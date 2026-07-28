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ИКС

ИКС

ООО «ИКС Холдинг» (ИНН 7708117859) представляет собой крупную российскую многопрофильную технологическую группу, специализирующуюся на разработке и производстве аппаратного обеспечения, программного обеспечения для информационной безопасности, телекоммуникационного оборудования и спутниковых систем связи. Холдинг был основан в 2019 году Антон Черепенниковым, который скончался в феврале 2023 года.  По итогам 2024 года консолидированная выручка группы составила 264,7 млрд рублей, что обеспечило рост на 60,2% и выход в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии рейтинга CNews500. Штат холдинга превышает 17 тысяч человек, из которых большинство составляют инженеры.

Структура и ключевые активы

Холдинг объединяет десятки компаний, сгруппированных по направлениям:

  • YADRO (ООО «КНС Групп»): крупнейший российский производитель серверов, систем хранения данных (СХД), сетевого оборудования и клиентских устройств. Бренды: KVADRA (ПК, ноутбуки, планшеты), TATLIN (СХД), KORNFELD (сетевые коммутаторы). YADRO также разрабатывает телекоммуникационное оборудование для сотовых сетей.
  • Группа «ИКС Безопасность»: включает разработчика решений ИБ «Гарда Технологии» (системы DLP, защиты баз данных, мониторинга трафика), сервисную компанию «Бастион» и приобретенную в 2025 году компанию Crosstech Solutions Group.
  • «Бюро 1440»: аэрокосмическая компания, разрабатывающая низкоорбитальную спутниковую группировку «Рассвет» для обеспечения широкополосным доступом в интернет. В марте 2026 года был осуществлен первый пакетный запуск 16 спутников.
  • «Криптонит»: научно-исследовательская группа, занимающаяся криптографией, квантовыми вычислениями и искусственным интеллектом. Создала алгоритмы защиты для сетей 5G (S3G-5G) и постквантовую криптографию.
  • Nexign: поставщик систем поддержки бизнеса (BSS) для телеком-операторов, работающий на рынках СНГ и Ближнего Востока.
  • «Микран»: производитель радиоэлектроники и микроэлектроники, приобретенный холдингом в 2025 году для усиления вертикальной интеграции.

Продукты и технологии

Компания разрабатывает полный цикл ИТ-решений:

  • Вычислительная техника: Серверы на базе процессоров AMD EPYC (H225 G4, VEGMAN R215 G4), ИИ-серверы YADRO G4208P G3 для генеративных моделей. Клиентские устройства KVADRA TAU mini, ноутбуки и защищенные планшеты.
  • Информационная безопасность: Решения «Гарда» включают межсетевые экраны уровня приложений (WAF), системы защиты от утечек данных (DLP), аудит неструктурированных данных (DCAP) и защиту баз данных. «Криптонит» внедряет методы машинного обучения для выявления угроз и разработал инструменты для удаления биометрических следов.
  • Телеком: Базовые станции сотовой связи, прошедшие испытания у операторов «МегаФон», «Билайн» и «РЖД». Спутниковая связь нового поколения через группировку «Рассвет».

Клиенты и деловые связи

Основные заказчики холдинга представлены в таблицах ниже:

Холдинг выстраивает партнерские отношения: с Postgres Professional (разработка ПАКов для баз данных), Группой Астра (совместная адаптация ОС и серверов), Smart Engines (выход на рынки СНГ) и МФТИ, МГТУ им. Баумана (подготовка кадров). В 2026 году подписаны соглашения с «Россетями» по корпоративной мобильности и с Сбербанком по развитию сервисов на базе спутниковой связи.

Конкуренция

Российские конкуренты:

  • В сегменте серверов и СХД: Acer Labs, МЦСТ.
  • В сфере информационной безопасности: Positive Technologies, Kaspersky Lab, InfoWatch, VIPnet.
  • В телеком-оборудовании и ПО для операторов: Eltex.

