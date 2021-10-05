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Решетин Олег


05.10.2021 Tele2 запустила бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и M2M-устройств 1
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
30.07.2021 Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране телефона 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
21.06.2021 Клиенты Tele2 могут слушать аудиогиды izi.TRAVEL по подписке 1
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1
02.06.2021 Tele2 перезапустила тариф для любителей кино и ТВ 1
08.04.2021 Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино 1
10.03.2021 Tele2 обнулила доступ к Clubhouse 1
20.01.2021 Абоненты Tele2 смогут копить минуты и гигабайты бессрочно 1
16.12.2020 Tele2 предлагает абонентам стать Сантой и порадовать близких подарками 1
19.11.2020 Tele2 запускает «Безлимит на TikTok» 1
11.11.2020 Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
30.09.2020 Tele2 удвоит гигабайты, купленные на «Маркете Tele2» 1
24.08.2020 Tele2 запустил «Безлимит на Telegram» 1
12.08.2020 Tele2 запустил тариф-конструктор «Интернет для устройств» 1
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 1
13.05.2020 Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь 1
01.04.2020 Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции 1
30.03.2020 Tele2 начислит гигабайты соблюдающим режим самоизоляции 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
30.10.2019 В первый месяц после запуска «Биржей Tele2» воспользовались 2,5 миллиона абонентов 1
09.10.2019 Tele2 запускает облачные игры на 5G 1
26.09.2019 Tele2 представила онлайн-платформу «Биржа Tele2» 1
23.07.2019 Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории 1
17.07.2019 Tele2 позволит абонентам бесплатно делиться трафиком по всей России 1
13.06.2019 Tele2 сделала бесплатным первый день интернета за границей на одном из тарифов 1
26.04.2019 Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии 1
03.04.2019 Tele2 запустил «умный тариф» 1
04.03.2019 Tele2 занялась киберспортом 1
24.12.2018 Tele2 запустил безлимитный интернет в Антарктиде 1
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa 1
15.11.2018 Tele2 подарит год безлимитного интернета владельцам новых iPhone 1
24.10.2018 Tele2 позволяет абонентам дарить интернет-трафик родным и близким 1
27.09.2018 Tele2 запустил премиальный тариф с безлимитным интернетом за границей 1
05.09.2018 Tele2 позволит клиентам оставаться на связи при нулевом балансе 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
07.02.2018 Tele2 ускоряет международный роуминг 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Решетин Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 28
Facebook 3768 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Yandex - Яндекс 4106 2
Telegram Group 702 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Ericsson 871 1
Wargaming 90 1
Vivacom - Video & Audio Communications 15 1
Visa International 1347 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Яндекс.Такси 271 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Правительство Москвы 653 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 5
WhatsApp Messenger 654 5
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 5
Rakuten Viber 429 4
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 4
VK - Mail.ru Одноклассники 862 3
Cyberhero 6 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Wink Трансформер 4 2
Tele2 SOS-пакет 10 2
Tele2 Миа - Виртуальный помощник 8 2
Tele2 TV 13 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
ОКБ имени Яковлева ЯК-ЗТ 1 1
ID.Abonent 7 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 1
Tele2 Миа 2 1
ByteDance TikTok 95 1
PUBG Mobile - игра 4 1
Visa Infinite 8 1
Visa Platinum 22 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Wargaming World of Warplanes 33 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Zvooq 31 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Wargaming World of Warships 31 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Java - Язык программирования 1185 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Черменин Артем 6 1
Олехнович Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Казахстан - Республика 2661 3
Финляндия - Финляндская Республика 825 3
Эстония - Эстонская Республика 422 2
Черногория 86 2
Катар 78 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Хорватия - Республика 118 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Украина 3417 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Литва - Литовская Республика 333 2
Латвия - Латвийская Республика 453 2
Австрия - Австрийская Республика 531 2
Таиланд - Королевство 366 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Кувейт 51 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Швеция - Королевство 767 2
Москва - Садовое кольцо 57 1
Антарктида - Вилья-лас-Эстрельяс 1 1
Палестина 10 1
Новая Зеландия 294 1
Сан-Марино - Республика 32 1
Монголия 173 1
Египет - Арабская Республика 370 1
Португалия - Португальская Республика 319 1
Греция - Греческая Республика 328 1
Россия - Иркутск 473 1
Албания - Республика 56 1
Мальта - Республика 69 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Нигерия - Федеративная Республика 114 1
Гана - Республика 35 1
Марокко - Королевство 75 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Ватикан - Государство-город 33 1
Карибский бассейн - Карибы 22 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 336 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771441, в очереди разбора - 675123.
Создано именных указателей - 46354.
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