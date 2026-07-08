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Intel Security McAfee McAfee Associates Network Associates

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates

Решения McAfee разработаны обеспечивают сбор и анализ информации, помогают снизить риски, выполнить нормативно-правовые требования, повысить уровень безопасности при работе в Интернете и производительность труда в организации
 

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08.07.2026 Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса

Реклама, которую никто не ждал Владельцы мониторов LG и Alienware (дочерний игровой бренд компании Dell) стали жаловаться на всплывающую рекламу антивируса McAfee, пишет портал TechSpot. Среди них – пользователь Reddit под псевдонимом Mags_Smash, пожаловавшийся на проблему в начале июля 2026 г. По его словам Windows автоматически скачала рекламное
25.08.2022 Самый эксцентричный айтишник в мире Джон Макафи инсценировал свою смерть. Он жив и скрывается, утверждает на камеру его подруга

Макафи Шредингера Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee), считающийся умершим, мог инсценировать свою смерть, пишет портал GizChina. Легендарный скандально известный айтишник может жить в Техасе (штат США). С т
26.01.2022 Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows

Привилегии как с куста Высокоопасная уязвимость в разработках McAfee Enterprise (теперь Trellix) позволяла киберзлоумышленникам повышать свои привилегии при атаках до высшего уровня Systemи запускать произвольный код с этими правами. Патчи, устраняющие пр
20.01.2022 McAfee Enterprise и FireEye теперь будут работать под брендом Trellix

Symphony Technology Group (STG) запустила Trellix — новую компанию, которая будет обеспечивать расширенное обнаружение угроз и реагирование на них. Компания Trellix появилась в результате объединения McAfee Enterprise и FireEye в октябре 2021 г. «Мы очень рады, что Trellix теперь в портфолио STG, — сказал Уильям Чизхолм, управляющий партнер STG. — Клиенты могут ожидать, что платформа безопа
09.11.2021 ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

McAfee пошла по рукам Антивирусная компания McAfee перейдет в собственность группы инвестиционных фондов спустя менее чем полгода с момен
12.10.2021 McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию

McAfee Enterprise и Fireeye объявили о том, что Symphony Technology Group (STG) завершила приобретение Fireeye на общую сумму $1,2 млрд. С завершением этой сделки компании McAfee Enterprise и Fireeye объединяются в одну компанию. Штат новой объединенной компании – более 5 тыс. сотрудников, а клиентская база -- свыше 40 тыс. заказчиков по всему миру, при этом годо
17.08.2021 McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access

уществляется доступ. Комплексное решение MVISION Private Access предназначено для организаций, которым требуется защитить данные и обеспечить удаленный доступ к корпоративным приложениям. Предложение McAfee Enterprise сочетает в себе возможности защищенного доступа ZTNA (Zero Trust Network Access), технологии защиты данных и предотвращения угроз Data Loss Prevention (DLP) и Remote Browser I
29.07.2021 McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group

Венчурная компания Symphony Technology Group (STG) объявила, что возглавляемый ею консорциум закрыл сделку по приобретению подразделения McAfee по защите корпоративного бизнеса. Теперь McAfee Enterprise полностью сосредоточится на защите организаций и предприятий. «Корпоративное подразделение McAfee давно играет кл
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить

Макафи найден мертвым Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) был обнаружен мертвым в испанской тюрьме. В ней он находился по делу о неуплате налогов в ожидании экстрадиции США. Как пишет The Verge, Макафи мог совер
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play

магазин Google Play проникла новая волна мошеннических приложений, нацеленная на пользователей Android в Юго-Западной Азии и на Аравийском полуострове – было уже более 700 000 скачиваний, прежде чем McAfee Mobile Research обнаружила их, и совместно с Google приступили к их удалению. Вредоносные программы встроены в фоторедакторы, обои, головоломки, оболочки клавиатуры и другие приложения.

