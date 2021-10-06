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Австрия
Австрийская Республика


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
18.06.2021 Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 3
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 3
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 3
24.03.2021 Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения 1
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
08.02.2021 «Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии 3
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
31.12.2020 ИИ помогает дронам находить людей, потерявшихся в лесу 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
23.11.2020 Найдены продвинутые кибершпионы-наемники, атакующие финструктуры по всему миру 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
25.10.2020 Как превратить собственные данные в клиентские сервисы 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 4
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России 1
13.07.2020 Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка 1
02.07.2020 Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1
23.06.2020 G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде 1
09.06.2020 Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину 2
18.05.2020 Инструменты SAS помогают в управлении ресурсами для лечения пациентов с COVID-19 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
07.04.2020 Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет 1
12.03.2020 В процессорах Intel нашлась опасная дыра. Ее устранение замедляет чипы в 19 раз 1

Публикаций - 523, упоминаний - 599

Австрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 21
SAP SE 3207 20
Navitel - Навител Навигатор 252 14
Samsung Electronics 5611 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 10
IBM 3522 9
Apple Inc - Эппл Рус 7666 8
Intel Corporation 4138 8
SAP CIS - САП СНГ 753 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 6
Google LLC 7118 6
SEC Consult Services 929 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Facebook 3764 4
ТСК ООО 4 3
ZTE Corporation 548 3
АйТи 747 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 3
Deutsche Telekom 217 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 211 3
Ланит ГК 1154 3
Deep Silver 51 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
Twitter 2204 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Software AG & IDS Scheer 108 3
Yahoo! 1087 2
InfoWatch - Инфовотч 599 2
LG Electronics 1824 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Укртелеком 127 2
VMware 1828 2
GitHub 412 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Альфа-Банк 1122 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Visa International 1343 3
Western Union 86 3
Uber 257 3
Uber Technologies 258 3
EPIC Telecom Invest 68 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 2
Национальный банк Траст 96 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 29 2
System Capital Management (SCM) 23 2
Group DF 7 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 2
Газпром ПАО 518 2
Белый Ветер 49 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
Merrill Lynch 31 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
ДТЭК 8 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 1 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
Wetherspoons 1 1
Alpari - Альпари 50 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Permira 10 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 119 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 2
Фонд государственного имущества Украины 6 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 70 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
Совет Европы 27 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - Служба государственной безопасности Австрии - Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung - BVT 1 1
ФВОК - Федеральная служба защиты конституции Германии - Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ - Bundesamt für Verfassungsschutz 1 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 266 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1231 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 913 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 542 4
3G - Стандарт мобильной связи 3691 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1217 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2036 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 3
ZombieLoad 7 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2897 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Google Android 10750 26
Apple iOS 5741 15
Microsoft Windows 10 6590 8
WhatsApp Messenger 654 7
Microsoft Azure 1171 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Java - Язык программирования 1163 4
Rakuten Viber 429 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Linux OS 4226 4
Nvidia GeForce GTX 2044 4
Apple iPhone 6 547 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Apple iPhone 3 383 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2020 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 3
Microsoft Windows 8 1228 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
VK - Mail.ru Одноклассники 847 3
Microsoft SQL Server 786 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Apple macOS 920 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple iPad 3263 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 2
Microsoft Windows 849 2
Мельников Александр 63 9
Матросов Александр 42 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Ахметов Ринат 52 2
Фирташ Дмитрий 8 2
Никитин Валерий 15 2
Мамонтов Игорь 28 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Горбуненко Денис 5 2
Решетин Олег 38 2
Арсентьев Андрей 54 1
Волин Алексей 113 1
Румянцев Антон 46 1
Генс Георгий 62 1
Дворкович Аркадий 169 1
Вольфсон Влад 55 1
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Евтушенков Владимир 130 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Абызов Михаил 64 1
Водясов Алексей 97 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Зайцев Михаил 145 1
Лящ Михаил 32 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Силуанов Антон 52 1
Волож Аркадий 181 1
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Корня Алексей 73 1
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Касперский Евгений 218 1
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Франция - Французская Республика 2108 150
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Украина 3338 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 60
Япония 2745 55
Казахстан - Республика 2615 48
Беларусь - Белоруссия 2079 45
Восточная Европа 1665 38
Индия - Республика 2151 37
Эстония - Эстонская Республика 410 36
Россия - Санкт-Петербург 7035 35
Италия - Итальянская Республика 1362 34
Испания - Королевство 1247 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 29
Финляндия - Финляндская Республика 810 27
Нидерланды 967 26
Бельгия - Королевство 395 25
Швеция - Королевство 746 24
Дания - Королевство 370 19
Австралия - Австралийский Союз 1116 19
Норвегия - Королевство 426 18
Литва - Литовская Республика 328 18
Латвия - Латвийская Республика 450 18
Европа 3718 18
Чехия - Чешская Республика 492 17
Польша - Республика 824 17
Португалия - Португальская Республика 313 17
Венгрия 290 17
Сингапур - Республика 808 15
Хорватия - Республика 118 15
Болгария - Республика 306 15
Словакия - Словацкая Республика 211 13
Кипр - Республика 247 12
Канада 1290 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 4
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Бактериородопсин - Семейство мембранных светочувствительных белков археот 3 2
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Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
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Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
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Прайм - Агентство экономической информации 527 2
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Bloomberg 785 2
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News Corp 89 1
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SAP Community Network 4 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
Der Standard 2 1
Axel Springer 5 1
WindowsArea.de 1 1
CNews - ZOOM.CNews 1082 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
MacRumors 114 1
CNET - Издание 273 1
NYT - The New York Times 504 1
Ведомости 259 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
Thomson Reuters - Рейтер 1700 1
The Register 337 1
The Wall Street Journal 709 1
FT - Financial Times 246 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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