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Инженеры «ИКС Холдинга» открывают робототехнику для всех

«ИКС Холдинг» дает возможность любому желающему попробовать себя в робототехнике. Компания выпустила пошаговую инструкцию, с помощью которой дети и взрослые без специальных навыков и знаний могут собрать робота-флиппера, способного двигаться и выполнять простые действия. Сборка робота может стать развлечением на несколько летних вечеров, а для кого-то — первым проектом и мотивацией к дальнейшему развитию в профессии инженера.

Инструкцию разработали инженеры компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). Она разбита на шаги с фотографиями и подробными пояснениями — модель собирается как конструктор. Детали доступны не только в специализированных магазинах, но и на популярных маркетплейсах, их можно купить в любом регионе.

Модель соответствует по функционалу роботам, принимающим участие в международном чемпионате «Битва роботов» в категории до 1,5 кг. Робот может передвигаться в разные стороны и подкидывать предметы при помощи специальной платформы.

Благодаря инженерам «ИКС Холдинга» миллионы зрителей в этом году могут не просто следить за успехами команд, но и делиться своими достижениями с участниками сообщества турнира. Начинающим робототехникам будет доступна поддержка инженеров. Они ответят на любые вопросы по сборке модели в официальном сообществе «Битвы роботов» в соцсетях, а также дадут рекомендации, как в дальнейшем создавать более сложных роботов для участия в чемпионате.

Робототехника — самое понятное для детей инженерное направление. Упрощенная модель робота может стать для них не только собственноручно собранной игрушкой, но и стимулом к изучению инженерного дела.

Инструкция находится в открытом доступе в официальных сообществах «Битвы роботов» в «ВКонтакте» и «Макс».

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