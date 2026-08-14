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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199537
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Чайковский Пётр

СОБЫТИЯ


14.08.2026 В НИЯУ МИФИ создали лазерный фонограф для воспроизведения старейших звукозаписей 1
31.10.2025 За последний год число поклонников классической музыки в Нижегородской области выросло на треть 2
29.08.2025 «МегаФон» улучшил связь на родине Чайковского 1
22.05.2025 МТС обеспечила связью 120 малых населенных пунктов Курской области 1
15.10.2024 Военные афиши Большого театра России на портале Президентской библиотеки 1
26.12.2023 Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году 1
31.07.2023 МТС «прокачала» путь к одной из самых красивых заброшенных дворянских усадеб России 1
13.07.2022 Новый раздел «Афиша событий» появился в сервисе «Библиотеки Москвы» 1
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов» 1
15.08.2016 Игровое приложение «Узнай Москву Фото» с технологией дополненной реальности стало доступно для пользователей 1
25.07.2016 Москва запускает собственных патриотичных «покемонов» 1
11.11.2015 Цифровой двойник Виктора Цоя вернулся на Арбат после похищения 2
29.10.2015 На Арбате похитили цифрового двойника Виктора Цоя 2
12.08.2015 МТС: Удмуртия стала самым активным 4G-регионом Поволжья 1
23.10.2009 Есть такая техника! Обзор российских бытовых приборов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Чайковский Пётр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15790 5
Danfoss - Данфосс 21 1
МегаФон 10766 1
Yandex - Яндекс 9239 1
LG Electronics 3735 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4976 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 432 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Кварц Калининградский завод 2 1
Воткинский завод 10 1
Ростех - Завод имени Я. М. Свердлова ФКП 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8870 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 254 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 329 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Веста 52 1
Daewoo 104 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1599 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 740 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26834 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1739 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12966 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5031 4
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1074 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11824 3
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 368 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2340 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18345 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10178 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26303 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4437 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25848 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5873 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 890 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 615 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 617 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 303 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3276 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7898 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1196 1
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БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 70 1
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Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3556 3
Apple - App Store 3114 3
Pokemon Go 81 3
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Ока - стиральная машина 1 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
МТС ID - МТС ID KYC 74 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7629 1
Google Android 15258 1
Apple iOS 8589 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 401 1
Google YouTube Music 46 1
Яндекс.Плюс 250 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 335 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2837 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3360 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1671 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1293 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 2
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Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
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Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21696 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6179 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10894 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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