Xiaomi выпустила линейку телевизоров TV S Pro RGB-Mini LED 2027 с экранами Mini LED. Если раньше компания специализировалась на недорогих ТВ, то теперь она просит за свои новинки довольно много денег – старшая версия на 98 дюймов стоит лишь на несколько тысяч рублей дешевле первого складного смартфона Apple – iPhone Duo.

Смартфон или телевизор

Компания Xiaomi дополнила свой модельный ряд телевизоров новой линейкой TV S Pro RGB-Mini LED 2027. Ключевая особенность новой серии – это наличие у входящих в нее смарт-ТВ экрана с технологией Mini LED, которая нужна для улучшения качества изображения.

На российском рынке телевизоров Xiaomi известна благодаря в первую очередь недорогим смарт-ТВ. Новые модели к таковым не относятся – даже самый базовый телевизор серии с экраном 65 дюймов и 2160 зон подсветки стоит 5999 юаней или 75,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 сентября 2026 г.

Серия также включает модели на 75 дюймов (2880 диммируемых зон) за 6999 юаней или 87,9 тыс. руб. и 85 дюймов (3744 диммируемых зон) за 8799 юаней или 110,5 тыс. руб.

Xiaomi / Gizmochina Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027

Также есть возможность купить ТВ на 98 дюймов по диагонали, у которого будет 4860 зон подсветки. За него Xiaomi просит 12999 юаней, что соответствует $1937 или 163,3 тыс. руб.

Для сравнения, смартфон iPhone Duo, первый в истории складной мобильник Apple, оценивается в $1999 или 168,7 тыс. руб.

Никаких квантовых точек

В телевизорах TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Xiaomi не стала использовать квантовые точки для улучшения качества картинки и возможности локальной регулировки подсветки зон экрана. Им она предпочла более современную технологию Mini LED.

Mini LED – это, по сути, дополнительный массив в составе экрана, состоящий из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой.

В случае с новинками Xiaomi число таких зон подсветки исчисляется тысячами, и тем крупнее ТВ, тем таких зон больше.

Особенности новинок

Все телевизоры Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 получили специальное покрытие экрана, блокирующее блики. Каждая новинка поддерживает разрешение 4К или 3840х2160 пикселей и частоту обновления 180 Гц, что делает их пригодными для современных динамичных видеоигр, пишет портал Gizmochina.

Apple Далеко не каждый телевизор способен стоить как уникальный топовый смартфон

Список игровых «фишек» также включает технологии Variable Refresh Rate (VRR), MEMC и AMD FreeSync Premium Pro.

Что внутри

Новинки Xiaomi получили по четыре порта HDMI 2.1, один из которых располагает поддержкой eARC. Для подключения периферии используются стандартные полноразмерные порты USB-A.

Выход в интернет осуществляется по Wi-Fi 6. Опционально любой из четырех телевизоров серии TV S Pro RGB-Mini LED 2027 можно подключить к роутеру по кабелю (Ethernet). Также есть модули Bluetooth и NFC.

Xiaomi / Gizmochina Экран - это главное конкурентное преимущество новинок Xiaomi

В свои новые ТВ Xiaomi встроила 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Центральный процессор в каждом телевизоре получил четыре ядра ARM Cortex-A73.

С завода телевизоры поставляются с прошивкой HyperOS 4.

За вывод звука в новинках отвечает 130-ваттная система класса 2.1.2 со встроенным сабвуфером.

Телевизоры наделены сравнительно небольшой толщиной корпуса – от 50 мм у младшей модели и до 55 мм у старшей. При настенном монтаже расстояние от стены до задней крышки корпуса ТВ составит всего 5 мм.