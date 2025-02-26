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Транспорт КСОДД Комплексной схемы организации дорожного движения



26.02.2025 Simetra разработает проект по развитию транспортной системы Ульяновска 1
27.11.2024 Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске 1
10.10.2024 Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус» 1
24.05.2024 Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra 1
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации 1
07.05.2024 Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra 1
26.04.2024 В России разработали интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов 1
15.01.2024 Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации 1
26.12.2023 SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³ 1
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³ 1
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³ 1
24.11.2023 ГК Simetra создала систему ГОСТов для ИИ на транспорте 1
20.11.2023 В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³ 1
03.11.2023 В России создано ПО для транспортного планирования городов. До сих пор 95% моделей строят на немецком софте 1
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ 1
31.08.2023 Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах 1
12.07.2023 Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий 1
20.04.2023 Simetra помогла оценить транспортную ситуацию после открытия нового ТЦ в Калуге 1
14.12.2022 SIMETRA выпустила новую версию платформы RITM3 1
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
20.04.2022 Simetra добавила новые модули в платформу RITM3 1
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом 1
22.02.2022 В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra 1
26.04.2021 Проект «Цифровые дороги» представил новое технологическое решение для создания цифровых двойников объектов ДТИ 1
16.11.2020 Цифровизация транспорта в российских регионах обойдется в 4,5 миллиарда 1
26.10.2020 Simetra поможет СибАДИ готовить транспортных инженеров 1
24.09.2020 Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад» 1
15.06.2020 Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования 1
06.04.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 4
23.07.2019 «А+С транспроект» поставил в НИПИ ТРТИ программный комплекс для транспортного моделирования 1
03.07.2019 «А+С транспроект» начал развивать устойчивые решения для градостроительства 1
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 1

Публикаций - 33, упоминаний - 36

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 102 29
PTV Group 43 10
Schlothauer&Wauer 4 3
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 3
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
МегаФон 8960 1
Трансинтел информационные технологии - Transintel Technology 1 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 2
ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 3
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
МВД РФ - ГИБДД - Центры безопасности дорожного движения 2 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 18 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 27
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Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 19
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ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 232 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
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