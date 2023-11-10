Австрия - Австрийская Республика

Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы Четырехкратный навар Правоохранительные органы Австрии нейтрализовали пиратскую телесеть, функционировавшую с 2016 по 2023 г., и арестовали

Хакер в одиночку украл персональные данные всех жителей целой европейской страны Утечка в масштабах страны В Австрии произошла кража персональных данных практически всех ее жителей – около 9 млн человек. Как пишет Reuters со ссылкой на Альпийскую национальную полицию, за похищение столь внушительного

«Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH GmbH. Переход в единый логистический и финансовый контур ускорил взаимодействие с головным офисом в Австрии, обеспечил прозрачное управление бизнесом и улучшил процессы товародвижения. Управлен

«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии «Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии. Один из них был реализован в Вене в числе первых в Европе – он позволил усовершенствовать муниципальную систему снабжения питьевой водой. Компания помогла добиться эффективного управле

Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского» Проблемы в Австрии Европейские спецслужбы полагают, что использование ПО «Лаборатории Касперского» грози

Австрийский бизнес заинтересовался локализацией производств в ОЭЗ «Технополис «Москва» ятии приняли представители Правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты, посольства Австрии, а также Правительства земли Форарльберг. Москва сегодня – одна из крупнейших городск

MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии ких и географических номеров Австрийским регулирующим органом по вещанию и телекоммуникациям (RTR). Австрия стала четвертой европейской страной, в которой группа MCN Telecom теперь предоставляе

Нижняя Австрия первая в мире перешла на полностью возобновляемую энергию С 5 ноября 2015 г. Нижняя Австрия (провинция Австрии с населением 1,65 млн) генерирует 100% своей энергии с помощью воз

«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру нового австрийского центра здоровья Verba Mayr в Подмосковье Системный интегратор «Белтел» обеспечил современными ИТ-решениями австрийский центр здоровья Verba Mayr, который будет открыт в мае 2015 г. В рамках проекта построены системы телефонии, ЛВС, Wi-Fi, видеонаблюдения, СКС и система кабельного телевидения, сообщи

Австрийцы столкнулись с неожиданными проблемами при попытке скупить российские ИТ-компании Вице-президент австрийского ИТ-провайдера S&T AG Александр Мальшаков, отвечающий за развитие бизнеса компани

Тenado займется продвижением российской САПР T-Flex CAD 3D в Германии, Австрии и Швейцарии ва) объявили о своем партнерстве. В рамках стратегического сотрудничества Тenado будет эксклюзивно распространять профессиональную САПР T-Flex CAD 3D, разработку «Топ Систем», на территории Германии, Австрии и Швейцарии. T-Flex CAD 3D представляет собой конструкторскую программу параметрического 3D-моделирования деталей и сборок любой сложности, сообщили CNews в «Топ Системах». Как ожидаетс

Раскрыта масштабная киберпреступная сеть, жертвой которой стали сотни компаний Германии, Австрии и Швейцарии асности, раскрыла масштабную киберпреступную сеть, которая атаковала сотни крупных компаний, государственных организаций, исследовательских лабораторий и важных объектов жизнедеятельности в Германии, Австрии, Швейцарии, и пресекла возможность атаки на другие европейские страны. Сеть функционировала на протяжении 12 лет, действуя через более чем 800 подставных компаний, зарегистрированных в

Мобильное приложение SAP помогло наблюдать за передвижениями австрийского велогонщика по России лагодаря мобильным технологиям жители многих стран получили возможность наблюдать за передвижениями австрийского спортсмена по России и в каком-то смысле быть непосредственными участниками вело

TrueConf объединил видеосвязью строителей туннеля в Австрии и Италии ций TrueConf Server для обеспечения видеосвязи между штаб-квартирами в Больцано (Италия) и Инсбрук (Австрия) и их филиалами. Для связи между штаб-квартирами в Больцано (Италия) и Инсбруке (А

Aegis Media покупает австрийского эксперта по мобильному маркетингу ектр услуг в области мобильных сервисов, технологий и креативных разработок на территории Германии, Австрии, Швейцарии, а также Восточной Европы. «Приобретение агентства IQ mobile, одного из ве

МТТ запускает YouMagic в двух новых странах е номера в тарифном плане «Украина» стоит 2,90 руб. за минуту. Абонентская плата в тарифных планах «Австрия» и «Украина» составляет 1 руб. в день. Все входящие звонки на новые тарифы бесплатны.

Австрийский поставщик услуг по логистике оптимизировал бизнес-процессы с помощью системы хранения данных NetApp и NetApp, что позволило ей достичь большей производительности, безопасности и гибкости в осуществлении бизнес-процессов, снизив при этом расходы. Scheffknecht располагает тремя площадками в Лустенау (Австрия) и Сен-Галлене (Швейцария), при этом своевременное заключение сделки и успешное выполнение обязательств перед клиентами в условиях конкуренции имеют для компании решающее значение. Руко

Apple стала дороже, чем Греция и Австрия айшими преследователями Apple являются PetroChina ($270 млрд) и Microsoft ($235 млрд). Как отмечают аналитики, сейчас капитализация Apple превышает валовый внутренний продукт таких стран, как Греция, Австрия, Аргентина и ЮАР.

