Фонд «Сколково» и технопарк «Идея» подписали соглашение о сотрудничестве

27 декабря 2022 г. подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и технопарком «Идея» в Казани. Документ позволит определить направления взаимодействия и вынести на рассмотрение кандидатуру «Идеи» в качестве третьей площадки регионального оператора «Сколково» в Республике Татарстан.

Региональным оператором «Сколково» в Татарстане является технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» с двумя площадками в Казани и Набережных Челнах. Планируется, что технопарк «Идея» выступит третьей. Она будет курировать работу с технологическими проектами по направлениям «Промтех» и «Энерготех».

Инициатива о сооператорстве «ИТ-парка» и «Идеи» была озвучена на заседании рабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете при Президенте Республики Татарстан по образованию и науке. Руководитель аппарата Президента Республики Асгат Сафаров поручил определить роль технопарка во взаимодействии Республики с Фондом «Сколково».

Диас Сафин, генеральный директор технопарка «Идея»: «Наработанный годами опыт участия “Идеи” в поддержке инновационного предпринимательства и курировании грантовых программ является устойчивой платформой для реализации Соглашения с Фондом “Сколково” в части оказания содействия для технологических компаний в получении статусов резидента “Сколково”; содействии для резидентов технопарка “Идея” в подключении к платформе R&D-маркета для поиска заказчиков на НИОКР, прототипирования, испытания; формировании перечня совместных корпоративных акселерационных программ для дальнейших активностей по привлечению клиентов и совместной реализации программ корпоративной акселерации, и т.д.»

В ходе визита Юрий Сапрыкин ознакомился с потенциалом технопарка и его ключевых резидентов, а также распределенным центром реверсивного инжиниринга, который является связующим звеном в цепочке «наука — технологическое предпринимательство».

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково»: «Республика Татарстан один из ведущих субъектов России, где представлены передовые объекты инновационной инфраструктуры. Надеемся, что появление еще одной площадки регионального оператора в лице технопарка “Идея” позволит повысить роль технологического предпринимательства в регионе, а также привлечь в экосистему как новых участников проекта, так и индустриальных партнеров».

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства Поддержка ИТ-отрасли

Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан Родиона Карпова, председателя Ассоциации содействия цифровому развитию, директора государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, председателя Совета директоров технопарка «Идея», директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» Айнура Айдельдинова, а также директора технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», регионального оператора «Сколково» в Республике Татарстан, Руслана Власова.

Рифкат Минниханов, председатель Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения»: «Объединение усилий ВУЗов, предприятий через Центр реверсивного инжиниринга на базе технопарка “Идея” – существенный инструмент в развитии технологического предпринимательства в Республике Татарстан совместно с профильными республиканскими министерствами. Вхождение технопарка в партнерство с Фондом “Сколково” значительно усилит нашу совместную деятельность».

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др.