Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196117
ИКТ 15107
Организации 11636
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26872
Персоны 85574
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

СОБЫТИЯ


17.03.2023 Совместное решение «СкайДНС» и «Базальт СПО» защищает от нежелательного Интернет-контента 1
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 2
22.04.2022 Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
30.11.2020 Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
06.08.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года 1
18.07.2018 Шпион в Facebook докладывает: Соцсеть не удаляет контент с расизмом и насилием ради дохода от рекламы 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
06.07.2017 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation 2
19.04.2017 «Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ 2
08.02.2017 Власти разрешили россиянам ходить на YouPorn.com 1
23.01.2017 В России впервые снята блокировка с порносайта 1
17.05.2016 Администрация Президента предлагает отобрать Роскомнадзор у Минкомсвязи 1
10.05.2016 «Смарт-Софт» и «Тетрадка Дружбы» объединят усилия для защиты школьников от интернет-угроз 2
10.12.2015 SkyDNS дарит школьникам защиту от нежелательных и опасных сайтов 3
28.10.2015 Entensys адаптирует ряд своих решений под ALT Linux 1
24.09.2015 Apple грозит приостановка работы в России и миллионный штраф 1
31.03.2015 «Акадо-Екатеринбург» разработал систему защиты от опасных интернет-ресурсов 1
16.03.2015 «Рамэк» и Entensys предложат альтернативу зарубежным решениям для обеспечения интернет-безопасности 2
09.02.2015 Вышел UserGate Web Filter 4.1 с новыми функциями для провайдеров и корпоративных клиентов 1
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России 2
20.10.2014 Власти хотят заставить ТВ-операторов бесплатно транслировать эфирные телеканалы 1
23.06.2014 Глава Роскомнадзора обсудил с вице-президентом Twitter вопросы взаимодействия в рамках исполнения российского законодательства 1
21.04.2014 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних 1
17.04.2014 В России появится школьный реестр запрещенных сайтов 2
04.02.2014 Новый законопроект приравнивает компьютерные игры-стрелялки к товарам из секс-шопов 1
25.11.2013 Ради детей в России введут тотальную фильтрацию интернета 2
25.11.2013 Роскомнадзор выносит на общественное обсуждение концепцию информационной безопасности детей 2
01.11.2013 За год в Роскомнадзор поступило более 70 тыс. заявок на блокировку сайтов 1
10.09.2013 В Entensys собрали контент-фильтр «нано»-размера на Raspberry Pi 2
02.09.2013 Entensys предлагает безопасный интернет для каждой российской школы 3
25.07.2013 Роман Шередин: В ИТ-системе Роскомнадзора совершается 13 тыс. операций в час 1
26.06.2013 Существуют ли эффективные интернет-фильтры? 1
13.06.2013 Что дает аналитика в сфере государственного управления? 2
10.06.2013 Право на запрет: ваш сайт заблокирован 3
07.06.2013 Россия лидирует по росту мошенничества 1
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1

