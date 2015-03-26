Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Воткинский завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.03.2015 «Воткинский завод» управляет производством с помощью системы «Парус» 2
06.06.2012 «Воткинский завод» выбрал защиту Eset NOD32 2
23.10.2009 Есть такая техника! Обзор российских бытовых приборов 2
28.04.2008 «Парус» поможет вести учет «Московскому вертолетному заводу им. М.Л. Миля» 2
05.10.2005 "Булава" рассечет ПРО США 2
05.10.2005 "Булава" рассечет ПРО США 2
20.12.2001 "Парус" подвела предварительные итоги года 1
27.09.2001 "Парус" объявила о результатах внедрения корпоративной стратегии в 2001 году 1
12.04.2001 SAP AG присвоил статус Local Alliance Partner компании "ИКТ-Консалт" 2

Публикаций - 10, упоминаний - 17

Воткинский завод и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 206 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
НИИ-Тантал 15 2
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
LG Electronics 3735 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ESET - ESET Software 1161 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Галактика - Корпорация 1545 1
АйТи 1519 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Danfoss - Данфосс 21 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 6 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Газпром трансгаз 157 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Веста 52 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Daewoo 104 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Восход Хлебокомбинат - Хлебообъединение 1 1
Бона Фиде ТД - масложиркомбинат 1 1
Омскгоргаз 2 1
Кварц Калининградский завод 2 1
Агропромкомплект 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 1
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 1
Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 51 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 615 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 303 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 102 1
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 70 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
Парус Бюджет 71 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
SAP - mySAP.com 38 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Ока - стиральная машина 1 1
Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 1
Путин Владимир 3454 2
Иванов Сергей 405 2
Донской Дмитрий 40 2
Невский Александр 21 2
Лебедев Артемий 110 1
Матеев Денис 35 1
Табаков Валерий 11 1
Чайковский Пётр 14 1
Агалакова Марина 1 1
Маршак Самуил 5 1
Русинов Анатолий 1 1
Burkhardt Marco - Буркхардт Марко 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 2
Тихий океан - Охотское море 82 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Кипр - Республика 636 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 86 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Военно-промышленный курьер 88 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Мишень 186 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще