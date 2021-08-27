Tele2 запустила услугу «Дети онлайн»

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске услуги «Дети онлайн». Если родители подключат ее на номере ребенка, он сможет смотреть обучающие видеоматериалы и детские фильмы от сервиса Wink, а также будет защищен от случайных подписок. С новой услугой обычный тариф может стать детским. Помимо этого, в канун учебного года родители сэкономят на подготовке к школе – скидки на товары и услуги для детей теперь собраны в специальный раздел программы лояльности.

При подключении услуги «Дети онлайн» ребенок получит доступ к образовательному контенту, тысячам мультфильмов и детских фильмов от видеосервиса Wink. Всего доступно более 3,6 тыс. видеоуроков по литературе, биологии, обществознанию, географии, истории, физике и другим школьным дисциплинам, которые рассчитаны на учеников с первого по 11 классы. Коллекция детского контента включает популярные мультфильмы и анимационные сериалы для малышей и ребят постарше, в том числе отечественные «Смешарики» (0+) и «Фиксики» (0+), а также произведения студии Disney и анимацию Pixar.

Родителям больше не придется волноваться о том, что ребенок подключит платные подписки. Услуга «Дети онлайн» защитит его от нежелательного контента, а самих родителей – от незапланированных затрат.

Услуга доступна пользователям тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Абонентская плата составляет 90 руб. в месяц, при первом подключении услуга предоставляется бесплатно на два месяца. Подключить услугу «Дети онлайн» можно с помощью USSD-команды.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «С услугой «Дети онлайн» обычный тариф может стать детским. Наше новое предложение не просто решает задачу, чем занять и заинтересовать ребенка, но и защитит его в сети, ограждая от установки нежелательных подписок. Родителям больше не потребуется регулярно проверять смартфоны детей. Они могут быть спокойны и уверены, что в телефонах школьников полезный и интересный контент, соответствующий их возрасту».

Родителям пригодятся и другие полезные сервисы Tele2. Например, «Геопоиск+» позволит отследить местоположение ребенка. С услугой «Родительский контроль» взрослые будут в курсе его действий со смартфоном, смогут контролировать заряд батареи и остаток средств на счете, а также получать статистику работы мобильных приложений. «Антивирус» просканирует гаджеты детей на вирусы, защитит от новых угроз и предотвратит установку потенциально опасных приложений.