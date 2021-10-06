Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Австрия
Австрийская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 523, упоминаний - 599
Австрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 9
|Матросов Александр 42 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Ахметов Ринат 52 2
|Фирташ Дмитрий 8 2
|Никитин Валерий 15 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
|Горбуненко Денис 5 2
|Решетин Олег 38 2
|Арсентьев Андрей 54 1
|Волин Алексей 113 1
|Румянцев Антон 46 1
|Генс Георгий 62 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Абызов Михаил 64 1
|Водясов Алексей 97 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Лящ Михаил 32 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Силуанов Антон 52 1
|Волож Аркадий 181 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Корня Алексей 73 1
|Бойко Елена 151 1
|Ларькин Максим 25 1
|Касперский Евгений 218 1
|CNews Analytics 1988 13
|IHS iSuppli 273 3
|Gartner 2185 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Fortune Global 500 160 1
|Fortune 100 48 1
|Discovery Research Group 14 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
|Data61 3 1
|comScore 224 1
|Piper Jaffray 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754231, в очереди разбора - 657948.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754231, в очереди разбора - 657948.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru