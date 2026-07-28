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ИКС
ООО «ИКС Холдинг» (ИНН 7708117859) представляет собой крупную российскую многопрофильную технологическую группу, специализирующуюся на разработке и производстве аппаратного обеспечения, программного обеспечения для информационной безопасности, телекоммуникационного оборудования и спутниковых систем связи. Холдинг был основан в 2019 году Антон Черепенниковым, который скончался в феврале 2023 года. По итогам 2024 года консолидированная выручка группы составила 264,7 млрд рублей, что обеспечило рост на 60,2% и выход в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии рейтинга CNews500. Штат холдинга превышает 17 тысяч человек, из которых большинство составляют инженеры.
Структура и ключевые активы
Холдинг объединяет десятки компаний, сгруппированных по направлениям:
- YADRO (ООО «КНС Групп»): крупнейший российский производитель серверов, систем хранения данных (СХД), сетевого оборудования и клиентских устройств. Бренды: KVADRA (ПК, ноутбуки, планшеты), TATLIN (СХД), KORNFELD (сетевые коммутаторы). YADRO также разрабатывает телекоммуникационное оборудование для сотовых сетей.
- Группа «ИКС Безопасность»: включает разработчика решений ИБ «Гарда Технологии» (системы DLP, защиты баз данных, мониторинга трафика), сервисную компанию «Бастион» и приобретенную в 2025 году компанию Crosstech Solutions Group.
- «Бюро 1440»: аэрокосмическая компания, разрабатывающая низкоорбитальную спутниковую группировку «Рассвет» для обеспечения широкополосным доступом в интернет. В марте 2026 года был осуществлен первый пакетный запуск 16 спутников.
- «Криптонит»: научно-исследовательская группа, занимающаяся криптографией, квантовыми вычислениями и искусственным интеллектом. Создала алгоритмы защиты для сетей 5G (S3G-5G) и постквантовую криптографию.
- Nexign: поставщик систем поддержки бизнеса (BSS) для телеком-операторов, работающий на рынках СНГ и Ближнего Востока.
- «Микран»: производитель радиоэлектроники и микроэлектроники, приобретенный холдингом в 2025 году для усиления вертикальной интеграции.
Продукты и технологии
Компания разрабатывает полный цикл ИТ-решений:
- Вычислительная техника: Серверы на базе процессоров AMD EPYC (H225 G4, VEGMAN R215 G4), ИИ-серверы YADRO G4208P G3 для генеративных моделей. Клиентские устройства KVADRA TAU mini, ноутбуки и защищенные планшеты.
- Информационная безопасность: Решения «Гарда» включают межсетевые экраны уровня приложений (WAF), системы защиты от утечек данных (DLP), аудит неструктурированных данных (DCAP) и защиту баз данных. «Криптонит» внедряет методы машинного обучения для выявления угроз и разработал инструменты для удаления биометрических следов.
- Телеком: Базовые станции сотовой связи, прошедшие испытания у операторов «МегаФон», «Билайн» и «РЖД». Спутниковая связь нового поколения через группировку «Рассвет».
Клиенты и деловые связи
Основные заказчики холдинга представлены в таблицах ниже:
- Телекоммуникации: ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», АНО «Центр компетенций по информационным системам управления холдингом».
- Государственный сектор и инфраструктура: ОАО «РЖД» (развитие ИИ и инфраструктуры), Государственная Третьяковская галерея, Президентская академия, ЦИТ Республики Татарстан.
- Промышленность и энергетика: ПАО «Газпром», ПАО «Россети», АО «АЛРОСА», ПАО «Северсталь».
Холдинг выстраивает партнерские отношения: с Postgres Professional (разработка ПАКов для баз данных), Группой Астра (совместная адаптация ОС и серверов), Smart Engines (выход на рынки СНГ) и МФТИ, МГТУ им. Баумана (подготовка кадров). В 2026 году подписаны соглашения с «Россетями» по корпоративной мобильности и с Сбербанком по развитию сервисов на базе спутниковой связи.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- В сегменте серверов и СХД: Acer Labs, МЦСТ.
- В сфере информационной безопасности: Positive Technologies, Kaspersky Lab, InfoWatch, VIPnet.
- В телеком-оборудовании и ПО для операторов: Eltex.
Зарубежные аналоги:
- Серверное оборудование: Dell Technologies (США), HPE (США).
- Информационная безопасность: Palo Alto Networks (США), Cisco Systems (США, сетевое оборудование и ИБ).
- Спутниковая связь: Starlink (SpaceX) (США/Канада), OneWeb (Великобритания/Индия).
Рейтинги и аналитика
«ИКС Холдинг» занимает высокие позиции в отраслевых рейтингах:
- Топ-3 крупнейших ИТ-компаний России (CNews500, 2024).
- Кредитный рейтинг АА-(RU) со «стабильным» прогнозом от агентства АКРА (повышен в 2025 году благодаря улучшению финансовых показателей и интеграции «Микрана»).
- Включен в реестр российской промышленной продукции за производство телеком-оборудования YADRO.
Цитата
Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга»:
«Запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи... Впереди — этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных».
Источник: CNews (март 2026 г.)
Информация актуальна на 21.07.2026
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 86 77
|Усманов Алишер 311 41
|Шелобков Алексей 53 35
|Шадаев Максут 1210 22
|Черкасов Дмитрий 43 18
|Стрешинский Иван 38 13
|Путин Владимир 3454 13
|Хайретдинов Рустэм 95 12
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 11
|Шуткина Юлия 15 11
|Икоев Артем 17 10
|Добродеев Борис 97 9
|Бакулин Александр 29 9
|Григоренко Дмитрий 249 8
|Горьков Игорь 19 8
|Вермишян Геворк 67 7
|Петров Дмитрий 79 7
|Клебанова Юлия 30 7
|Лавров Владимир 111 7
|Агафонов Дмитрий 8 7
|Мишустин Михаил 787 6
|Галицкий Александр 123 6
|Сахненко Сергей 91 6
|Калинин Александр 189 6
|Овчинников Сергей 50 6
|Генс Филипп 54 6
|Калганов Игорь 53 6
|Осеевский Михаил 350 5
|Пехтерев Сергей 56 5
|Гулидин Андрей 15 5
|Ларин Дмитрий 46 5
|Шерстобитов Сергей 57 5
|Соловьев Сергей 76 5
|Мартиросов Давид 123 5
|Бойко Алексей 138 5
|Ковалевский Александр 9 5
|Чернышенко Дмитрий 580 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Калинин Алексей 77 4
|Бровко Василий 60 4
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