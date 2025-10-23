Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петровский Дмитрий
СОБЫТИЯ
Петровский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 114 4
|МегаФон 9746 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1527 1
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 63 3
|Калошин Александр 11 2
|Швецов Владимир 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394886, в очереди разбора - 731928.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.