Зарубежные аналоги:

  • Серверное оборудование: Dell Technologies (США), HPE (США).
  • Информационная безопасность: Palo Alto Networks (США), Cisco Systems (США, сетевое оборудование и ИБ).
  • Спутниковая связь: Starlink (SpaceX) (США/Канада), OneWeb (Великобритания/Индия).

Рейтинги и аналитика

«ИКС Холдинг» занимает высокие позиции в отраслевых рейтингах:

  • Топ-3 крупнейших ИТ-компаний России (CNews500, 2024).
  • Кредитный рейтинг АА-(RU) со «стабильным» прогнозом от агентства АКРА (повышен в 2025 году благодаря улучшению финансовых показателей и интеграции «Микрана»).
  • Включен в реестр российской промышленной продукции за производство телеком-оборудования YADRO.

Цитата

Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга»:

«Запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи... Впереди — этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных».

Источник: CNews (март 2026 г.)

Информация актуальна на 21.07.2026

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Публикаций - 538, упоминаний - 737

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 218
Ростелеком 10948 125
МегаФон 10742 107
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 69
Softline - Софтлайн 3743 67
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 57
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 53
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 53
ИКС - Цитадель ГК 110 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 50
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 48
Huawei 4675 47
Крок - Croc 1964 44
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 42
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 39
Intel Corporation 12811 38
VK - Mail.ru Group 3602 34
ИКС - Форпост 78 32
9594 28
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
Microsoft Corporation 25774 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 26
МегаФон - Талмер - Talmer 56 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 25
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 24
Google LLC 12687 23
Yandex - Яндекс 9215 23
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 21
Норси-Транс - НТ 146 20
Cisco Systems 5372 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 34
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
Газпром ПАО 1493 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 10
Альфа-Банк 1979 10
Почта России ПАО 2370 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Virtus.pro 30 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Газпром нефть 725 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 8 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 84
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 54
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Федеральное казначейство России 1949 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 5
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 9
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 7
OpenCAPI Consortium 13 7
Gen-Z Consortium 11 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
ГосИнформСистемы 160 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 242
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 227
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 161
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 156
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 137
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 134
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 132
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 92
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 89
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 84
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 80
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 70
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 67
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 64
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 63
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 58
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 52
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 28
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 53
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 35
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 35
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 30
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 27
FreePik 1841 22
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 17
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 17
Linux OS 11533 16
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 13
Microsoft Windows 16882 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Google Android 15243 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 9
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 8
ИКС - Yadro - Kornfeld - серия коммутаторов 25 8
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 39 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 20 7
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 6
НТР - Новые телеком-решения 37 6
ИКС - Yadro BTS - серия базовых станций 7 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 5
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Черепенников Антон 86 77
Усманов Алишер 311 41
Шелобков Алексей 53 35
Шадаев Максут 1210 22
Черкасов Дмитрий 43 18
Стрешинский Иван 38 13
Путин Владимир 3454 13
Хайретдинов Рустэм 95 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 11
Шуткина Юлия 15 11
Икоев Артем 17 10
Добродеев Борис 97 9
Бакулин Александр 29 9
Григоренко Дмитрий 249 8
Горьков Игорь 19 8
Вермишян Геворк 67 7
Петров Дмитрий 79 7
Клебанова Юлия 30 7
Лавров Владимир 111 7
Агафонов Дмитрий 8 7
Мишустин Михаил 787 6
Галицкий Александр 123 6
Сахненко Сергей 91 6
Калинин Александр 189 6
Овчинников Сергей 50 6
Генс Филипп 54 6
Калганов Игорь 53 6
Осеевский Михаил 350 5
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Ларин Дмитрий 46 5
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Соловьев Сергей 76 5
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Бойко Алексей 138 5
Ковалевский Александр 9 5
Чернышенко Дмитрий 580 4
Чаркин Евгений 317 4
Калинин Алексей 77 4
Бровко Василий 60 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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