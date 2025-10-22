Разделы

Безопасность Госрегулирование Стратегия безопасности Законодательство Телеком Мобильная связь
|

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

В России за считанные недели было заблокировано свыше 160 тыс. сотовых номеров. Это следствие нового закона, запрещающего давать свой номер в пользование другому человеку. По утверждению МВД, все владельцы заблокированных номеров сдавали свои некие «аккаунты» в аренду, притом исключительно мошенникам.

Лишиться номера по щелчку пальцев

МВД России приступило к крупномасштабным блокировкам номеров российских операторов сотовой связи, пишет «Коммерсант». Современное законодательство напрямую запрещает предоставлять свой номер третьим лицам для совершения звонков, выхода в интернет или отправки SMS-сообщений.

Под блокировку попали именно те номера, владельцы которых сдали свои «аккаунты» в аренду, указано на официальном сайте МВД. В общей сложности от сети было отключено свыше 160 тыс. номеров.

При этом ни на сайте министерства, ни в Telegram-канале его представительницы Ирины Волк не указано, о каких именно аккаунтах идет речь. Напомним, что в современных российских реалиях номер телефона привязывается к профилям почти всюду – в интернет-банках, соцсетях, мессенджерах, маркетплейсах, в приложениях ресторанов и кафе, в приложениях заправок, навигаторах, при регистрации электронной почты и пр.

sim6.jpg

David Barber / Pexels
Остаться без номера, к которому привязаны жизненно важные сервисы, становится все проще

Точное количество мобильных номеров, чьи владельцы больше не могут пользоваться ими, Ирина Волк и МВД не раскрыли. Она сообщила в своем Telegram-канале, что все заблокированные номера были переданы во временной пользование мошенниками. Также Волк не предоставила карту российских регионов, к которым привязаны заблокированные номера.

Законно ли

В России с 1 сентября 2025 г. действуют поправки к УК и КоАП РФ, включающие запрет россиянам на передачу зарегистрированных на них сотовых номеров (SIM-карт) иным лицам. Они были введены в рамках принятого весной 2025 г. «антимошеннического пакета законопроектов».

volk62.jpg

Публикация на сайте МВД России

В документе оговаривается, что запрет не распространяется на передачу номеров близким родственникам. В нынешнем законе также оговаривается, что за кратковременную передачу номера иным лицам для использования в личных целях запрет не предполагается.

Если факт передачи номера не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, размер штрафа составит 30 тыс. – 50 тыс. руб. для физлиц и до 200 тыс. руб. для юрлиц. О блокировка номера за его передачу третьему лицу в поправках ничего не сказано.

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
undefined

На сайте МВД указано, что блокировка номера носит временный характер, но там не сказано, как можно снять с него наложенные ограничения.

«Сотрудниками МВД России на основании положений статей 46 и 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" и статьи 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тыс. абонентских номеров», – отмечено на сайте ведомства.

Доверяй, но проверяй

Как пишет «Коммерсант», Ирина Волк утверждает, что «арендаторы» аккаунтов россиян – сплошь мошенники. Более того, по ее словам, они действуют в интересах украинских колл-центров и, к тому же, массово привлекают «к сотрудничеству» несовершеннолетних, арендуя учетные записи у них.

volk61.jpg

Публикация в Telegram-канале Ирины Волк

«Поговорите с детьми. Расскажите им о юридических последствиях таких действий. Ведь многие из них в полной мере не осознают, что посредством арендованных учетных записей совершаются преступления, такие как мошенничество, вымогательство, вербовка участников запрещенных организаций, террористические акты»,— написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Напомним также, что по нынешним законам россияне могут регистрировать на себя не более 20 сотовых номеров. Узнать их количество можно в салонах сотовой связи или на «Госуслугах». Также власти готовятся запретить гражданам страны иметь бесконечное количество банковских карт – как и в случае с SIM-картами это продвигается как мера борьбы с мошенниками.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще