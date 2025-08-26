Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183677
ИКТ 14278
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78916
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2725
Мероприятия 873

Palo Alto Networks Palo Alto NGFW


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Palo Alto Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2445 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5160 1
Cisco Systems 5186 1
Huawei 4117 1
Intel Corporation 12438 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Check Point Software Technologies 787 1
Fortinet 397 1
Citrix Systems 831 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
ZyXEL Communications 300 1
Sophos - SophosLabs 421 1
Trend Micro 622 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
SonicWall 56 1
Ideco - Айдеко 95 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 1
Kerio Technologies 65 1
WatchGuard Technologies 73 1
Barracuda Networks 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1306 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12568 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4695 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13369 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 712 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12811 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 323 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3905 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6129 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7346 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30579 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21529 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 561 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9712 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2787 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 360 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1379 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5218 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 431 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4661 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1018 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 487 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 235 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5163 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 156 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31385 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7660 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 74 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 155 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 864 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2887 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4206 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3267 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 96 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 905 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11973 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1794 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2234 1
HPE - Juniper Networks - Juniper Firewalls - Juniper NGFW 2 1
Linux OS 10657 1
Microsoft Windows 16144 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1464 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 165 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 647 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 64 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 70 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Kerio Control 9 1
OISF - Suricata IPS/IDS 19 1
Forcepoint - Stonesoft StoneGate Firewall/VPN - Forcepoint NGFW 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9801 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11551 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3636 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще