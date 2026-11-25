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Федеральный закон 144-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 12
Федеральный закон 144-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 3074 1
|Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
|Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 186 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 940 1
|Assist - Ассист 219 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 288 1
|Некстер ИК 33 1
|Straw Jack - Строу Джек 6 1
|Андрущенко Николай 1 1
|Путин Владимир 3495 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Врублевский Павел 106 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Ковалев Николай 3 1
|Наумов Виктор 126 1
|Яхин Юрий 25 1
|Богатов Антон 79 1
|Чепчугов Дмитрий 13 1
|Лукманов Юнис 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2545 1
|РБК Daily 91 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.