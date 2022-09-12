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Barracuda Networks

Barracuda Networks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
22.06.2022 «Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее 1
22.06.2022 Облачная платформа Yandex Cloud сделала сервис SmartCaptcha доступным для российских компаний 1
28.03.2022 Облачное резервное копирование становится все более популярным 1
21.09.2015 К 2030 г. ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение безопасности данных могут достигнуть $120 трлн 1
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России 1
24.07.2013 Cisco покупает лидирующего разработчика систем защиты от проникновений 1
29.01.2013 Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов 1
11.10.2010 ИБ с открытым кодом: почему Россия уступает? 1
11.03.2010 73% пользователей Twitter почти не пишут в свой блог 1
30.05.2008 Barracuda желает приобрести владельца ClamAV 1
08.02.2008 «ТехноСерв А/С» защитил ВТБ от спама 1
30.01.2008 Barracuda призывает к разоблачению Trend Micro 1
24.12.2007 Trend Micro предъявила претензии конкурентам за нарушение патентов 1
08.11.2007 Клерков несправедливо лишают Web 2.0 1
18.09.2007 Barracuda: покупка NetContinuum поможет «поднять» защиту веб-трафика 1
17.05.2007 Barracuda IM Firewall «проследит» весь трафик 1
18.04.2007 Barracuda Spam Firewall «прочтет» письмо и выявит спам 1
24.08.2006 Barracuda Spam Firewall адаптировали к русскоязычному спаму 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Barracuda Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5646 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Trend Micro 651 4
Cisco Systems - Sourcefire 32 3
Cisco Systems 5372 3
Check Point Software Technologies 829 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 3
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 2
Yandex - Яндекс 9196 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Google LLC 12674 2
А-Реал Консалтинг 5 1
Barracuda Networks - NetContinuum 2 1
Cisco Systems - Security 1 1
Ростелеком 10935 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2608 1
X Corp - Twitter 2937 1
Huawei 4667 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 1
Meta Platforms - Facebook 4618 1
Accenture plc 719 1
Intel Corporation 12804 1
ИКС 536 1
IBM - International Business Machines Corp 9697 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1768 1
Fortinet 452 1
Citrix Systems 868 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9504 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 176 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 703 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1079 1
Yahoo! 3726 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
Cloudflare 170 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1747 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8827 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1645 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 326 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
Резонанс НПП 407 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5664 2
U.S. USITC - U.S. International Trade Commission 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13771 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1892 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34876 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14242 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7918 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4469 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33431 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2479 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8256 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8629 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5193 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4175 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64997 3
Оцифровка - Digitization 5181 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3818 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2966 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10179 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5767 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1087 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13245 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7576 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3142 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4552 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12182 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6458 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3997 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1044 2
Web 2.0 - Веб 2.0 401 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13464 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3006 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7447 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18097 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2441 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3398 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10302 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28231 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25593 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 690 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7016 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 951 2
Barracuda Networks - Spam Firewall 8 5
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 4
Barracuda Networks - Web Filter 3 3
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 2
hCAPTCHA 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 3001 2
Linux OS 11517 2
Microsoft Windows 16871 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 744 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 25 2
Barracuda Networks - Load Balancer 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Positive Technologies - WebAppTools 1 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 606 1
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 23 1
HPE - Juniper Networks - Juniper Firewalls - Juniper NGFW - Juniper Networks SRX 5 1
А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 7 1
Palo Alto Networks - Palo Alto NGFW 3 1
OISF - Suricata IPS/IDS 24 1
Linux iptables 15 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Intel x86 - архитектура процессора 2149 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 672 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1683 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Nvidia GPU Turing 41 1
OpenSSH - Open Secure Shell 40 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 1
Google Global Cache 25 1
Яфизов Рамиль 9 1
Савельев Юрий 10 1
Надеждин Виталий 2 1
Свешников Дмитрий 1 1
Анисимов Александр 19 1
Песляк Александр 5 1
Хренков Александр 4 1
Тощаков Алексей 1 1
Roesch Martin - Роеш Мартин 3 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Черкас Юрий 17 1
Патрикеев Алексей 8 1
Федоров Михаил 30 1
Камлюк Виталий 30 1
Батов Иван 9 1
Гребнев Егор 41 1
Ференец Вадим 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 165875 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54706 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3657 2
Германия - Федеративная Республика 13211 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8173 2
Бразилия - Федеративная Республика 2519 2
Нидерланды 3741 2
Европа 24954 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4485 1
Израиль 2854 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14806 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Испания - Королевство 3838 1
США - Калифорния 4826 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53384 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12295 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11657 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57593 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16025 2
Blacklist - Чёрный список 710 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5101 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33692 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7406 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2817 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1798 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11298 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2168 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 86 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1192 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 667 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4509 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 248 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5697 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7792 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1476 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3979 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2474 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10323 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5468 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7024 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9103 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 462 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 951 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2674 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11680 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
White list - Белый список 161 1
Английский язык 7030 1
TMCnet 6 1
The Register - The Register Hardware 1781 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Technavio 29 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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