23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020

Специалисты McAfee Labs рассказывают об угрозах, которые появились во втором полугодии 2020 года. Команда исследователей активно отслеживала, выявляла и изучала причины и следствия популярных и широко изве
26.03.2021 McAfee рекомендует предприятиям использовать технологию XDR

В McAfee рассказали о XDR и почему предприятиям рекомендуется использовать эту технологию. Судя по тенденциям в сфере информационной безопасности, можно сказать, что потребность предприятий в защ
11.03.2021 McAfee представила отчет о прогнозируемых угрозах в 2021 году

Эксперты McAfee поделились своими прогнозами о возможных угрозах, которые поджидают пользователей в 2021 году. 13 декабря 2020 года сектор кибербезопасности узнал, что злоумышленники, атакующие субъекты
26.02.2021 McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home
14.12.2020 McAfee: международные убытки от киберпреступности превысили $1 трлн

о увеличивает поверхность атаки. Кроме того, преступники пользуются тем, что люди все чаще работают на дому и удаленно, — отмечает Стив Гробман, старший вице-президент и технический директор компании McAfee. — Промышленные предприятия и правительственные учреждения хорошо знакомы с финансовыми последствиями кибератак и ущербом, который они наносят национальной безопасности. Но у этих престу
06.11.2020 Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в McAfee ePO

McAfee отметила помощь эксперта Positive Technologies Михаила Ключникова в устранении уязвимости в McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) — консоли для контроля за безопасностью предприятия, которая дает возможность управлять защитой конечных точек, сетей, данных и соответствием нор
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме

Компания надеется поправить дела с помощью IPO Известная в сфере кибербезопасности компания McAfee вышла на IPO в среду 21 октября 2020 г. Компания продавала акции по цене $20 за штуку

06.10.2020 Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы

Тюрьма для Макафи Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) может сесть в тюрьму. Минюст США обвинил его в многол
28.04.2020 Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз

Zyxel Networks, поставщик решений на базе искусственного интеллекта и облачных технологий для бизнеса и дома, совместно с компанией McAfee выпустил интегрированное универсальное решение для защиты сетей, специально разработанное для малого и среднего бизнеса (СМБ). Согласно исследованию 2019 Verizon Data Breach Investigatio
24.03.2020 McAfee покупает Light Point Security

о заключительной стадии переговоров по приобретению компании Light Point Security, специалиста в сфере изоляции браузерных систем. После завершения сделки команда Light Point Security присоединится к McAfee. Условия сделки не разглашаются. Стремительное развитие интернета и освоение компаниями облачных систем сделали браузер одним из наиболее уязвимых ИТ-активов для современных атак. Однако
24.04.2019 Обновление Windows сломало популярные антивирусы

Надежная ОС, и обновления качественные Обновление Windows, выпущенное Microsoft в апреле 2019 г., вывело из строя антивирусное ПО сторонних разработчиков. Первой тревогу забила компания McAfee, пользователи которой стали жаловаться на сбои в работе антивирусов, но позже проблема распространилась и на другие программные продукты. Свежие патчи Microsoft конфликтуют с приложениям
25.06.2018 ИТ-легенду Джона Макафи отравили посреди толпы телохранителей

Покушение на Макафи На скандально известного пионера кибербезопасности Джона Макафи (John McAfee) было совершено покушение. Как сообщил он сам в соцсети Twitter, неизвестные сумели от
03.04.2018 Основатель McAfee хвалит криптовалюты за деньги

Реклама в Twitter от МакафиПионер кибербезопасности Джон Макафи (John McAfee) решил монетизировать то влияние, которое оказывают на мир криптовалют его высказывани
01.12.2017 Основатель McAfee пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн

Предсказание МакафиОснователь известного антивирусного бренда McAfee Джон Макафи (John McAfee) предсказал, что к концу 2020 г. курс биткоина подниме
06.07.2017 Intel лишила основателя McAfee прав на его одиозное имя

ul Oetken) в окружном суде Манхэттена в Нью-Йорке, отклонил судебный иск, который Джон Макафи (John McAfee), создатель одноименного антивирусного программного обеспечения, подал в сентябре 2016
23.06.2017 Уязвимость ПК Apple выросла в 1,5 раза

Mac под угрозойКоличество угроз для компьютеров Apple Mac растет – за I кв. 2017 г. их стало больше на 53%, сообщают аналитики компании McAfee. Всего по итогам квартала McAfee зарегистрировала 700 тыс. случаев заражения Mac, и этот показатель продолжает расти. В то же время, динамика выглядит не такой устрашающей, как в

24.05.2017 Mont стала единственным дистрибьютором продуктов McAfee в России и Центральной Азии

C 12 мая 2017 г. компания Mont стала единственным официальным дистрибьютором продуктов McAfee на территории России и Центральной Азии. Вендор принял это решение, основываясь на том, что Mont в течение длительного времени демонстрирует стабильные результаты продаж, а также оказыва
04.04.2017 Знаменитая и скандальная ИБ-компания McAfee воскресла

