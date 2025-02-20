Разделы

Simetra А+С Транспроект Симетра групп

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп

SIMETRA (ООО «А+С Транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования (см. ИТС). Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. SIMETRA выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного.

Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов, регионов и промышленных объектов, а также создания транспортных макро- и микромоделей на базе собственного решения — цифровой платформы RITM3.

СОБЫТИЯ

20.02.2025 Simetra поставила отечественную платформу RITM³ в ГУУ

Группа компаний Simetra начала сотрудничество с Государственным университетом управления (ГУУ). В рамках согл
10.02.2025 В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах

цам Зерновая и Путейская. Ранее объект был закрыт для проведения масштабной реконструкции. Эксперты Simetra провели анализ дорожной и транспортной ситуации на месте и с помощью методов моделиро
15.01.2025 «Step Транспортные решения» и Simetra подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Simetra и компания «Step Транспортные решения» заключили соглашение о сотрудничестве в област
27.12.2024 Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила для московской компании «ВТМ дорпроект» цифровую платформу RITM³. Поставка

16.12.2024 Simetra разработала проект планировочных решений на ключевой развязке для Чебоксарской агломерации

Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования, группа компаний Simetra, защитила разработанный проект по выбору оптимального планировочного решения для строительства одного из ключевых транспортных узлов Чебоксарской агломерации – пересечения Марпосадского
27.11.2024 Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске

Разработчик платформы для транспортного планирования RITM³ — группа компаний Simetra — обновила свое решение в Челябинске, значительно расширив пул инструментов для решения задач транспортной политики. Новая версия включает в себя шесть новых модулей, в том числе цифров
27.11.2024 Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³

ГК Simetra и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) заключили соглашение, в рамках кото
19.11.2024 ГК Simetra и НИИАТ объявили о стратегическом партнёрстве

ГК Simetra и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) заключили согла
28.10.2024 Simetra и СПбПУ открыли лабораторию ИТС 2.0

ллектуальных транспортных систем 2.0. Обновленный научный центр компетенций создан при поддержке ГК Simetra и оснащен отечественной платформой для транспортного моделирования RITM³. Об этом CNe
30.09.2024 Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах

Центр компетенций в области транспортного планирования и моделирования группа компаний Simetra займется расчетами и разработкой транспортной модели для строительства новой дорожной
29.08.2024 Российскую платформу RITM³ в новом учебном году будут использовать студенты 14 вузов страны

14 вузов России будут использовать российскую платформу для транспортного планирования RITM³, разработанную центром компетенций в области транспортного планирования и моделирования – группой компаний SIMETRA. Об этом CNews сообщили представители SIMETRA. RITM³ - полностью российская платформа для транспортного планирования, функционирующая на отечественных базах данных и алгоритмах <
27.08.2024 Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³

Высшая школа экономики (ВШЭ) в лице факультета городского и регионального развития и ГК Simetra заключили соглашение, в рамках которого компания предоставит вузу академическую лицен
27.06.2024 Simetra поставила в Липецкий технический университет академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³

доступ к российской платформе для транспортного планирования RITM³, разработанной группой компаний Simetra. В ЛТГУ на базе Института машиностроения и транспорта (ИМиТ) ведется подготовка инжен
26.06.2024 Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³

ГК Simetra поставила собственную разработку, отечественную цифровую платформу RITM³, в Уральский
10.06.2024 Студенты СПб ГУАП получат доступ к академической версии российской платформы для транспортного моделирования RITM³

Группа компаний Simetra поставила продукт собственной разработки – цифровую платформу для транспортного модел
24.05.2024 Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации

ГК Simetra по соглашению с проектным и аналитическим центром «Урбан Про» выполнила работы в обла
07.05.2024 Тюменский индустриальный университет начнет использовать платформу для транспортного моделирования RITM³ от Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
03.05.2024 Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra

ГК Simetra и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)
26.04.2024 В России разработали интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов

«МегаФон» и ГК Simetra разработали платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве

11.04.2024 Simetra разработала транспортную модель для проекта строительства КАД-2 в Петербурге

Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования группа компаний Simetra подготовила пакет аналитических материалов для проекта строительства второй кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге (КАД-2). КАД-2 – трасса для дальнего обхода Санкт-Петербург
05.04.2024 Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³

ГК Simetra и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) заключили соглашение, в рамках кот
28.03.2024 Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Simetra разработают план развития сети ЭЗС в России

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и группа компаний Simetra разработают план развития федеральной сети электрозаправочных станций (ЭЗС) с учетом потребностей владельцев электротранспорта. Пилотный проект планируется реализовать в Ростове-на-Дону
26.03.2024 Эксперты Simetra представили оптимальный вариант строительства трассы Джубга-Сочи

Группа компаний Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, подготовила обоснование маршрутов для проекта строительства трассы Джубга-Сочи, которая раз
18.03.2024 Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
12.02.2024 Время движения трамвая №55 в Петербурге сократилось на 6 минут благодаря проекту ГК Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
31.01.2024 Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra

ГК Simetra и Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) заключили сог
15.01.2024 Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации

ГК Simetra поставила и внедрила интеграционную платформу в рамках реализации первого этапа проек
09.01.2024 Simetra обновила транспортную модель Московской агломерации

Специалисты ГК Simetra завершили работы по актуализации транспортной модели Московской агломерации по заказу Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Это крупнейшая городская транспортна
26.12.2023 SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³

ГК SIMETRA поставила цифровую платформу RITM³ собственной разработки в Лабораторию градопланиров
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного плани
13.12.2023 ИТ-компания пожаловалась в прокуратуру, что у победителя аукциона нет совместимости с Astra Linux

риостановив и не разместив соответствующей информации на сайте госзакупок», —добавил представитель «Симетра груп». Действительно жалобы на портале госзакупок нет, убедился CNews. Компания предо
24.11.2023 ГК Simetra создала систему ГОСТов для ИИ на транспорте

Специалисты ГК Simetra завершили разработку системы ГОСТов для применения технологий искусственного интеллек
03.11.2023 В России создано ПО для транспортного планирования городов. До сих пор 95% моделей строят на немецком софте

Независимость транспортных моделей Российская ИТ-компания Simetra разработала ПО для переноса транспортных моделей, созданных в зарубежном ПО, в отечес
28.09.2023 Simetra создала транспортную модель Казанской агломерации

нию транспортной модели длились с января по сентябрь 2023 г. Для получения первичных данных команда Simetra провела полевое исследование пассажирских и транспортных потоков, а также социологиче
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³

В рамках системной работы по обучению новой смены транспортных инженеров ГК Simetra оснастит ряд вузов Казани недавно выпущенным модулем цифровой платформы RITM³. Работа
11.09.2023 Simetra предложит альтернативу транспортному моделированию в PTV Visum

ональность зарубежного ПО PTV Visum в части стратегического моделирования. Модуль предназначен для планирования развития транспортной системы города или агломерации. Российская разработка от компании Simetra поможет импортозаместить программное обеспечение немецкой компании PTV Group «У платформы RITM³ уже был модуль для моделирования, но он использовался только для работы с динамическими м
31.08.2023 Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах

Компания Simetra разработала новый модуль для цифровой платформы RITM³, он станет доступным для пользо
30.08.2023 Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации

Специалисты центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra изучили инфраструктуру и систему общественного транспорта Чебоксарской агломерации. Эксперты проанализировали текущую ситуацию, документы транспортного и градостроительного планирования

МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