Tele2 открывает GPRS-роуминг в Австрии Tele2, европейский оператор мобильной связи, открывает GPRS-роуминг в сети Orange в Австрии. Российские абоненты компании теперь могут пользоваться в этой стране мобильным интернетом, сервисом мультимедийных сообщений и другими популярными услугами. Стоимость 1 МБ данных соста

Huawei поймали на взятках в Австрии Компанию Huawei, разработчика решений для сетей связи, обвинили в том, что ее представители давали взятки с целью получения выгодных контрактов в Австрии. Взятки были предназначены для получения контрактов с Telekom Austria Group, одним из крупнейших телекоммуникационных холдингов Европы. Об этом сообщило австрийское издание Format. Согл

Российско-австрийского интегратора обвинили в выводе $15 млн из Киргизии гизскому изданию «Булак», что Montgomery принадлежит австрийскому системному интегратору S&T, оказывает услуги десяткам клиентов в странах Средней Азии и СНГ и управляется европейским менеджментом из австрийской штаб-квартиры. «Мы работали в Киргизии до и после Бакиева», - подчеркнул Любанов. По словам руководителя Montgomery, компания начала сотрудничество с Megacom вместе с основателем оп

Tele2 запустил автоматический роуминг в Австрии и Казахстане Сотовый оператор Tele2 запустил международный роуминг по протоколу Camel в сетях Orange (Австрия) и NEO (Казахстан). Таким образом, услуга прямого роуминга стала предоставляться опер

Австрийский интегратор S&T продал контроль над активами в СНГ россиянам Все активы австрийского интегратора S&T AG в СНГ перешли к совместному предприятию (СП) этой компании с

Австрийский SAP-консультант открыл офис в России 5,3 млн евро. Всего в Plaut работает 230 сотрудников. Офисы группы находятся в Германии, Швейцарии, Австрии, Румынии, Чехии и Польше. Ее заказчиками в России являются австрийский производитель

Школы Австрии неправильно поняли чиновников и массово перешли на СПО По данным Министерства образования Австрии, на конец 2009-2010 учебного года около 15% школ и гимназий страны отказались от использования Microsoft Office и перешли на его свободный аналог – OpenOffice. Благодаря этому учебные з

Google оцифрует 400 тыс. книг из австрийский библиотеки овку этих книг компания Google заплатит около 30 млн евро, сообщает АР. Согласно условиям сделки, Google должна оплатить стоимость оцифровки всех книг, которая варьируется от 50 до 100 евро за книгу. Австрийская национальная библиотека хранит у себя одну из крупнейших в мире коллекций литературы 16-го - 19-го веков, объем которой превышает 120 млн страниц.

В Австрии временно запретили Google Street View Правительство Австрии ввело временный запрет на сервис Google Street View и машины, делающие для него снимки, из-за жалоб на то, что с их помощью компания Google собирает конфиденциальные данные. По словам п

«Рексофт» идет в Австрию и Финляндию st Data International, Swisscom. Валентин Макаров, президент «Руссофт», подтвердил CNews, что рынок Австрии очень привлекателен для российских экспортеров ПО и ИТ-услуг. «Закономерно, что по ме

3Com поставит сетевое оборудование для железнодорожного перевозчика Австрии Корпорация 3Com сообщила о том, что она выиграла тендер на установку сетевого оборудования нового поколения для группы компаний ÖBB Group – железнодорожного перевозчика Австрии. Как отмечается, ÖBB (Österreichische Bundesbahnen - «Железные Дороги Австрии») имеет 1 500 офисов, штат из 42 000 сотрудников и оборот €5,8 млрд. В течение следующих двух лет ко

«Ситроникс» поставит решения для ЖКХ в Австрию ах СНГ – сообщила о подписании контракта между «Ситроникс Телекоммуникационные Решения. Чехия» и компанией Stadtwerke Feldkirch – поставщиком электроэнергии, воды и коммунальных услуг в г. Фельдкирх (Австрия). Договор предполагает поставку решений Utilis, предназначенных для автоматизированного учета потребляемых энергоресурсов. Сумма контракта составляет €580 тыс. «Ситроникс Телекоммуникац

«Лаборатория Касперского» открывает офисы в Швейцарии и Австрии «Лаборатория Касперского» объявила об официальном открытии своих региональных офисов в Швейцарии и Австрии. Новые офисы будут заниматься развитием бизнеса и поддержкой продаж антивирусных прод

Советский танк перестал защищать Австрию Вооруженные силы федеральной земли Верхняя Австрия сняли с вооружения последний танк Т-34. Советский танк, который помог Австрии обрести

Австрийцы не пустили «Билайн» в Белоруссию Белорусский сотовый оператор «Мобильная цифровая связь» (МЦС), работающий под торговыми марками Velcom и Privet, переходит к австрийской компании Telekom Austria. Принципиальное соглашение о сделке было достигнуто 2 октября. По данным австрийской газеты Die Presse, 70% кипрской компании SB Telekom, которой при

Первый GSM-оператор Белоруссии уходит австрийцам ден. Что же касается суммы сделки, разные источники оценивают ее в сумму от $600 млн. до $1,4 млрд. Австрийской Telekom Austria, по всей видимости, удалось "перехватить" МЦС у "Вымпелкома" Бело

Еврокомиссия одобрила покупку австрийского мобильного оператора ONE Еврокомиссия одобрила покупку австрийского оператора мобильной связи ONE консорциумом в составе частного инвестфонда Mid Europa и французской телекоммуникационной компании France Telecom, сообщает РБК. Регулятор не обнаружи

Австрийцы не пускают «ВымпелКом» в Белоруссию ефонной связи, а также доступа в интернет. Фиксированное подразделение компании — eTel — работает в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше, мобильное подразделение — Mobilkom — в Австрии

Intergraph приобрела австрийский ГИС-бизнес G по разработке ПО, а также связанные с ним активы. Компания GISquadrat со штаб-квартирой в столице Австрии Вене специализируется на разработке и поставке ГИС-решений и ГИС-услуг местным органа

«Ситроникс» поставил cистему учета энергопотребления в Австрии Система была поставлена для муниципального оператора коммунальных услуг Stadtwerke в г. Фельдкирхе, Австрия. Внедрение автоматизированного решения, разработанного компаниями Strom и Echelon, ст