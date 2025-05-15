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Минниханов Рифкат


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Институт AIRI и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве 1
26.03.2024 «Базальт СПО» вошла в Ассоциацию содействия цифровому развитию Республики Татарстан 1
27.11.2023 В ИТ-парке открылась Hardware-лаборатория бизнес-инкубатора 1
28.09.2023 Simetra создала транспортную модель Казанской агломерации 1
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ 1
25.01.2023 Simetra создаст транспортную модель Казанской агломерации 1
28.12.2022 Фонд «Сколково» и технопарк «Идея» подписали соглашение о сотрудничестве 2
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
29.07.2020 Власти хотят оснастить все автомобили в стране алкозамками. В России подходящих приборов нет 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Минниханов Рифкат и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 7
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 107 5
InnoSTage - Инностейдж 158 2
HTC Corporation 1501 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3242 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 40 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
Телематические системы 54 1
Омега 82 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Vocord - Вокорд 183 1
Beorg - Биорг 116 1
VisionLabs - ВижнЛабс 225 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
ЦРТ Инновации 70 1
Идея - Инновационно-производственный технопарк 3 1
ICL ГК 404 1
Базальт СПО - BaseALT 692 1
С-Инновации 45 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
БАРС Груп 550 1
СИНХ - Таттелеком 206 1
Флуктио 1 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 4
Volvo Cars 253 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 62 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЯКласс 68 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Татнефть 229 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3041 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
МВД РФ - ГИБДД - Центры безопасности дорожного движения 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5561 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 11
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1344 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 33 2
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1393 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10115 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1468 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 676 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 395 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5535 1
Умные платформы 1745 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1083 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1088 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4274 1
Алкотестер - алкометр, алкомер - Алкозамок 16 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 532 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3808 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 649 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 126 1
PTV Visum 27 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 2
PTV Vissim 18 1
Яндекс.Лавка 243 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Швецов Владимир 51 3
Нащекин Алексей 117 1
Половинка Александр 1 1
Патрикеев Алексей 8 1
Ван Флотен Константин 1 1
Федосеев Ярослав 4 1
Куликов Сергей 31 1
Юрьев Вадим 3 1
Лысаков Вячеслав 9 1
Нигметзянов Марсель 14 1
Алибаев Тимур 5 1
Хайруллин Айрат 105 1
Сафин Диас 7 1
Карпов Родион 1 1
Власов Руслан 4 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Блакитный Сергей 6 1
Яковенко Олег 15 1
Начвин Илья 3 1
Смирнов Алексей 243 1
Айдельдинов Айнур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3071 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 3
Германия - Федеративная Республика 12779 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1597 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 455 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 243 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4048 1
Бельгия - Королевство 1157 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Испания - Королевство 3735 1
Нидерланды 3559 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1378 1
Таиланд - Королевство 834 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 251 1
Европа 24368 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 365 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 264 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1574 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1400 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10151 3
Транспорт - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 21 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2673 2
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1606 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
НКО - Некоммерческая организация 514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5073 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 14 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1119 1
РИА Новости 940 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
Grand View Research 19 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 148 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
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