Публикаций - 71, упоминаний - 96

Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12568 9
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 479 8
Ростелеком 10802 7
X Corp - Twitter 2929 6
Yandex - Яндекс 9040 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4828 5
МегаФон 10531 4
Microsoft Corporation 25655 4
SkyDNS - СкайДНС 44 4
Smart-Soft - Смарт-Софт 73 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5539 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15448 3
Apple Inc 13031 3
Meta Platforms - Facebook 4601 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 3
Google Russia - Гугл Россия 226 2
VK - Mail.ru Group 3583 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 2
1С-Битрикс - Bitrix 660 2
Yahoo! 3725 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 2
Микротест 285 2
Анкорт 8 1
Wakie - Будист - Budist 12 1
Минцифры РФ - Информрегистр НТЦ ФГУП 7 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 1
Dell EMC 5161 1
Cisco Systems 5332 1
Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
Alibaba Group 468 1
Восход ФГБУ НИИ 715 1
Intel Corporation 12750 1
ИКС 502 1
HP Inc. 5865 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Check Point Software Technologies 817 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 929 1
Информзащита 919 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 1
PornHub 26 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
MindGeek 3 1
Carana corporation - Карана корпорейшн 2 1
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 1
Симбат 2 1
Proptech Group 3 1
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
Perkins Coie 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2058 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8677 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1189 1
Газпром ПАО 1457 1
Roofstock 3 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 315 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Visa International 1987 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
ЦИАН - CIAN 185 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
Флибуста 34 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 90 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Fastlane Ventures 35 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Entertainment One 1 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13527 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 7
Судебная власть - Judicial power 2469 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3559 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5458 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1487 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3257 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 2
Федеральное казначейство России 1933 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 313 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Единая Россия - Политическая партия 320 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34066 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17751 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5664 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9215 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4510 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14071 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11628 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3195 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35515 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13360 7
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1117 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8049 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4941 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13426 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3157 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9186 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2690 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 5
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1023 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9746 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12854 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4281 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2540 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9137 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23987 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4382 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3199 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 117 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1195 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17848 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4116 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 19
Google YouTube - Видеохостинг 2977 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 6
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 72 4
UserGate Web Filter 23 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Linux OS 11353 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 511 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3517 2
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 2
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 2
А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 6 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 136 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 631 1
Инсофт ИВЦ - Опека АИС 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1029 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7549 1
Apple iPad 3981 1
Apple iOS 8515 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 421 1
Apple macOS 2380 1
Intel x86 - архитектура процессора 2130 1
Microsoft Windows 16743 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 935 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 664 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1768 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 286 1
WordPress Foundation - WordPress 250 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 221 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Давыдов Денис 48 6
Никифоров Николай 1138 5
Мизулина Елена 24 5
Щеголев Игорь 699 4
Жаров Александр 181 4
Путин Владимир 3441 3
Курашев Дмитрий 59 3
Малофеев Константин 118 2
Волин Алексей 122 2
Мизулина Екатерина 17 2
Клецкин Алексей 2 2
Гущина Светлана 5 2
Медова Татьяна 5 2
Евсюков Денис 1 1
Leahy Patrick - Лихай Патрик 9 1
Клепов Анатолий 4 1
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Гадельшина Эльвира 1 1
Левичев Николай 5 1
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 1
Веретельников Роман 1 1
Потупчик Кристина 3 1
Malmström Cecilia - Мальстрем Сесилия 2 1
Wong Nicole - Вонг Николь 8 1
Crowell Colin - Кроуэлл Колин 2 1
Микаэлян Инга 1 1
Harford Chloe - Харфорд Клои 2 1
Ringland Adrian - Рингленд Адриан 3 1
Рейман Леонид 1064 1
Лугов Андрей 33 1
Орловский Виктор 405 1
Матвеев Лев 64 1
Пак Олег 112 1
Дуров Павел 324 1
Чубайс Анатолий 221 1
Яровая Ирина 72 1
Навальный Алексей 63 1
Козлюк Артем 39 1
Рыжиков Сергей 112 1
Черкас Юрий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13728 6
Европа 24874 5
Канада 5043 4
Германия - Федеративная Республика 13108 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1395 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2216 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 689 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18877 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3396 2
Россия - УФО - Свердловская область 1903 2
Америка - Американский регион 2203 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 2
Франция - Французская Республика 8109 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 2
Россия - ПФО - Самарская область 1545 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 2
США - Калифорния 4803 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1055 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 754 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 892 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 705 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 477 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1752 2
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 53 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 33 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 35 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 1
Азия - Азиатский регион 5873 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10123 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 37
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4550 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 21
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 20
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8686 17
Blacklist - Чёрный список 699 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2681 12
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 472 11
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 707 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1872 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3767 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6954 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21270 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 560 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5062 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8131 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3124 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3004 5
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 186 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10767 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11266 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12127 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 783 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 4
Пропаганда и агитация 198 4
Цензура - Свобода слово 514 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 654 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 3
Конституция Российской Федерации 60 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 3
Wikipedia - Википедия 638 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1229 3
РИА Новости 1026 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2327 2
Российская газета 285 2
Silicon 493 2
ПримаМедиа - PrimaMedia 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
Ведомости 1420 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 201 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 259 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1712 3
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1182 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1416 1
РАН - Российская академия наук 2090 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 640 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 81 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще