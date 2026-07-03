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Решетин Олег

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов 1
22.06.2026 Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов 1
12.05.2026 Билайн первым на рынке запустил безлимитные звонки на номера других операторов 1
30.03.2026 Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин 1
26.12.2025 Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов 1
14.07.2025 Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.» 1
06.03.2025 Олег Решетин возглавит Блок по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса «Билайна» 1
06.04.2022 Tele2 запустила мультиподписку Mixx 1
14.02.2022 Исследование Tele2: число пользователей Tinder за год выросло на треть 1
13.12.2021 Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолетов 1
06.12.2021 Tele2 начала продавать гигабайты и SMS на Ozon 1
05.10.2021 Tele2 запустила бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и M2M-устройств 1
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
30.07.2021 Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране телефона 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
21.06.2021 Клиенты Tele2 могут слушать аудиогиды izi.TRAVEL по подписке 1
17.06.2021 Tele2 запустила образовательный портал 1
02.06.2021 Tele2 перезапустила тариф для любителей кино и ТВ 1
08.04.2021 Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино 1
10.03.2021 Tele2 обнулила доступ к Clubhouse 1
20.01.2021 Абоненты Tele2 смогут копить минуты и гигабайты бессрочно 1
16.12.2020 Tele2 предлагает абонентам стать Сантой и порадовать близких подарками 1
19.11.2020 Tele2 запускает «Безлимит на TikTok» 1
11.11.2020 Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
30.09.2020 Tele2 удвоит гигабайты, купленные на «Маркете Tele2» 1
24.08.2020 Tele2 запустил «Безлимит на Telegram» 1
12.08.2020 Tele2 запустил тариф-конструктор «Интернет для устройств» 1
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 1
13.05.2020 Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь 1
01.04.2020 Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции 1
30.03.2020 Tele2 начислит гигабайты соблюдающим режим самоизоляции 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
30.10.2019 В первый месяц после запуска «Биржей Tele2» воспользовались 2,5 миллиона абонентов 1
09.10.2019 Tele2 запускает облачные игры на 5G 1
26.09.2019 Tele2 представила онлайн-платформу «Биржа Tele2» 1
23.07.2019 Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории 1
17.07.2019 Tele2 позволит абонентам бесплатно делиться трафиком по всей России 1
13.06.2019 Tele2 сделала бесплатным первый день интернета за границей на одном из тарифов 1
26.04.2019 Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии 1
03.04.2019 Tele2 запустил «умный тариф» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Решетин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Telegram Group 2940 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Meta Platforms - Facebook 4621 3
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 2
Runway AI - Runway - RunwayML 23 2
Ростелеком 10948 2
НейроЧат - NeuroChat 9 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
Adobe Figma 73 1
SITA - SITAONAIR 4 1
AeroMobile AS - AeroMobile Communications 17 1
Suno - Suno AI 12 1
Uzum 2 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Wargaming 161 1
Visa International 1993 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 381 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
HRM - Расчет отпуска 873 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 7
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Rakuten Viber 665 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Cyberhero 9 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SOS-пакет 12 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
ByteDance - TikTok 355 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 13 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 TV 13 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
Яндекс.Навигатор 121 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
Badoo - Социальная сеть 46 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Wargaming - World of Warplanes 38 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Visa Platinum 23 1
Visa Infinite 8 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
Stepik.org - образовательный портал 18 1
Bumble - Американская социальная сеть 9 1
PUBG Mobile - игра 30 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
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Тулубьев Павел 25 1
Черменин Артем 7 1
Олехнович Алексей 2 1
Петушков Сергей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
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Ватикан - Государство-город 80 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
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Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
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Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Английский язык 7030 1
Латинский алфавит 198 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 3 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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