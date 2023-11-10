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Австрия Австрийская Республика

Австрия - Австрийская Республика

СОБЫТИЯ


10.11.2023 Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы

Четырехкратный навар Правоохранительные органы Австрии нейтрализовали пиратскую телесеть, функционировавшую с 2016 по 2023 г., и арестовали

27.01.2023 Хакер в одиночку украл персональные данные всех жителей целой европейской страны

Утечка в масштабах страны В Австрии произошла кража персональных данных практически всех ее жителей – около 9 млн человек. Как пишет Reuters со ссылкой на Альпийскую национальную полицию, за похищение столь внушительного

08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH

GmbH. Переход в единый логистический и финансовый контур ускорил взаимодействие с головным офисом в Австрии, обеспечил прозрачное управление бизнесом и улучшил процессы товародвижения. Управлен
08.02.2021 «Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии

«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии. Один из них был реализован в Вене в числе первых в Европе – он позволил усовершенствовать муниципальную систему снабжения питьевой водой. Компания помогла добиться эффективного управле
13.11.2019 Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского»

Проблемы в Австрии Европейские спецслужбы полагают, что использование ПО «Лаборатории Касперского» грози
24.10.2018 Австрийский бизнес заинтересовался локализацией производств в ОЭЗ «Технополис «Москва»

ятии приняли представители Правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты, посольства Австрии, а также Правительства земли Форарльберг. Москва сегодня – одна из крупнейших городск
10.08.2018 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии

ких и географических номеров Австрийским регулирующим органом по вещанию и телекоммуникациям (RTR). Австрия стала четвертой европейской страной, в которой группа MCN Telecom теперь предоставляе
06.11.2015 Нижняя Австрия первая в мире перешла на полностью возобновляемую энергию

С 5 ноября 2015 г. Нижняя Австрия (провинция Австрии с населением 1,65 млн) генерирует 100% своей энергии с помощью воз
30.03.2015 «Белтел» построил ИТ-инфраструктуру нового австрийского центра здоровья Verba Mayr в Подмосковье

Системный интегратор «Белтел» обеспечил современными ИТ-решениями австрийский центр здоровья Verba Mayr, который будет открыт в мае 2015 г. В рамках проекта построены системы телефонии, ЛВС, Wi-Fi, видеонаблюдения, СКС и система кабельного телевидения, сообщи
27.03.2015 Австрийцы столкнулись с неожиданными проблемами при попытке скупить российские ИТ-компании

Вице-президент австрийского ИТ-провайдера S&T AG Александр Мальшаков, отвечающий за развитие бизнеса компани
11.12.2014 Тenado займется продвижением российской САПР T-Flex CAD 3D в Германии, Австрии и Швейцарии

ва) объявили о своем партнерстве. В рамках стратегического сотрудничества Тenado будет эксклюзивно распространять профессиональную САПР T-Flex CAD 3D, разработку «Топ Систем», на территории Германии, Австрии и Швейцарии. T-Flex CAD 3D представляет собой конструкторскую программу параметрического 3D-моделирования деталей и сборок любой сложности, сообщили CNews в «Топ Системах». Как ожидаетс
09.10.2014 Раскрыта масштабная киберпреступная сеть, жертвой которой стали сотни компаний Германии, Австрии и Швейцарии

асности, раскрыла масштабную киберпреступную сеть, которая атаковала сотни крупных компаний, государственных организаций, исследовательских лабораторий и важных объектов жизнедеятельности в Германии, Австрии, Швейцарии, и пресекла возможность атаки на другие европейские страны. Сеть функционировала на протяжении 12 лет, действуя через более чем 800 подставных компаний, зарегистрированных в

18.08.2014 Мобильное приложение SAP помогло наблюдать за передвижениями австрийского велогонщика по России

лагодаря мобильным технологиям жители многих стран получили возможность наблюдать за передвижениями австрийского спортсмена по России и в каком-то смысле быть непосредственными участниками вело
16.05.2013 TrueConf объединил видеосвязью строителей туннеля в Австрии и Италии

ций TrueConf Server для обеспечения видеосвязи между штаб-квартирами в Больцано (Италия) и Инсбрук (Австрия) и их филиалами. Для связи между штаб-квартирами в Больцано (Италия) и Инсбруке (А
06.11.2012 Aegis Media покупает австрийского эксперта по мобильному маркетингу

ектр услуг в области мобильных сервисов, технологий и креативных разработок на территории Германии, Австрии, Швейцарии, а также Восточной Европы. «Приобретение агентства IQ mobile, одного из ве
01.10.2012 МТТ запускает YouMagic в двух новых странах

е номера в тарифном плане «Украина» стоит 2,90 руб. за минуту. Абонентская плата в тарифных планах «Австрия» и «Украина» составляет 1 руб. в день. Все входящие звонки на новые тарифы бесплатны.
26.01.2012 Австрийский поставщик услуг по логистике оптимизировал бизнес-процессы с помощью системы хранения данных NetApp

и NetApp, что позволило ей достичь большей производительности, безопасности и гибкости в осуществлении бизнес-процессов, снизив при этом расходы. Scheffknecht располагает тремя площадками в Лустенау (Австрия) и Сен-Галлене (Швейцария), при этом своевременное заключение сделки и успешное выполнение обязательств перед клиентами в условиях конкуренции имеют для компании решающее значение. Руко
20.01.2012 Apple стала дороже, чем Греция и Австрия

айшими преследователями Apple являются PetroChina ($270 млрд) и Microsoft ($235 млрд). Как отмечают аналитики, сейчас капитализация Apple превышает валовый внутренний продукт таких стран, как Греция, Австрия, Аргентина и ЮАР.
18.10.2011 Tele2 открывает GPRS-роуминг в Австрии

Tele2, европейский оператор мобильной связи, открывает GPRS-роуминг в сети Orange в Австрии. Российские абоненты компании теперь могут пользоваться в этой стране мобильным интернетом, сервисом мультимедийных сообщений и другими популярными услугами. Стоимость 1 МБ данных соста
07.04.2011 Huawei поймали на взятках в Австрии

Компанию Huawei, разработчика решений для сетей связи, обвинили в том, что ее представители давали взятки с целью получения выгодных контрактов в Австрии. Взятки были предназначены для получения контрактов с Telekom Austria Group, одним из крупнейших телекоммуникационных холдингов Европы. Об этом сообщило австрийское издание Format. Согл
10.02.2011 Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии

гизскому изданию «Булак», что Montgomery принадлежит австрийскому системному интегратору S&T, оказывает услуги десяткам клиентов в странах Средней Азии и СНГ и управляется европейским менеджментом из австрийской штаб-квартиры. «Мы работали в Киргизии до и после Бакиева», - подчеркнул Любанов. По словам руководителя Montgomery, компания начала сотрудничество с Megacom вместе с основателем оп
07.02.2011 Tele2 запустил автоматический роуминг в Австрии и Казахстане

Сотовый оператор Tele2 запустил международный роуминг по протоколу Camel в сетях Orange (Австрия) и NEO (Казахстан). Таким образом, услуга прямого роуминга стала предоставляться опер
07.02.2011 Австрийский интегратор S&T продал контроль над активами в СНГ россиянам

Все активы австрийского интегратора S&T AG в СНГ перешли к совместному предприятию (СП) этой компании с

15.11.2010 Австрийский SAP-консультант открыл офис в России

5,3 млн евро. Всего в Plaut работает 230 сотрудников. Офисы группы находятся в Германии, Швейцарии, Австрии, Румынии, Чехии и Польше. Ее заказчиками в России являются австрийский производитель

