадлежит USM, пиш