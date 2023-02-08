ИКС
ИКС (ранее "ИКС Холдинг", "Интеллектуальные Компьютерные Системы") – многопрофильная ИТ-группа на рынке разработки технологий и ИТ-сервисов. Холдинг является поставщиком ИТ для операторов связи и транспортных компаний. Холдинг объединяет группы компаний и исследовательские центры, поставщика вычислительной техники и СХД компанию YADRO, поставщика сервисов и технологий в ИБ-отрасли группу «Цитадель», «Гарда», научно-исследовательскую компанию «Криптонит», исследовательский центр по созданию низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных «Бюро 1440», а также первый и единственный в России Музей криптографии. Компании ИКС обеспечивают полный цикл работы с данными: сбор, передача, анализ, защита, хранение и использование.
ИКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 67 59
|Усманов Алишер 292 39
|Стрешинский Иван 38 13
|Шуткина Юлия 13 11
|Добродеев Борис 95 9
|Горьков Игорь 19 8
|Шадаев Максут 648 8
|Петров Дмитрий 47 7
|Икоев Артем 13 7
|Шелобков Алексей 20 7
|Вермишян Геворк 62 7
|Галицкий Александр 103 6
|Овчинников Сергей 35 6
|Сахненко Сергей 84 6
|Редькин Александр 6 5
|Шерстобитов Сергей 50 5
|Генс Филипп 36 5
|Хайретдинов Рустэм 65 4
|Калинин Александр 136 4
|Захаров Андрей 37 4
|Мацоцкий Сергей 179 4
|Гулидин Андрей 5 4
|Лебедев Михаил 48 4
|Серебряникова Анна 61 3
|Жариков Данил 4 3
|Мирошников Борис 60 3
|Карачинский Анатолий 94 3
|Черкасов Илья 10 3
|Жуков Роман 7 3
|Зеленков Константин 6 3
|Яровая Ирина 70 3
|Чернышенко Дмитрий 441 3
|Бровко Василий 52 3
|Шумейко Анна 20 3
|Соловьев Сергей 67 3
|Столяров Сергей 4 3
|Султанов Алишер 3 3
|Тойчибеков Данияр 3 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Попов Сергей 110 3
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