16.08.2010 Школы Австрии неправильно поняли чиновников и массово перешли на СПО

По данным Министерства образования Австрии, на конец 2009-2010 учебного года около 15% школ и гимназий страны отказались от использования Microsoft Office и перешли на его свободный аналог – OpenOffice. Благодаря этому учебные з
16.06.2010 Google оцифрует 400 тыс. книг из австрийский библиотеки

овку этих книг компания Google заплатит около 30 млн евро, сообщает АР. Согласно условиям сделки, Google должна оплатить стоимость оцифровки всех книг, которая варьируется от 50 до 100 евро за книгу. Австрийская национальная библиотека хранит у себя одну из крупнейших в мире коллекций литературы 16-го - 19-го веков, объем которой превышает 120 млн страниц.
31.05.2010 В Австрии временно запретили Google Street View

Правительство Австрии ввело временный запрет на сервис Google Street View и машины, делающие для него снимки, из-за жалоб на то, что с их помощью компания Google собирает конфиденциальные данные. По словам п
08.10.2009 «Рексофт» идет в Австрию и Финляндию

st Data International, Swisscom. Валентин Макаров, президент «Руссофт», подтвердил CNews, что рынок Австрии очень привлекателен для российских экспортеров ПО и ИТ-услуг. «Закономерно, что по ме
13.07.2009 3Com поставит сетевое оборудование для железнодорожного перевозчика Австрии

Корпорация 3Com сообщила о том, что она выиграла тендер на установку сетевого оборудования нового поколения для группы компаний ÖBB Group – железнодорожного перевозчика Австрии. Как отмечается, ÖBB (Österreichische Bundesbahnen - «Железные Дороги Австрии») имеет 1 500 офисов, штат из 42 000 сотрудников и оборот €5,8 млрд. В течение следующих двух лет ко
16.04.2009 «Ситроникс» поставит решения для ЖКХ в Австрию

ах СНГ – сообщила о подписании контракта между «Ситроникс Телекоммуникационные Решения. Чехия» и компанией Stadtwerke Feldkirch – поставщиком электроэнергии, воды и коммунальных услуг в г. Фельдкирх (Австрия). Договор предполагает поставку решений Utilis, предназначенных для автоматизированного учета потребляемых энергоресурсов. Сумма контракта составляет €580 тыс. «Ситроникс Телекоммуникац
27.02.2009 «Лаборатория Касперского» открывает офисы в Швейцарии и Австрии

«Лаборатория Касперского» объявила об официальном открытии своих региональных офисов в Швейцарии и Австрии. Новые офисы будут заниматься развитием бизнеса и поддержкой продаж антивирусных прод
20.11.2007 Советский танк перестал защищать Австрию

Вооруженные силы федеральной земли Верхняя Австрия сняли с вооружения последний танк Т-34. Советский танк, который помог Австрии обрести
24.10.2007 Австрия намерена легализовать полицейские трояны
03.10.2007 Австрийцы не пустили «Билайн» в Белоруссию

Белорусский сотовый оператор «Мобильная цифровая связь» (МЦС), работающий под торговыми марками Velcom и Privet, переходит к австрийской компании Telekom Austria. Принципиальное соглашение о сделке было достигнуто 2 октября. По данным австрийской газеты Die Presse, 70% кипрской компании SB Telekom, которой при
27.09.2007 Первый GSM-оператор Белоруссии уходит австрийцам

ден. Что же касается суммы сделки, разные источники оценивают ее в сумму от $600 млн. до $1,4 млрд. Австрийской Telekom Austria, по всей видимости, удалось "перехватить" МЦС у "Вымпелкома" Бело
24.09.2007 Еврокомиссия одобрила покупку австрийского мобильного оператора ONE

Еврокомиссия одобрила покупку австрийского оператора мобильной связи ONE консорциумом в составе частного инвестфонда Mid Europa и французской телекоммуникационной компании France Telecom, сообщает РБК. Регулятор не обнаружи
10.09.2007 Австрийцы не пускают «ВымпелКом» в Белоруссию

