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Индексная книга (каталог) CNews*
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Oracle EPM System Oracle Enterprise Performance Management System Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Oracle EPM Cloud Oracle Enterprise Performance Management Cloud Oracle Hyperion Workforce Planning Oracle Hyperion Perfo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан»

Группа «Борлас» завершила проект по разработке и внедрению «облачных» сервисов Oracle ERP Cloud и BARS Cloud для компании ««Ашан ритейл Россия»». На данный момент система введена в промышленную эксплуатацию и успешно функционирует во всех юридических лицах торговой сети «
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud

2017 года. Начали со стандартизации, унификации бизнес-процессов между всеми странами присутствия компании Auchan Retail. На этом этапе были задействованы все подразделения компании. Облачные сервисы Oracle ERP Cloud максимально подошли для автоматизации обновленных бизнес-процессов, а также в большей степени, чем другие решения, соответствовали новой операционной модели управления и отвеча
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud

Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирования. Это включает в себя планиро
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами

Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления финансами для средних, крупных и глобальных предприятий в 2019 году. Комплекс Oracle ERP Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям, как полнота концепции и способность ее реализовать. Третий год подряд Oracle ERP Cloud называется среди лидеров в отчете Ga
26.03.2019 Oracle расширяет применение искусственного интеллекта

и сохранять конкурентное преимущество». Более 6000 организаций из 23 отраслей в 112 странах выбрали Oracle ERP Cloud в качестве комплексной, инновационной и безопасной платформы для поддержки б
07.11.2018 Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ

ости и повышать прибыльность организации. Более 5500 организаций в 85 странах и 23 отраслях выбрали Oracle ERP Cloud, чтобы получать преимущества полной, инновационной и безопасной финансовой п
06.07.2017 Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте Cloud Core Financial Management Suites

управления для средних, крупных и глобальных предприятий» (Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises). Из одиннадцати рассмотренных продуктов Oracle ERP Cloud располагается на высших позициях с точки зрения и полноты концепции, и способности ее реализовать. В отчете сообщается: «Лидеры демонстрируют определяющую для рынка концепцию п
17.10.2016 «Форс» предложила Oracle Hyperion EPM по подписке

Развивая направление облачных технологий, компания «Форс» предложила заказчикам новый пакет облачных сервисов Fors Online, которые обеспечивают простой доступ к любым полнофункциональным приложениям Oracle Hyperion EPM на основе абонентской платы. Теперь даже небольшие компании, которым раньше были недоступны передовые программные продукты, смогут автоматизировать процессы бюджетирования,

01.02.2016 «Корус Консалтинг» пополнил портфель облачных продуктов решением Oracle EPM Cloud

. Решение выпущено корпорацией Oracle в конце 2015 г. и является частью портфолио облачных сервисов Oracle EPM Cloud. Функциональные возможности Oracle EPRCS позволяют производить подготовку от
23.04.2014 Мобильные приложения Oracle EPM доступны для iOS и Android

енного принятия обоснованных бизнес-решений в любое время и в любом месте, сообщили CNews в Oracle. Oracle EPM System в целом представляет собой полный и интегрированный комплекс бизнес-приложе
11.10.2013 Обновления Oracle ERP Cloud помогут упростить и оптимизировать управление бизнесом

Корпорация Oracle выпустила обновления для сервиса Oracle ERP Cloud, чтобы помочь организациям упростить финансовые бизнес-процессы и технологические требования. Обновленные решения уже доступны для клиентов и позволят организациям получить бол
23.04.2010 Вышла новая версия Oracle EPM System

вые и функционально улучшенные приложения, а также ключевые решения, интегрированные в новую версию Oracle EPM System, позволят компаниям оптимизировать процессы планирования, закрытия финансов
16.10.2009 Oracle начала продажи новой версии бизнес-платформы Oracle EPM System

бражение данных из систем общего бухгалтерского учета (электронных бухгалтерских книг) в приложения Oracle EPM (Hyperion). «Выпуск модуля ERP Integrator существенно усиливает интеграцию систем

05.06.2009 Новая версия Oracle EPM оснащена адаптером для SAP

ния Oracle Hyperion для поддержки процессов управления эффективностью и Oracle Essbase. Кроме того, Oracle EPM System предлагает расширенные возможности локализации для стран Азиатско-тихоокеан
22.07.2008 Oracle анонсирует новое приложение Oracle EPM System

anagement, позволяющее организациям получать более полное представление о факторах прибыльности и затрат. Приложение Oracle Hyperion Profitability and Cost Management входит в состав бизнес-платформы Oracle Enterprise Performance Management (EPM) System — EPM-платформы, позволяющей оптимизировать управление эффективностью предприятия. Новое приложение позволит организациям действовать на ос
21.07.2008 Oracle EPM System: бизнес-платформа нового поколения

высить эффективность операционной деятельности и оптимизировать методы управления бизнесом. Решение Oracle EPM System поддерживает процессы стратегического, финансового и операционного управлен
06.02.2008 Oracle+Hyperion: эффективное решение для управления эффективностью бизнеса

