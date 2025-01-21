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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мартиросов Давид



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
10.12.2024 Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов 1
03.12.2024 Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ» 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
06.11.2024 «Базис» переводит Т2 на импортонезависимую экосистему виртуализации 1
30.10.2024 «Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
22.10.2024 Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года 1
09.09.2024 «Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций 1
27.08.2024 Исследование «ТМТ Консалтинг» определило лидера российского рынка виртуализации 1
08.08.2024 «Ростелеком» объявил о создании коммерческого ИТ-кластера 2
23.07.2024 Подтверждена совместимость решений виртуализации «Базис» с ОС «ОСнова» 1
15.07.2024 ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
06.06.2024 «Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров 2
06.06.2024 «Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений 1
29.05.2024 Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее 2
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 2
24.05.2024 Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0 1
22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры 1
22.05.2024 «Базис» и Fplus создадут совместную экосистему цифровых рабочих пространств на базе российских ИТ-решений 1
22.05.2024 Российские вендор и производитель устройств создадут экосистему в виртуальной среде 1
20.05.2024 Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис» 1
03.05.2024 Российский разработчик средств виртуализации купил своего конкурента 1
02.05.2024 «Базис» купила разработчика ПО для виртуализации «Рустэк» 1
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 1
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 1
02.04.2024 «Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года 1
01.04.2024 Российский конкурент VMWare и Citrix заработал за год 3 миллиарда 1
14.03.2024 «Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
19.02.2024 «Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 1
02.06.2023 «Мой офис», Getmobit, «Базальт СПО» и «Базис» создали импортонезависимое гибридное автоматизированное рабочее место 1
28.11.2022 «Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором 1
06.10.2022 «Лаборатория Касперского» и «Базис» представят кибериммунное решение в модели Desktop-as-a Service 1

Публикаций - 57, упоминаний - 61

Мартиросов Давид и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9703 17
Broadcom - VMware 2359 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 8
Microsoft Corporation 24628 7
Citrix Systems 812 6
Basis - Скала софтвер 11 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 6
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 4
ИКС 318 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Basis - Tionix - Тионикс - 79 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 3
Getmobit - Гетмобит 31 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
ДОК 828 3
Nutanix 98 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 3
Базис Консалтинговая компания 22 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Теко НПК 430 2
Box inc - box.com - box.net 357 2
8213 2
НППКТ 24 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 2
SAP SE 5279 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 2
Ростелеком - TData - ТДата 24 2
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Новосибирский муниципальный банк 12 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
Альфа-Банк 1770 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
РФИ Банк 9 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 10 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Фора Банк 55 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 35 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Kaspi Bank 28 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 52
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 18
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 6
DevOps - Development и Operations 865 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 5
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 4
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 18
Basis - Базис.Workplace 38 14
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 10
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 10
Linux OS 9940 7
Microsoft Windows 15659 6
Новые облачные технологии - МойОфис 779 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 6
Citrix XenDesktop 97 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 5
Basis - Базис.Guard 7 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 4
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 36 4
Basis - Базис.Migration Assistant 6 4
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
Basis - Базис.vCore 11 3
Getmobit GM-Box 13 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 2
Getmobit GM Smart System 10 2
HPE SimpliVity 29 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 2
Microsoft Azure 1408 2
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 2
HPE - Juniper Networks - Contrail 4 2
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Мельников Алексей 61 4
Рукавишникова Мария 18 3
Кулашова Анна 44 3
Шадаев Максут 1009 3
Подкопаев Олег 30 2
Резников Алексей 2 2
Соловьев Владимир 106 2
Леушев Андрей 73 2
Смелянский Руслан 23 2
Шумейко Анна 20 2
Белик Сергей 17 2
Левцов Вениамин 41 2
Слышкин Василий 129 2
Султангалиев Тимурбулат 11 2
Геллерман Михаил 34 2
Суровец Дмитрий 76 2
Урусов Виктор 127 2
Абасмирзоев Заур 16 2
Поляков Сергей 73 1
Щербинин Сергей 13 1
Франтов Роман 14 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
Самедов Тимур 21 1
Бесолов Заур 10 1
Алексин Михаил 18 1
Казарцев Алексей 27 1
Эренбург Михаил 39 1
Татауров Михаил 2 1
Божор Юрий 3 1
Эм Юрий 1 1
Миронов Юрий 23 1
Сметанин Иван 3 1
Киселева Наталья 5 1
Поляков Евгений 14 1
Августон Иван 15 1
Меледин Владимир 2 1
Алабушев Александр 1 1
Стуров Дмитрий 33 1
Дворкович Аркадий 210 1
Сычев Артем 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - СФО - Новосибирск 4292 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Европа 21770 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Азия - Азиатский регион 5530 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Израиль 2730 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Швейцария - Давос 73 1
Россия - УФО - Тюменская область 1142 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 882 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Индия - Bharat 5446 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 9
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