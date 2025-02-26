Транспорт КСОДД Комплексной схемы организации дорожного движения
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 2
|ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 2
|Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
|Швецов Владимир 50 7
|Прохоров Андрей 19 6
|Ставский Дмитрий 3 3
|Минниханов Рифкат 11 2
|Яковенко Олег 12 2
|Петровский Дмитрий 4 2
|Беттгер Кристиан 15 1
|Одинцов Александр 2 1
|Барковский Александр 2 1
|Тихонов Константин 2 1
|Парфенов Григорий 1 1
|Бородин Андрей 38 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Валдин Владимир 6 1
|Мячин Валерий 1 1
|Будаковский Сергей 1 1
|Чегаев Денис 2 1
|Булатов Евгений 1 1
|Евтин Павел 1 1
|Тертерян Рубен 1 1
|Гашкова Людмила 1 1
|Холоднов Александр 1 1
|Евсин Александр 12 1
|Кушин Андрей 1 1
|Бунин Илья 1 1
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