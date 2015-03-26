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Воткинский завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.03.2015
|«Воткинский завод» управляет производством с помощью системы «Парус» 2
|06.06.2012
|«Воткинский завод» выбрал защиту Eset NOD32 2
|23.10.2009
|Есть такая техника! Обзор российских бытовых приборов 2
|28.04.2008
|«Парус» поможет вести учет «Московскому вертолетному заводу им. М.Л. Миля» 2
|05.10.2005
|"Булава" рассечет ПРО США 2
|05.10.2005
|"Булава" рассечет ПРО США 2
|20.12.2001
|"Парус" подвела предварительные итоги года 1
|27.09.2001
|"Парус" объявила о результатах внедрения корпоративной стратегии в 2001 году 1
|12.04.2001
|SAP AG присвоил статус Local Alliance Partner компании "ИКТ-Консалт" 2
Публикаций - 10, упоминаний - 17
Воткинский завод и организации, системы, технологии, персоны:
|FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
|Путин Владимир 3454 2
|Иванов Сергей 405 2
|Донской Дмитрий 40 2
|Невский Александр 21 2
|Лебедев Артемий 110 1
|Матеев Денис 35 1
|Табаков Валерий 11 1
|Чайковский Пётр 14 1
|Агалакова Марина 1 1
|Маршак Самуил 5 1
|Русинов Анатолий 1 1
|Burkhardt Marco - Буркхардт Марко 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.