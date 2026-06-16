«Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов «Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО «Астра Академия» успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподават

ИТ-интегратор «Росатома» и «Астра Академия» объединили усилия в области ИТ-образования ИТ-интегратор атомной отрасли, и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «

Более 90 студентов будут ежемесячно получать вознаграждение в рамках «Астра-стипендии» «Группа Астра» завершила конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2025/26 учебного года. В результате 95 студентов из 37 организаций высшего и

Проект «Астра-лаборатория»: итоги работы за год в университете «Сириус» проектом по продуктовым решениям «Группы Астра» 18 студентов, подав заявку на участие в программе «Астра-стипендия». «Астра-лаборатория» в НТУ «Сириус» была открыта в рамках проектов «Астра-ун

Более 70 студентов получают ежемесячное вознаграждение в рамках программы «Астра-стипендия» «Группа Астра» провела конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2023/24 учебного года. В результате более 70 студентов из 26 вузов и колледж