ефонной связи, а также доступа в интернет. Фиксированное подразделение компании — eTel — работает в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше, мобильное подразделение — Mobilkom — в Австрии
11.04.2007 Intergraph приобрела австрийский ГИС-бизнес

G по разработке ПО, а также связанные с ним активы. Компания GISquadrat со штаб-квартирой в столице Австрии Вене специализируется на разработке и поставке ГИС-решений и ГИС-услуг местным органа
02.02.2007 «Ситроникс» поставил cистему учета энергопотребления в Австрии

Система была поставлена для муниципального оператора коммунальных услуг Stadtwerke в г. Фельдкирхе, Австрия. Внедрение автоматизированного решения, разработанного компаниями Strom и Echelon, ст
14.12.2006 Дайджест мира ноутбуков – ноябрь

ивод, картридер, модули Wi-Fi и Bluetooth. MSI Crystal M677 – в отделке использованы 120 кристаллов австрийского хрусталя А вот еще одно устройство, способное подчеркнуть утонченность вкуса – н

Публикаций - 1357, упоминаний - 1520

Австрия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 96
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 57
МегаФон 10742 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Apple Inc 13154 51
SAP SE 5601 47
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 42
Google LLC 12687 42
Siemens AG - Siemens Group 2673 41
Deutsche Telekom 954 40
Intel Corporation 12811 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 38
Vodafone Group 1412 36
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 32
Samsung Electronics 11064 32
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 32
HP - Hewlett-Packard 3662 27
Oracle Corporation 7074 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Ростелеком 10948 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 24
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 23
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 23
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
HP Inc. 5883 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
Укртелеком - Ukrtelecom 244 22
Meta Platforms - Facebook 4621 21
Lenovo Motorola 3566 20
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 19
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 19
Sony 6739 19
Acer Group - Acer Inc 2776 18
Yahoo! 3726 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 16
9594 16
ESET - ESET Software 1161 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 31
Газпром ПАО 1493 21
EPIC Telecom Invest 212 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Альфа-Банк 1979 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 11
eBay Inc 1640 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 10
Visa International 1993 10
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 9
Альфа-Групп 745 9
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 8
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 8
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Group DF 7 6
Mobil - Мобил 52 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Beko - Beko Electronics 83 5
Promo.ru 37 5
Почта России ПАО 2370 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 26
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 12
Президент Украины 128 12
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 11
Судебная власть - Judicial power 2500 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 8
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 7
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 7
Евросоюз - Совет Европы 107 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 7
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 47
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Bryan Norris Associates 14 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
РОСОМЕД - Российское общество симуляционного обучения в медицине 3 3
АСМОК - Ассоциация медицинских обществ по качеству 3 3
UEMS - European Union of Medical Specialists - Европейский союз медицинских специалистов 3 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 184
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 145
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 138
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 124
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 102
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 93
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 89
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 82
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 66
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 64
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 59
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 59
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 57
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 49
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 48
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 48
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 47
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 46
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 45
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 44
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 42
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 38
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 37
Microsoft Windows 16882 47
Google Android 15243 43
Microsoft Windows 2000 8678 42
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 35
Linux OS 11533 35
Apple iOS 8583 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Apple iPhone 6 4861 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 19
Apple iPad 4011 16
Microsoft Office 4170 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple macOS 2419 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Microsoft Azure 1526 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 9
EA Origin 195 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 7
Frogwares - Dracula: Origin 7 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Apple - App Store 3109 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 6
Microsoft Windows BitLocker 942 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Путин Владимир 3454 13
Мартынов Владислав 115 12
Мельников Александр 98 11
Янукович Виктор 57 10
Дзекон Георгий 16 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Фирташ Дмитрий 9 9
