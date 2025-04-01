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Индексная книга (каталог) CNews*
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Одинцов Александр


01.04.2025 IoT -датчики «Автон» совместимы с взрывозащищенными смартфонами MIG S6 на «Ред ОС М». 1
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 1
14.04.2009 Число партнерских практик по бизнес-приложениям Oracle в СНГ превысило 100 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Одинцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 104 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
Крок - Croc 1780 1
Oracle Corporation 6737 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
PTV Group 43 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Schlothauer&Wauer 4 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
АйТи 1376 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3225 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10204 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8697 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13466 1
Google Android - приложения и разработчики 603 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 749 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 368 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1934 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 37 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 502 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 295 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1726 1
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 33 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4807 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 557 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 28 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 4 1
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
PTV Visum 27 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Oracle Utilities 38 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 264 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Куницкий Игорь 4 1
Крылович Андрей 4 1
Барковский Александр 2 1
Беттгер Кристиан 15 1
Ананьин Алексей 81 1
Андреев Максим 38 1
Красовский Александр 29 1
Небесный Илья 6 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 2
Россия - РФ - Российская федерация 146794 2
Германия - Федеративная Республика 12743 1
Молдавия - Кишинёв 19 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5918 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7932 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2646 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10072 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2768 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1653 1
Oracle AppsForum 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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