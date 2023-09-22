Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³

В рамках системной работы по обучению новой смены транспортных инженеров ГК Simetra оснастит ряд вузов Казани недавно выпущенным модулем цифровой платформы RITM³. Работать с ним смогут студенты сразу трех вузов Казани: КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева), КФУ (Казанский федеральный университет) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Программное обеспечение в первую очередь появится в научной Лаборатории интеллектуальных транспортных систем в КНИТУ-КАИ, открытой при партнерстве с Simetra в 2022 г. На базе Лаборатории студенты проводят прикладные исследования в транспортной отрасли для нужд университета, государства и российского бизнеса.

RITM³ помогает планировать развитие транспортной системы города или агломерации. Новый модуль значительно расширяет функционал платформы – например, позволяет создавать объекты для цифровой модели транспортной системы, и импортозамещает немецкое ПО PTV Visum в части стратегического моделирования.

Академическая версия решения позволит студентам на практике закрепить полученные теоретические знания и овладеть современными технологиями, которыми пользуются крупные игроки рынка.

«За 17 лет работы мы накопили большой опыт, который передаем новым поколениям транспортных инженеров. Simetra делится не только знаниями и наработками, но и последними разработками компании. В свое время Республика Татарстан была одним из первых регионов, начавших развивать ИТС в России. У нас сложились давние партнерские отношения с разными вузами, в том числе профильной кафедрой университета имени А. Н. Туполева. Поставка нового, только что разработанного модуля, повысит компетенции студентов и даст им знания, востребованные на рынке», — сказал Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.

«Simetra — отличный пример коммерчески успешной и социально ответственной компании, которая делает большой вклад и в развитие транспортного рынка, и в образование будущих специалистов. Официальный релиз нового модуля был совсем недавно, это новейшая разработка от компании, чьи продукты хорошо известны транспортным инженерам», — отметил президент Академии наук Республики Татарстана Рифкат Минниханов.

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Simetra (ООО «А+С транспроект») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно стратегическое направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.