Химич Роман 44 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Левочкин Сергей 9 8
Арлазаров Владимир 290 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 7
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Рейман Леонид 1065 6
Лукашенко Александр 104 5
Азаров Николай 15 5
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 5
Горбуненко Денис 5 5
Мальшаков Александр 5 5
Aloisson Peter - Элойссон Петер 8 5
Касперский Евгений 337 4
Макаров Валентин 251 4
Богачев Игорь 183 4
Евтушенков Владимир 217 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Хорошковский Валерий 6 4
Фурсенко Андрей 128 4
Матросов Александр 45 4
Ксенин Алекс 311 4
Горбачев Михаил 37 4
Лесников Алексей 25 4
Коштуница Воислав 5 4
Зейлингер Антон 5 4
Решетин Олег 49 3
Дырмовский Дмитрий 149 3
Федоров Алексей 142 3
Казак Максим 162 3
Ефремов Александр 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 715
Германия - Федеративная Республика 13220 667
Европа 24962 497
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 469
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 415
Франция - Французская Республика 8176 356
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 354
Италия - Итальянская Республика 4508 330
Испания - Королевство 3839 275
Нидерланды 3745 268
Швеция - Королевство 3781 238
Финляндия - Финляндская Республика 3697 228
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 201
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 194
Бельгия - Королевство 1191 194
Дания - Королевство 1336 180
Чехия - Чешская Республика 1349 170
Украина 7928 167
Норвегия - Королевство 1857 162
Польша - Республика 2030 156
Япония 13807 143
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 143
Канада 5081 141
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 140
Ирландия - Республика 1051 131
Португалия - Португальская Республика 956 130
Венгрия 855 126
Турция - Турецкая республика 2620 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 107
Греция - Греческая Республика 1017 102
Словакия - Словацкая Республика 482 102
Европа Восточная 3138 98
Болгария - Республика 799 98
Индия - Bharat 5869 92
Люксембург Великое Герцогство 446 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 89
Сингапур - Республика 1953 88
Хорватия - Республика 287 87
Эстония - Эстонская Республика 764 87
Казахстан - Республика 6047 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 216
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 209
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 138
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 103
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 81
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 69
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 64
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 60
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 54
Английский язык 7030 52
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 49
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 42
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 41
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 38
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 37
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 35
Физика - Physics - область естествознания 2940 34
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 34
Энергетика - Energy - Energetically 5855 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 32
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 30
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 30
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 35
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 27
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
FT - Financial Times 1295 12
Telecom.paper 194 11
The Register - The Register Hardware 1783 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Bloomberg 1627 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Известия ИД 770 6
AppleInsider 400 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
The Guardian - Британская газета 406 5
AP - Associated Press 2007 5
Лига.нет 12 5
Total Telecom 613 5
ScienceDaily 399 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
Newsbytes News Network 379 4
Washington Profile 142 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Tom’s Hardware 600 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Ведомости 1466 4
BleepingComputer - Издание 458 4
Wired - Издание 276 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
TorrentFreak (TF) 159 3
PC Magazine - PCMag 104 3
Nature 832 3
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 3
Phys.org 972 3
Times 661 3
Интерфакс Украина 12 3
pressetext.europe 52 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
Gartner - Гартнер 3658 23
IDC - International Data Corporation 4975 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Microsoft Research 144 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 3
Forrester Research 834 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 2
Fortune Global 100 142 2
Интерфакс-100 21 2
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
TeleGeography Research 40 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Moody's Investors Service 136 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
Fortune Global 500 295 2
ABI Research 236 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Рустелеком ТК 305 1
Discovery Research Group 22 1
Confiant 3 1
The Nilson Report 6 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
GSMA Intelligence 11 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 47 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 10
РАН - Российская академия наук 2122 10
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 7
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 13 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
University of Chicago - Чикагский университет 102 4
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
JKU Linz - Johannes Kepler University Linz - Линцский университет Иоганна Кеплера 8 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 31
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 11
CeBIT 614 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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