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Чайковский Пётр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Чайковский Пётр и организации, системы, технологии, персоны:
|Цой Виктор 7 5
|Ломоносов Михаил 14 5
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 3
|Гагарин Юрий 98 3
|Пушкин Александр 39 3
|Куртеев Сергей 6 1
|Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
|Шостакович Дмитрий 2 1
|Агалакова Марина 1 1
|Спиваков Владимир 4 1
|Трофимова Мария 1 1
|Маршак Самуил 5 1
|Розенберг Семен 30 1
|Тургенев Иван 5 1
|Гилельс Эмиль 1 1
|Ойстрах Давид 1 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Онегин Евгений 13 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Соловьев Александр 120 1
|Кашников Артемий 32 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
|Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.