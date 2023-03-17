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Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
СОБЫТИЯ
Публикаций - 71, упоминаний - 96
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Давыдов Денис 48 6
|Никифоров Николай 1138 5
|Мизулина Елена 24 5
|Щеголев Игорь 699 4
|Жаров Александр 181 4
|Путин Владимир 3441 3
|Курашев Дмитрий 59 3
|Малофеев Константин 118 2
|Волин Алексей 122 2
|Мизулина Екатерина 17 2
|Клецкин Алексей 2 2
|Гущина Светлана 5 2
|Медова Татьяна 5 2
|Евсюков Денис 1 1
|Leahy Patrick - Лихай Патрик 9 1
|Клепов Анатолий 4 1
|Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
|Гадельшина Эльвира 1 1
|Левичев Николай 5 1
|Baker Simon - Бэйкер Симон 3 1
|Веретельников Роман 1 1
|Потупчик Кристина 3 1
|Malmström Cecilia - Мальстрем Сесилия 2 1
|Wong Nicole - Вонг Николь 8 1
|Crowell Colin - Кроуэлл Колин 2 1
|Микаэлян Инга 1 1
|Harford Chloe - Харфорд Клои 2 1
|Ringland Adrian - Рингленд Адриан 3 1
|Рейман Леонид 1064 1
|Лугов Андрей 33 1
|Орловский Виктор 405 1
|Матвеев Лев 64 1
|Пак Олег 112 1
|Дуров Павел 324 1
|Чубайс Анатолий 221 1
|Яровая Ирина 72 1
|Навальный Алексей 63 1
|Козлюк Артем 39 1
|Рыжиков Сергей 112 1
|Черкас Юрий 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.