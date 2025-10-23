Разделы

Петровский Дмитрий


СОБЫТИЯ


23.10.2025 Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края 1
26.04.2024 «МегаФон» создал интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов страны 1
26.04.2024 В России разработали интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов 1
09.01.2024 Simetra обновила транспортную модель Московской агломерации 1
12.07.2023 Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Петровский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 114 4
МегаФон 9746 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1527 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1472 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2683 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 106 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14611 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56226 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17196 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5764 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1396 2
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3475 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7191 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12093 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4535 2
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 34 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3692 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 613 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1121 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 408 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21786 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71894 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33504 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3041 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7652 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1410 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4837 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1505 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4051 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 936 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4308 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 63 3
Калошин Александр 11 2
Швецов Владимир 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 154884 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2904 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8009 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45321 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 616 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2167 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1676 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 466 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20094 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6229 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10430 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2832 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 965 2
Экономический эффект 1184 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5982 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7963 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2566 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 887 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 52 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1011 1