компаниям полнофункциональное решение для управления эффективностью деятельности предприятия Oracle|Hyperion Enterprise Performance Management System. После успешного объединения с компанией Hy

Публикаций - 78, упоминаний - 117

Oracle EPM System и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7043 69
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2371 10
SAP SE 5564 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 7
9444 6
ФОРС - Центр разработки 699 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1452 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 3
Oracle Siebel Systems 519 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9430 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 2
ФОРС Дистрибуция 46 2
Western Digital Corporation - WDC 587 2
Microsoft Corporation 25657 2
Intel Corporation 12752 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1445 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 1
ИнфоТех 40 1
Микротест 285 1
Oracle Consulting 18 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 1
iFellow - АйФэлл 44 1
TRW 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1607 1
OICT - Oman ICT Group 2 1
Prophix Software 12 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Парадигма 165 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Главстрой 18 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 3
Миэль ГК 38 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 3
Ингосстрах СПАО 471 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 339 3
ФосАгро 171 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 3
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 2
Газпром ПАО 1464 2
Vimeo - Видеохостинг 70 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Miele - Миле 139 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 68 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 1
SunTrust Banks 7 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 33 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 1
Nissan North America 3 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1682 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
The Home Depot Inc 66 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
CNH KAMAZ Commerce - СиЭнЭйч КАМАЗ Коммерция 1 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5565 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5470 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
Федеральное казначейство России 1934 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 655 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63769 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35551 28
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24007 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7697 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17864 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5547 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27034 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12873 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 11
Управление финансами - Financial management 642 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60675 8
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 590 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13664 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1631 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2626 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 5
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MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2003 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2018 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7761 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8098 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8478 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3536 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13592 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 704 4
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Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 51 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 972 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1621 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1490 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8526 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24969 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33001 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 4
Oracle Hyperion 259 28
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 22
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 21
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 21
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 12
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 12
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 28 12
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 11
Oracle Hyperion Essbase 47 10
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 9
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 9
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 250 8
Microsoft Office 4111 8
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 7
Oracle PeopleSoft 420 6
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 6
Oracle Utilities 38 6
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 6
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 73 5
Oracle Hyperion Pillar 28 5
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 5
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 4
Oracle Fusion ERP 68 4
Oracle Engineered Systems 48 4
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 4
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 46 4
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 4
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1382 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 214 3
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 3
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 101 3
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 3
Oracle SaaS 11 3
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 3
Oracle Endeca - Oracle Endeca Latitude - Oracle Endeca Information Discovery - Oracle Endeca InFront - Oracle Endeca MDEX 22 3
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 8 2
Ng Rondy - Нг Ронди 7 5
Горянский Павел 31 3
Семенихина Татьяна 2 2
Miranda Steve - Миранда Стив 6 2
Sullivan Godfrey - Салливан Годфри 3 2
Джаноян Георгий 2 2
Guilmart Bill - Гилмарт Билл 2 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Фокин Дмитрий 21 1
Вольпе Борис 92 1
Савченко Константин 16 1
Рахманов Александр 23 1
Молодцов Александр 19 1
Петров Александр 26 1
Зырянов Александр 2 1
Гуревич Александр 7 1
Талалыкин Александр 6 1
Одинцов Александр 3 1
Ананьин Алексей 89 1
Еремин Андрей 17 1
Коваленко Андрей 7 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Поваров Евгений 2 1
Табулин Сергей 7 1
Сафронов Сергей 16 1
Пластинина Екатерина 1 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Roy Bill - Рой Билл 1 1
Singhvi Vikram - Сингви Викрам 1 1
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 1
Смит Мария 1 1
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 1
Андреев Максим 41 1
Хамидуллин Артур 9 1
Новиков Константин 24 1
Урусов Алексей 4 1
Красовский Александр 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 163919 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14739 18
Казахстан - Республика 5983 4
Европа 24878 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47149 4
Франция - Французская Республика 8113 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54302 3
Испания - Королевство 3815 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13733 2
Азия - Азиатский регион 5875 2
Япония 13739 2
Беларусь - Белоруссия 6232 2
Швеция - Королевство 3764 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 2
Германия - Федеративная Республика 13118 2
Бразилия - Федеративная Республика 2496 2
Украина 7899 2
Россия - УФО - Тюменская область 1347 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 407 1
Оман Султанат 132 1
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 42 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18891 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4176 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Дания - Королевство 1331 1
Финляндия - Финляндская Республика 3686 1
Польша - Республика 2026 1
Сингапур - Республика 1936 1
Индия - Bharat 5821 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1404 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52814 57
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8413 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26913 10
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2722 9
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 8
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15790 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33222 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21290 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12131 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8002 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9059 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 715 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 3
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7275 3
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Аудит - аудиторский услуги 3355 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3909 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3612 3
ЕПС - Единый план счетов 193 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 2
Экономический эффект 1304 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6043 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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