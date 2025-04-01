Получите все материалы CNews по ключевому слову
Одинцов Александр
Одинцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
|Куницкий Игорь 4 1
|Крылович Андрей 4 1
|Барковский Александр 2 1
|Беттгер Кристиан 15 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Андреев Максим 38 1
|Красовский Александр 29 1
|Небесный Илья 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.