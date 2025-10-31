Разделы

За последний год число поклонников классической музыки в Нижегородской области выросло на треть

В честь 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего сервис «МТС Музыка» проанализировал интерес пользователей к мировой классической музыке и сформировал рейтинг наиболее популярных композиторов прошедших эпох. В топ-3 любимых композиторов нижегородцев вошли: Антонио Вивальди, Франц Шуберт и Петр Чайковский. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Музыка» изучила прослушивания мировой классики. Количество воспроизведений музыкальных композиций мировых классиков в период с апреля 2024 г. по октябрь 2025 г. в Нижегородской области возросло на 30%, подтвердив растущую популярность классической музыки среди жителей региона. Среди любимых композиторов у нижегородцев оказались итальянский композитор Антонио Вивальди, австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке Франц Шуберт и русский гений XIX столетия Петр Чайковский.

В число самых востребованных классических композиций у нижегородских слушателей вошли: «Storm» Антонио Вивальди в виртуозном исполнении Ванессы-Мэй, проникновенная «Ave Maria» Франца Шуберта, а также фрагмент балета Петра Чайковского «Щелкунчик», соч. 71, действие II картина 3: No. 14, Pas de duex - Танец феи Драже и принца Оршада в исполнении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

