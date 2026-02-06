ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU

Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК ссийские компьютеры. Гигант E-com опубликовал закупку 100 мини-компьютеров российского производства Kvadra Tau mini. На соответствующую информацию, размещенную в базе Bidzaar, обратил внимание

Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra Переход на российские продукты Фонд выбрал устройства Kvadra в рамках плановой замены стационарных ПК. Переход на ноутбуки обусловлен изменением фо

Устройства Kvadra получат поддержку ОС «Аврора» версии 5.2 представители компании «Открытая мобильная платформа». Устройства от бренда персональных устройств Kvadra получат обновление на новую версию доверенной операционной системы «Аврора». Планшет K

Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS ность, авторство и юридическую силу электронных документов». Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra, сказал: «Интеграция с устройствами «Рутокен ЭЦП 3.0» демонстрирует возможности нашего

Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») запускает в продажу персональный компьютер Kvadra Tau mini в форм-факторе Ultra Small. Производство нового ПК организовано на заводе Yad

Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор Yadro, входящая в «ИКС Холдинг», начала крупномасштабное производство мини-компьютеров под брендом Kvadra. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании ООО «Ядро кли

Yadro запускает в продажу персональный компьютер Kvadra TAU mini Yadro объявляет о старте серийных продаж персонального компьютера Kvadra TAU mini в форм-факторе Ultra Small, разработанного для решения широкого круга офисных

T2 договорилась с Yadro и ОМП о запуске отечественных решений в рознице и быстрым для клиента, как и диктует цифровой образ жизни». Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra (ООО «Ядро Клиентские системы»): «Данное партнерство отражает лидирующие позиции Kv

Банки и телеком-операторы проявляют интерес к мобильному сбору биометрии на устройствах KVADRA ерь активно используется для выездного сбора биометрии. Отраслевая встреча, организованная командой KVADRA, собрала представителей ведущих финансовых учреждений и телеком-операторов, включая Ал

На планшетах Kvadra стала доступна мобильная регистрация биометрии оператор государственной Единой биометрической системы, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители компании Yadro. Компании будут использовать устройства Kvadra для мобильной регистрации данных, в том числе в рамках сервиса выездного сбора подтвержденной биометрии. Вместе с клиентскими устройствами Kvadra обеспечит партнеров ЦБТ из банков

WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T в «Группу Астра») объявила о совместимости и корректности работы WorksPad на планшетном компьютере Kvadra_T с предустановленной операционной системой KvadraOS. Об этом CNews сообщили представи

Подтверждена работа программных продуктов Smart Engines на планшетах Kvadra_T редставила свой первый планшет Kvadra_T. Устройство работает на собственной операционной системе ОС Kvadra, которая является переработанным билдом открытой версии Android на базе Android Open S

В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM изводитель серверов и систем хранения данных, в обозримой перспективе выпустит планшетный компьютер Kvadra_T на базе процессора с архитектурой RISC-V, пишут «Ведомости». Сам по себе планшет не

«Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 получить все преимущества объединенных экосистем, – отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra. – Поэтому для нас было важно интегрировать операционную систему Аврора и аппаратную п

Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов , разработанный нашей компанией, с привлечением технологий в том числе на базе операционной системы Kvadra, сделает доступ к мультимедиа сервису еще более удобным и приятным для пассажиров», –

«Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile овора о стратегическом партнерстве разработчиков, призванного усилить коллаборацию «Группы Астра» и Kvadra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Стороны планируют вместе оказыва

Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro dra_T на обновленной ОС kvadraOS, сообщили CNews представители Yadro. Продажи стартуют на платформе kvadra.tech. Планшет Kvadra_T доступен с 6/128 ГБ памяти, слотом для SD-карты и поддержкой LT

Kvadra анонсировала продажи флагманского планшета Kvadra_T с обновленной операционной системой kvadraOS На платформе kvadra.tech стартуют продажи планшета Kvadra_T с новым релизом предустановленной операционной

«МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T ого Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. «Технологии Kvadra — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая п

Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android nfeld и реализует функцию организации сетей передачи данных для дата-центров и корпоративных сетей. Kvadra Indigo и Kvadra Enterprise Как рассказал CNews представитель Yadro, kvadraOS со

Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете» На периферии Как стало известно CNews, российский производитель вычислительной техники Yadro начал производить клавиатуры и компьютерные мыши под принадлежащем ему брендом Kvadra. На официальном сайте компании эта периферия не представлена. Выпускаются эти клавиатуры и мыши в Китае. Возможно, именно поэтому их не найти на официальном сайте продавца, предположил с

Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V изводитель серверов и систем хранения данных, собирается начать выпуск смартфонов под новым брендом Kvadra, пишет «Коммерсант». Ранее в мае 2023 г. под таким же названием компания выпустила пла

Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android ерверов и систем хранения данных, сообщила CNews о выходе на рынок планшетных компьютеров с моделью Kvadra-T под управлением сильно кастомизированной ОС Android Open Sourse Project (AOSP). У пл

СДЗ Dallas Lock и Dallas Lock 8.0-K совместимы с моноблоком Kvadra A20 и ПК Kvadra D20 ) Dallas Lock 8.0-K (редакция К, версия 710) разработки и производства ООО «Конфидент» с моноблоком Kvadra A20 и персональным компьютером Kvadra D20 разработки и производства ООО «Ядро к