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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175849
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Власов Руслан


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «Базис» и Татарстан создадут импортонезависимую облачную инфраструктуру для госсервисов и бизнеса 1
02.06.2025 В Татарстане создадут импортонезависимую облачную инфраструктуру для госсервисов и бизнеса 1
26.04.2024 Разработчики и инноваторы из Татарстана получат доступ в инновационную экосистему Москвы 1
27.11.2023 В ИТ-парке открылась Hardware-лаборатория бизнес-инкубатора 1
22.05.2023 Innostage налаживает взаимодействие с ИТ-компаниями Ирана 1
28.12.2022 Фонд «Сколково» и технопарк «Идея» подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Власов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
InnoSTage - Инностейдж 161 1
С-Инновации 45 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
Флуктио 1 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 117 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
VisionLabs - ВижнЛабс 230 1
Идея - Инновационно-производственный технопарк 3 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 465 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ЯКласс 68 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5512 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1851 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3839 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3049 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2387 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 32 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5454 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 258 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 71 1
Начвин Илья 3 1
Айдельдинов Айнур 2 1
Минниханов Рифкат 12 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Сафин Диас 7 1
Карпов Родион 1 1
Гузаиров Айдар 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 368 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1405 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Иран - Исламская Республика Иран 1099 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5248 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 913 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 2
Аудит - аудиторский услуги 2823 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5095 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1128 1
НКО - Некоммерческая организация 518 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1125 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11254 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 331 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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