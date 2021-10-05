Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Решетин Олег
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Публикаций - 38, упоминаний - 38
Решетин Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Visa International 1347 3
|Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
|Яндекс.Такси 271 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
|Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771441, в очереди разбора - 675123.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771441, в очереди разбора - 675123.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru