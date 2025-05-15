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Минниханов Рифкат
УПОМИНАНИЯ
Минниханов Рифкат и организации, системы, технологии, персоны:
|АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
|АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
|PTV Visum 27 2
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 2
|PTV Vissim 18 1
|Яндекс.Лавка 243 1
|Microsoft Windows BitLocker 936 1
|Швецов Владимир 51 3
|Нащекин Алексей 117 1
|Половинка Александр 1 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Ван Флотен Константин 1 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Куликов Сергей 31 1
|Юрьев Вадим 3 1
|Лысаков Вячеслав 9 1
|Нигметзянов Марсель 14 1
|Алибаев Тимур 5 1
|Хайруллин Айрат 105 1
|Сафин Диас 7 1
|Карпов Родион 1 1
|Власов Руслан 4 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Блакитный Сергей 6 1
|Яковенко Олег 15 1
|Начвин Илья 3 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Айдельдинов Айнур 2 1
|РИА Новости 940 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
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