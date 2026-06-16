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СОБЫТИЯ
|16.06.2026
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«Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов
«Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО «Астра Академия» успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподават
|21.05.2026
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ИТ-интегратор «Росатома» и «Астра Академия» объединили усилия в области ИТ-образования
ИТ-интегратор атомной отрасли, и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «
|13.11.2025
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Более 90 студентов будут ежемесячно получать вознаграждение в рамках «Астра-стипендии»
«Группа Астра» завершила конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2025/26 учебного года. В результате 95 студентов из 37 организаций высшего и
|12.11.2024
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Проект «Астра-лаборатория»: итоги работы за год в университете «Сириус»
проектом по продуктовым решениям «Группы Астра» 18 студентов, подав заявку на участие в программе «Астра-стипендия». «Астра-лаборатория» в НТУ «Сириус» была открыта в рамках проектов «Астра-ун
|06.12.2023
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Более 70 студентов получают ежемесячное вознаграждение в рамках программы «Астра-стипендия»
«Группа Астра» провела конкурсный отбор на программу «Астра-стипендия» 2023/24 учебного года. В результате более 70 студентов из 26 вузов и колледж
|13.04.2021
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В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux
ГК Astra Linux и Управление образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого к программе «Astra-школа» присоединились 13 общеобразовательных организаций Альметьевска: девять средних общеобразовательных школ, в том числе с углубленным изучением ряда предметов, инженерная школа, а так
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирдяшов Федор 30 16
|Алешкова Александра 20 9
|Борисов Роман 32 6
|Гутин Александр 21 5
|Сивцев Илья 174 4
|Кудж Станислав 50 4
|Рубанов Владимир 76 3
|Верещагин Владимир 7 2
|Рыбий Сергей 2 2
|Агасиев Михаил 4 2
|Копысов Андрей 2 2
|Спирькова Анастасия 6 2
|Бурдуковская Елена 2 2
|Соколова Нюргуна 2 1
|Лукьянович Алексей 1 1
|Яковенко Мария 1 1
|Рощина Виктория 1 1
|Капитульский Игорь 1 1
|Дьяконов Евгений 1 1
|Шварев Даниил 1 1
|Барабас Андрей 1 1
|Поздняков Валерий 1 1
|Кораблев Никита 2 1
|Аргунов Вячеслав 1 1
|Путин Владимир 3452 1
|Давыдов Денис 48 1
|Матвеев Лев 64 1
|Мишустин Михаил 786 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Макаров Валентин 251 1
|Иванов Андрей 61 1
|Егоров Александр 88 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Климов Андрей 88 1
|Прянишников Николай 316 1
|Литошенко Владимир 7 1
|Девянин Петр 10 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Морозов Игорь 59 1
|Рукавишникова Мария 23 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 3
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