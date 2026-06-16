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СОБЫТИЯ


16.06.2026 «Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов

«Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО «Астра Академия» успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподават
21.05.2026 ИТ-интегратор «Росатома» и «Астра Академия» объединили усилия в области ИТ-образования

ИТ-интегратор атомной отрасли, и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «
13.11.2025 Более 90 студентов будут ежемесячно получать вознаграждение в рамках «Астра-стипендии»

«Группа Астра» завершила конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2025/26 учебного года. В результате 95 студентов из 37 организаций высшего и
12.11.2024 Проект «Астра-лаборатория»: итоги работы за год в университете «Сириус»

проектом по продуктовым решениям «Группы Астра» 18 студентов, подав заявку на участие в программе «Астра-стипендия». «Астра-лаборатория» в НТУ «Сириус» была открыта в рамках проектов «Астра-ун
06.12.2023 Более 70 студентов получают ежемесячное вознаграждение в рамках программы «Астра-стипендия»

«Группа Астра» провела конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2023/24 учебного года. В результате более 70 студентов из 26 вузов и колледж
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и Управление образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого к программе «Astra-школа» присоединились 13 общеобразовательных организаций Альметьевска: девять средних общеобразовательных школ, в том числе с углубленным изучением ряда предметов, инженерная школа, а так

Публикаций - 59, упоминаний - 112

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3041 57
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Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1094 4
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ИКС 530 3
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Red Hat 1378 3
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Huawei 4656 2
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Intel Corporation 12800 2
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ТетаЛайн - TetaLine 2 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 312 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 348 4
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 4
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 4
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1470 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 3
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 3
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 10 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 602 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 277 2
ТГУ - Томский государственный университет 229 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 2
Государственный университет просвещения - Просвет - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 2
Минздрав РФ - АГМА - Амурская ГМА - Амурская государственная медицинская академия 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 221 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 490 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
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