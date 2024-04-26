В России разработали интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов

«МегаФон» и ГК Simetra разработали платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России. Основа решения — сквозная технология прогнозирования, мониторинга и контроля грузов не только на автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, но и при речной навигации в масштабах всей страны. Экономический эффект от запуска решения может превышать 50 млн руб. ежемесячно. Об этом CNews сообщили представители ГК Simetra.

Автоматизированный комплекс снижает риск срыва поставок, возникновения аварийных ситуаций и потенциально-опасных происшествий при перевозке грузов. Решение позволяет предотвратить сверхнормативную нагрузку на транспорт, его простой, сбой в логистике персонала и др.

Система учитывает большой объем данных от операторов перевозки грузов и операторов телематических данных, а также сведения из системы управления предприятием. В автоматизированную систему через мобильное приложение стекаются данные с мобильных устройств для фиксации грузов, проведения технического осмотра транспорта и дорог, обозначения проблемных участков. За счет анализа полученных данных можно рассчитывать реальный объем работ, выполняемый каждой единицей техники, и оценивать работу подрядчиков.

Система уже работает на строящемся крупном химическом производстве Дальнего Востока.

«Мы разработали интеллектуальную систему, способную контролировать транспорт на огромной территории промышленных объектов, подъездных дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах, и управлять логистикой. Сотни операций, которые сотрудники выполняли вручную, переведены в автоматический режим, что повышает оперативность в принятии решений, безопасность на производстве и эффективность процессов. В систему также заложены основы искусственного интеллекта и самообучения, чтобы предлагать оптимальные сценарии при возникновении любых нештатных ситуаций. Платформа может быть адаптирована под решение логистических задач флагманов мировой индустрии», – отметил директор департамента по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

В платформе запрограммирована самообучающаяся динамическая модель, позволяющая на основании поступающих из различных источников данных, таких как детекторы транспорта, данные телематики, видеопотоки, в режиме реального времени обучаться и автоматически рассчитывать транспортную ситуацию на будущие периоды на всей дорожной сети. Такой прогноз оптимизирует работу складов предприятия и помогает заблаговременно готовить необходимую технику.

Кроме этого, система в реальном времени способна моделировать транспортную ситуацию с учетом всевозможных инфраструктурных ограничений и событий, потенциально влияющих на перевозочный процесс и таким образом оценивать риски и негативные последствия, а также принимать в работу наиболее эффективный сценарий.

Разработчиком программного обеспечения системы выступила ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования.

«В основу разработанного решения легла цифровая платформа RITM3, обладающая уникальным функционалом по моделированию и управления транспортом. Возможности цифровой платформы RITM3 и наши компетенции, способствовали решению сложнейшей инженерной задачи – созданию универсального и комплексного решения по интеллектуальному управлению логистикой на промышленных предприятиях»,— сказал Дмитрий Петровский, заместитель генерального директора ГК Simetra.

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ГК Simetra (ООО «Симетра Групп») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.