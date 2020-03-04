«Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан» Группа «Борлас» завершила проект по разработке и внедрению «облачных» сервисов Oracle ERP Cloud и BARS Cloud для компании ««Ашан ритейл Россия»». На данный момент система введена в промышленную эксплуатацию и успешно функционирует во всех юридических лицах торговой сети «

«Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 2017 года. Начали со стандартизации, унификации бизнес-процессов между всеми странами присутствия компании Auchan Retail. На этом этапе были задействованы все подразделения компании. Облачные сервисы Oracle ERP Cloud максимально подошли для автоматизации обновленных бизнес-процессов, а также в большей степени, чем другие решения, соответствовали новой операционной модели управления и отвеча

Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud Банк «Зенит» выбрал облачные сервисы Oracle EPM Cloud для автоматизации процессов бизнес-планирования. Это включает в себя планиро

Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления финансами для средних, крупных и глобальных предприятий в 2019 году. Комплекс Oracle ERP Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям, как полнота концепции и способность ее реализовать. Третий год подряд Oracle ERP Cloud называется среди лидеров в отчете Ga

Oracle расширяет применение искусственного интеллекта и сохранять конкурентное преимущество». Более 6000 организаций из 23 отраслей в 112 странах выбрали Oracle ERP Cloud в качестве комплексной, инновационной и безопасной платформы для поддержки б

Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ ости и повышать прибыльность организации. Более 5500 организаций в 85 странах и 23 отраслях выбрали Oracle ERP Cloud, чтобы получать преимущества полной, инновационной и безопасной финансовой п

Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте Cloud Core Financial Management Suites управления для средних, крупных и глобальных предприятий» (Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises). Из одиннадцати рассмотренных продуктов Oracle ERP Cloud располагается на высших позициях с точки зрения и полноты концепции, и способности ее реализовать. В отчете сообщается: «Лидеры демонстрируют определяющую для рынка концепцию п

«Форс» предложила Oracle Hyperion EPM по подписке Развивая направление облачных технологий, компания «Форс» предложила заказчикам новый пакет облачных сервисов Fors Online, которые обеспечивают простой доступ к любым полнофункциональным приложениям Oracle Hyperion EPM на основе абонентской платы. Теперь даже небольшие компании, которым раньше были недоступны передовые программные продукты, смогут автоматизировать процессы бюджетирования,

«Корус Консалтинг» пополнил портфель облачных продуктов решением Oracle EPM Cloud . Решение выпущено корпорацией Oracle в конце 2015 г. и является частью портфолио облачных сервисов Oracle EPM Cloud. Функциональные возможности Oracle EPRCS позволяют производить подготовку от

Мобильные приложения Oracle EPM доступны для iOS и Android енного принятия обоснованных бизнес-решений в любое время и в любом месте, сообщили CNews в Oracle. Oracle EPM System в целом представляет собой полный и интегрированный комплекс бизнес-приложе

Обновления Oracle ERP Cloud помогут упростить и оптимизировать управление бизнесом Корпорация Oracle выпустила обновления для сервиса Oracle ERP Cloud, чтобы помочь организациям упростить финансовые бизнес-процессы и технологические требования. Обновленные решения уже доступны для клиентов и позволят организациям получить бол

Вышла новая версия Oracle EPM System вые и функционально улучшенные приложения, а также ключевые решения, интегрированные в новую версию Oracle EPM System, позволят компаниям оптимизировать процессы планирования, закрытия финансов

Oracle начала продажи новой версии бизнес-платформы Oracle EPM System бражение данных из систем общего бухгалтерского учета (электронных бухгалтерских книг) в приложения Oracle EPM (Hyperion). «Выпуск модуля ERP Integrator существенно усиливает интеграцию систем

Новая версия Oracle EPM оснащена адаптером для SAP ния Oracle Hyperion для поддержки процессов управления эффективностью и Oracle Essbase. Кроме того, Oracle EPM System предлагает расширенные возможности локализации для стран Азиатско-тихоокеан

Oracle анонсирует новое приложение Oracle EPM System anagement, позволяющее организациям получать более полное представление о факторах прибыльности и затрат. Приложение Oracle Hyperion Profitability and Cost Management входит в состав бизнес-платформы Oracle Enterprise Performance Management (EPM) System — EPM-платформы, позволяющей оптимизировать управление эффективностью предприятия. Новое приложение позволит организациям действовать на ос

Oracle EPM System: бизнес-платформа нового поколения высить эффективность операционной деятельности и оптимизировать методы управления бизнесом. Решение Oracle EPM System поддерживает процессы стратегического, финансового и операционного управлен