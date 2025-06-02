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Власов Руслан
УПОМИНАНИЯ
Власов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Рапид Био 102 1
|Гепатера - Hepatera 46 1
|ЯКласс 68 1
|Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
|Начвин Илья 3 1
|Айдельдинов Айнур 2 1
|Минниханов Рифкат 12 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Сафин Диас 7 1
|Карпов Родион 1 1
|Гузаиров Айдар 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
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