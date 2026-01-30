Разделы

Россия ПФО Кировская область Вятский край Вятка

Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка

СОБЫТИЯ


30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 1
17.11.2025 «Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой 1
20.08.2025 «МегаФон» усилил покрытие на трассах и в кировских селах 1
28.05.2025 Связь накрыла Опытное Поле: «МегаФон» запустил интернет в Яранском районе 2
17.04.2025 «МегаФон»: кировчане массово присматривают глэмпинги на майские праздники 1
30.01.2025 «МегаФон» расширил 4G-покрытие кировских трасс 1
09.12.2024 «МегаФон» впервые обеспечил 13 кировских поселений связью и мобильным интернетом 1
28.11.2024 Мобильная связь впервые стала доступна дальнобойщикам на севере Кировской области 1
20.09.2024 МТС запустила цифровой гастрономический гид по вятской кухне 1
18.06.2024 МТС покрыла связью часть федеральной трассы «Вятка» 1
17.05.2024 «МегаФон» на треть ускорил мобильный интернет в двух районах Кировской области 1
13.06.2023 На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие 2
25.04.2023 Скоростной интернет появился на кировской автодороге 1
02.03.2023 «Мегафон» установил базовые станции 4G на пригородных территориях Кирова 2
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
10.07.2017 МТС обновит сеть в Кировской области 1
01.02.2017 МТС обеспечит телеком-сервисами госсектор Кировской области 1
29.12.2016 Жители Вятского края за год удвоили потребление трафика с сети 4G МТС 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 1
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области 2
20.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Кировской области 2
18.08.2016 МТС «перевела» на LTE-скорости более половины жителей Вятского края 1
03.03.2016 Кировские предприятия втрое увеличили потребление LTE-трафика МТС 1
24.02.2016 Спрос на 4G-гаджеты среди жителей Вятского края вырос втрое 1
12.02.2016 МТС обеспечит связью госсектор Кировской области 1
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
14.12.2007 ФОРС пришел в Азербайджан: филиал в Баку 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14512 13
МегаФон 10051 11
Samsung Electronics 10686 6
Oracle Corporation 6896 5
ФОРС - Центр разработки 680 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 4
LG Electronics 3683 4
Siemens AG - Siemens Group 2633 3
Ростех - Автоматика Концерн 1748 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 3
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 2
Сервис Плюс 185 1
Daewoo Electronics 43 1
ASKO 35 1
Vestel 38 1
Danfoss - Данфосс 19 1
ФОРС Вятка 1 1
Вятка-ЭКО 3 1
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Ростелеком 10391 1
Apple Inc 12715 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Vocord - Вокорд 183 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 63 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Haier Group 209 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Dialogic Corp 92 1
Технологии Будущего 158 1
ФОРС Дистрибуция 46 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 5
Haier - Candy Group - Канди 100 4
Miele - Миле 137 4
Веста 52 3
Hansa - Ханса 114 2
Daewoo 102 2
Beko - Beko Electronics 76 2
Ardo - Ардо 36 2
РЖД - Российские железные дороги 2016 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
ДЗГ - Детская здравница имени Гагарина - Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина 5 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
Кварц Калининградский завод 2 1
Воткинский завод 9 1
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
Правительство Кировской области 21 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 381 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9428 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 9
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17157 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 5
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 3
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 189 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8965 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 343 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
Аксессуары 4134 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 6
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 5
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 3
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 3
ФОРС Вятка - Вятка МИС 3 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 2
МТС Коммуникатор 31 1
ФОРС - FORS Solution Center 9 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston AVL 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 1
МТС 2G-сеть 12 1
Ока - стиральная машина 1 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1559 1
Whirlpool AWG - стиральная машина 2 1
Hisense - Gorenje WA - Gorenje WT - Gorenje D - стиральная машина 6 1
ФОРС - SmartSport 5 1
Siemens WS - стиральные машины 3 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 42 1
BEKO WMB - Beko WRE - BEKO WKL - серия стиральных машин 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Google Android 14781 1
Apple iOS 8305 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5898 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 191 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Яндекс.Пробки 66 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Исаев Максим 55 10
Максимов Александр 44 7
Женихов Алексей 57 3
Быков Алексей 66 2
Зезюлинский Николай 23 2
Секачев Владимир 2 2
Сухих Алексей 10 2
Головин Даниил 34 1
Толстобров Михаил 10 1
Чайковский Пётр 14 1
Агуреева Ольга 9 1
Агалакова Марина 1 1
Маршак Самуил 5 1
Меркель Владимир 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Гаджиев Азер 1 1
Тавровский Владимир 1 1
Саурова Мария 1 1
Елизарова Анастасия 1 1
Еремеев Алексей 1 1
Хонин Иван 1 1
Кравченко Константин 99 1
Антипов Александр 23 1
Лебедев Артемий 107 1
Захаров Максим 13 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 673 26
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 497 24
Россия - РФ - Российская федерация 158045 22
Европа 24671 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 10
Италия - Итальянская Республика 4434 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 6
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 44 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3056 5
Германия - Федеративная Республика 12955 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 810 5
Азия - Азиатский регион 5759 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2137 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 4
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 25 3
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 3
Южная Корея - Республика 6874 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4314 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1667 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 2
Россия - ПФО - Кировская область 78 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волго-Донской канал 11 2
Россия - ЦФО - Рыбинское водохранилище - Рыбинское море 8 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 35 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 2
Россия - ПФО - Кировская область - Мурыгино 5 2
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 20 2
Россия - ПФО - Кировская область - Омутнинский район - Омутнинск 13 2
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 12 2
Россия - ПФО - Кировская область - Уржумский район - Уржум 11 2
Россия - ПФО - Кировская область - Белохолуницкий район - Белая Холуница 12 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 2
Беларусь - Белоруссия 6069 2
Швеция - Королевство 3719 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8204 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3741 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5315 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Viasat Premium HD 21 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
РАН - Российская академия наук 2031 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
