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Tele2 удвоит гигабайты, купленные на «Маркете Tele2»

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Tele2, российский оператор мобильной связи, удваивает интернет-трафик, купленный на «Маркете Tele2». Действуя по «Другим правилам», компания предлагает абонентам самостоятельно распоряжаться пакетом своего тарифного плана – при необходимости продавать и покупать гигабайты.

В сентябре 2019 г. оператор запустил площадку «Маркет Tele2». В этом году сервису исполняется год, и в честь этого события все лоты гигабайтов, купленные с 30 сентября по 30 ноября 2020 г., удваиваются.

В случае если интернет-трафика в пакете не хватило до конца месяца, абоненты оператора могут купить его на «Маркете Tele2» у другого пользователя. При этом оператор удвоит купленные гигабайты.

Сервис «Маркет Tele2» – это бесплатная онлайн-площадка, которая позволяет размещать объявления о продаже SMS, минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка доступных лотов. Согласно статистике, более 30% абонентов Tele2 используют «Маркет» для покупки или продажи гигабайтов, минут и SMS. Вырученные средства поступают на счет телефона абонента. Их можно использовать на оплату услуг связи.

В рамках тарифных планов линейки «Мой Tele2» абонентам также доступны и другие преимущества. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Клиент может поделиться интернет-трафиком с любым другим абонентом пакетных тарифов Tele2 в стране. Кроме того, в поездках по России клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок. В рамках программы «Выгодно вместе» при объединении абонентов в группы в приложении «Мой Tele2» каждый участник может получить скидку до 20% ежемесячно на абонентскую плату.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Потребление интернет-трафика растет очень быстро, и новые продукты мы запускаем как раз в соответствии с этими тенденциями. Важно, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом и для работы, и для учебы, и для развлечений. Теперь при покупке гигабайтов на «Маркете Tele2» клиент получит в два раза больше трафика, чем тот объем, за который он заплатил».

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