Сделка IntelКомпания Intel Security была официально переименована в McAfee, после того, как Intel закрыла сделку по продаже ее акций инвестиционному фонду TPG Ca
08.09.2016 Возрожден легендарный и скандальный антивирусный бренд McAfee

естиционной компании TPG. В результате сделки будет образовано совместное предприятие под названием McAfee, которое продолжит заниматься информационной безопасностью. Таким образом, будет возро
25.07.2016 Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и Intel Security объединили усилия для борьбы с шифровальщиками

Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и компания Intel Security запустили совместную инициативу для борьбы с программами-шифровальщиками и вым
19.01.2016 Intel и VMware расширяют партнерство в сфере мобильной безопасности

планируют предлагать совместные решения общим клиентам, в том числе обмен мобильными данными через McAfee Data Exchange Layer — ключевой компонент открытой системы безопасности компании Intel

26.02.2015 Власти Китая отказались от продукции Apple, Cisco и McAfee

enter — CGPC), отвечающий за материальное обеспечение органов власти, исключил из списка поставщиков госорганов Apple, Cisco Systems, Citrix и принадлежащего Intel разработчика антивирусных продуктов McAfee. Об этом сообщило агентство Reuters. Журналисты Reuters ознакомилась со списками оборудования, из которого выбирает CGPC, и, по состоянию на конец 2014 г., не нашли в нем ни одного упоми
10.12.2014 McAfee/Intel Security: Настоящая информационная безопасность на высоких скоростях

уже рассказали подробно. Что касается Intel Security, то она представлена в настоящее время офисом McAfee, в котором работают около 20 человек. Начиная с 2012 года, наш бизнес в России ежегодн
04.12.2014 McAfee выявила 12 самых распространенных во время праздников интернет-угроз

Компания McAfee опубликовала ежегодный список «Двенадцать самых распространенных вариантов мошенничества во время праздников». Аналитики выявили те уловки, которые преступники чаще всего используют в Се
26.11.2014 Исследователи заявили о дырах в антивирусах «Касперского», Avast и McAfee

сти, для работы технологии «Безопасные платежи», например, «для защиты пользователя от несанкционированных скриншотов вводимых им финансовых данных». Ныне принадлежащий Intel антивирусный разработчик McAfee признал существование описанной Digital Security уязвимости в своем продукте DeepDefender и поместил информацию о ней в базу знаний. «Лаборатория Касперского» заявила, что не признает об
07.11.2014 ИТ-отделы тратят слишком много времени на поиски угроз и решений для их нейтрализации

Исследование, проведенное Vanson Bourne по заказу McAfee показало, что 46% ИТ-отделов в организациях тратят слишком много времени на мануальное управление безопасностью сети и выбор решений для нейтрализации угроз вручную. Об этом CNews сообщи
12.09.2014 McAfee и Symantec совместно с Fortinet и Palo Alto Networks основали альянс по борьбе с киберугрозами

Компании Fortinet и Palo Alto Networks сообщили о том, что компании McAfee и Symantec присоединились к альянсу по борьбе к киберугрозами Cyber Threat Alliance в качестве сооснователей. Как сообщили CNews представители Cyber Threat Alliance, задача альянса — обе
06.05.2014 Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер

se Private Systems (FTC), основанная предпринимателем со скандальной репутацией Джоном Макафи (John McAfee), объявила о выпуске защищенного мессенджера Chadder для Android и Windows Phone. Поми
08.04.2014 Schneider Electric и McAfee договорились о партнерстве в сфере решений по обеспечению кибербезопасности

Компания Schneider Electric, специализирующаяся на управлении электроэнергией, и компания McAfee заключили соглашение о партнерстве с целью предложить клиентам на рынке коммунальных служб и критически важных инфраструктур решения для обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сооб
02.04.2014 «Банк Москвы» внедрил систему доступа и контроля интернет-трафика с помощью «Ай-Теко»

Компания «Ай-Теко» завершила проект по внедрению комплексной системы доступа и контроля интернет-трафика на базе McAfee Web Gateway, выполненный по заказу «Банка Москвы». Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «В связи с выявлением инцидентов информационной безопасности перед нами была поставлена достаточно


Публикаций - 837, упоминаний - 954

Intel Security McAfee и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 286
Microsoft Corporation 25775 220
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 161
Trend Micro 651 143
Intel Corporation 12811 85
ESET - ESET Software 1161 69
IBM - International Business Machines Corp 9699 69
Cisco Systems 5372 68
Sophos - SophosLabs 436 62
Google LLC 12688 58
Check Point Software Technologies 829 49
Dell EMC 5180 47
Dr.Web - Доктор Веб 1294 45
Apple Inc 13154 43
Bitdefender 171 41
F-Secure 216 41
Gen Digital - Avast Software 184 38
Oracle Corporation 7074 36
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 34
Yahoo! 3726 30
InfoWatch - Инфовотч 1185 28
HP Inc. 5883 26
X Corp - Twitter 2938 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 21
CA Technologies - Computer Associates 392 21
Forcepoint - Websense 140 21
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Palo Alto Networks 209 19
AOL Inc - America Online 1883 19
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 19
Информзащита 941 18
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 18
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
Adobe Systems 1597 17
HP - Hewlett-Packard 3662 17
SAP SE 5601 17
Softline - Софтлайн 3743 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 14
Fortinet 452 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
eBay Inc 1640 13
Merrill Lynch 454 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 7
TPG - инвестиционная компания 25 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
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Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Visa International 1993 5
American Express - Amex 338 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Enron - Enrongate 122 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Volvo Cars 262 4
Ford 434 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Резонанс НПП 407 4
State Street Global Advisors 36 4
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 4
STG - Symphony Technology Group 7 4
Expedia - Travelocity 60 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 17
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Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 9
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CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
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WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Eclipse Foundation 26 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
SESTA - SanDisk Enterprise Solutions Technology Alliance 1 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 398
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Google Android 15243 42
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Mozilla Firefox - браузер 1951 16
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Apple macOS 2419 16
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Apple iOS 8583 15
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Apple iPhone 6 4861 12
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 11
Xerox ConnectKey 41 11
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 11
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 11
Google Chrome - браузер 1701 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
McAfee John - МакАфи Джон 31 26
Шабанов Илья 60 14
Эйгес Павел 108 13
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Кондаков Гарри 35 6
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Мельникова Анастасия 440 5
Иванов Антон 98 5
Ференец Вадим 29 5
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Marcus Dave - Маркус Дейв 7 5
DeWalt David - ДеВолт Дэвид 5 5
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Fxmsp 6 4
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Матеев Денис 35 4
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Городецкий Петр 27 4
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Альперович Дмитрий 10 4
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Япония 13807 43
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Франция - Французская Республика 8177 28
Испания - Королевство 3840 24
Канада 5081 21
США - Калифорния 4829 21
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Нидерланды 3746 20
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Южная Корея - Республика 7052 16
Израиль 2856 15
Белиз 72 15
Европа Восточная 3138 14
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Африка - Африканский регион 3641 14
Украина 7928 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Румыния 753 13
Индия - Bharat 5869 13
Чехия - Чешская Республика 1349 11
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 23
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 22
The Register - The Register Hardware 1784 19
CNET Networks - CNET News 1643 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
Dow Jones - MarketWatch 334 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
ZDnet 663 7
BleepingComputer - Издание 458 7
CoinDesk 4 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
AP - Associated Press 2007 6
Virus Bulletin 33 6
DarkReading.com 105 6
Computer Weekly 376 6
Reddit 398 5
NYT - The New York Times 1100 5
InformationWeek 241 5
The Verge - Издание 619 5
Forbes - Форбс 1002 5
FT - Financial Times 1296 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Ars Technica 450 4
The Independent 32 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Bloomberg 1627 3
Inquirer 463 3
ComputerWorld 144 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Silicon 494 3
Silicon.com 364 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Ведомости 1466 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Gartner - Гартнер 3658 51
IDC - International Data Corporation 4975 42
Internet Stock Report 994 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
S&P 500 565 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Forrester Research 834 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
Fortune Global 500 295 6
AV-Test Institute 41 6
AV-Comparatives 28 6
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Fortune Global 100 142 4
Bear Stearns 79 4
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Datamonitor 83 3
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Vanson Bourne 49 2
Verizon Data Breach Investigations Report 4 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
HitWise 69 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Computer Economics 32 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
IDC Security & Vulnerability Management 4 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forrester Wave 45 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Инновация года - награда 155 1
TechTarget 13 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
Strategy Analytics 285 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
Black Hat - Конференция 120 8
Infosecurity - выставка 63 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
CeBIT 614 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Cisco Connect 5 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
McAfee FOCUS 2 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
Docflow 148 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
ERP-Диалоги 3 1
LinuxWorld 52 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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