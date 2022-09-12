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Barracuda Networks
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 21
Barracuda Networks и организации, системы, технологии, персоны:
|Яфизов Рамиль 9 1
|Савельев Юрий 10 1
|Надеждин Виталий 2 1
|Свешников Дмитрий 1 1
|Анисимов Александр 19 1
|Песляк Александр 5 1
|Хренков Александр 4 1
|Тощаков Алексей 1 1
|Roesch Martin - Роеш Мартин 3 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
|Черкас Юрий 17 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Федоров Михаил 30 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Батов Иван 9 1
|Гребнев Егор 41 1
|Ференец Вадим 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.