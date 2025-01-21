Мартиросов Давид
Мартиросов Давид и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Алексей 61 4
|Рукавишникова Мария 18 3
|Кулашова Анна 44 3
|Шадаев Максут 1009 3
|Подкопаев Олег 30 2
|Резников Алексей 2 2
|Соловьев Владимир 106 2
|Леушев Андрей 73 2
|Смелянский Руслан 23 2
|Шумейко Анна 20 2
|Белик Сергей 17 2
|Левцов Вениамин 41 2
|Слышкин Василий 129 2
|Султангалиев Тимурбулат 11 2
|Геллерман Михаил 34 2
|Суровец Дмитрий 76 2
|Урусов Виктор 127 2
|Абасмирзоев Заур 16 2
|Поляков Сергей 73 1
|Щербинин Сергей 13 1
|Франтов Роман 14 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
|Самедов Тимур 21 1
|Бесолов Заур 10 1
|Алексин Михаил 18 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Татауров Михаил 2 1
|Божор Юрий 3 1
|Эм Юрий 1 1
|Миронов Юрий 23 1
|Сметанин Иван 3 1
|Киселева Наталья 5 1
|Поляков Евгений 14 1
|Августон Иван 15 1
|Меледин Владимир 2 1
|Алабушев Александр 1 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Сычев Артем 73 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Ведомости 998 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Wikipedia - Википедия 503 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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