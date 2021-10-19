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Intel Security McAfee
McAfee Associates
Network Associates



19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
29.07.2021 McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group 2
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 3
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 3
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
26.03.2021 McAfee рекомендует предприятиям использовать технологию XDR 3
25.03.2021 Популярное ПО для обучения на карантине позволяет захватывать ПК учителя и учеников 1
11.03.2021 McAfee представила отчет о прогнозируемых угрозах в 2021 году 10
26.02.2021 McAfee рассказала о кибербезопасности «удаленки» и о новой концепции Bring Your Enterprise Home 1
14.12.2020 McAfee: международные убытки от киберпреступности превысили $1 трлн 3
07.12.2020 Все стремятся в облака — глобальные тенденции отрасли XaaS на ближайшие 5 лет 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex 1
06.11.2020 Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в McAfee ePO 1
28.10.2020 Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey 2
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 3
09.10.2020 Microsoft выплатила $374 300 экспертам в рамках исследования кибербезопасности Azure Sphere 1
06.10.2020 Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы 6
03.09.2020 Canon представила новые продукты для поддержки гибридных рабочих сред 1
20.08.2020 МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey 1
03.07.2020 Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков 1
25.06.2020 Раскрыта личность загадочного русскоязычного хакера, заработавшего 100 миллионов на доступе к корпоративным сетям 1
28.04.2020 Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз 1
22.04.2020 Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео 2
24.03.2020 McAfee покупает Light Point Security 2
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
04.03.2020 Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor 1
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование 1
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 1
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года 1
16.01.2020 Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания 1
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу 2
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10% 1
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру 1

Публикаций - 655, упоминаний - 1110

Intel Security McAfee упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1371 232
Microsoft Corporation 17337 178
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 129
Trend Micro 519 115
Intel Corporation 8060 71
ESET 1048 58
IBM 6379 54
Cisco Systems 3406 49
Sophos 361 44
Google LLC 8904 43
Dell EMC 3723 40
Dr.Web - Доктор Веб 1108 39
Apple Inc - Эппл Рус 9129 34
Check Point Software Technologies 582 33
F-Secure 182 31
Bitdefender 131 28
Oracle Corporation 4855 28
InfoWatch - Инфовотч 805 26
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 472 26
SEC Consult Services 1129 25
Avast Software 122 23
Yahoo! 2330 22
HP Inc. 4410 21
CA Technologies - Computer Associates 221 20
Twitter 2208 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 526 17
Meta - Facebook 3968 16
Avira 49 16
Информзащита 526 15
Adobe Systems 1135 14
SAP SE 4000 14
Nokia Corporation 4293 14
HP - Hewlett-Packard 2243 13
Intel Security McAfee Labs 13 13
Softline - Софтлайн 1644 12
Nortel Networks 722 12
Инфосистемы Джет 752 12
Amazon Inc - Amazon.com 1842 12
Xerox 797 11
General Electric - Дженерал электрик 244 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 18
Merrill Lynch 221 9
eBay Inc 1038 8
Citigroup 234 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 331 6
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 6
LinkedIn 543 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 305 6
American Express 237 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 4
Volvo Cars 172 4
Visa International 1525 4
TPG - инвестиционная компания 14 4
Walmart - Wal-Mart Stores 269 4
РЖД - Российские железные дороги 1256 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 86 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 655 3
RBC Capital Markets 48 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 321 3
GM - General Motors 263 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 3
Bank of America - Банк Америки 166 3
Deutsche Bank 231 3
Coca-Cola Company 190 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1484 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 197 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 35 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1544 2
ВТБ Банк Москвы 423 2
DuPont 51 2
Nissan - Японский автопроизводитель 158 2
Ford 241 2
Silver Lake Partners 69 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 63 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 54 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1252 2
Credit Suisse 91 2
Ticketmaster 12 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 12
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 315 11
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 409 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 60 9
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 9
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 159 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 7
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 203 6
Конгресс США - U.S. Congress legislation 253 6
Пентагон - Министерство обороны США 660 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 243 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 111 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 195 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 427 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 247 2
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 74 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 62 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 9 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 474 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1008 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 257 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 2
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 140 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 38 1
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 1
Совет Европы 43 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 34 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1880 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 49 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 179 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 682 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 183 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 25
Linux Foundation 161 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 87 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 459 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 176 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 1
ASF - Apache Software Foundation 75 1
TCG - Trusted Computing Group 16 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 30 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Eclipse Foundation 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 30
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1622 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 26
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 14
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 202 13
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 584 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 603 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 11
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 629 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 535 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1291 10
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 108 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 654 10
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 624 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 9
МФУ - Многофункциональное устройство 718 9
DDR - Double data rate 1685 9
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 437 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 722 8
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 115 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2709 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 8
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 214 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1151 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4277 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 6
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 592 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 290 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1251 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 854 6
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 111 6
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 187 6
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 457 6
Microsoft Windows 10 9180 97
Google Android 10796 34
Linux OS 6161 32
Microsoft Windows XP 1708 22
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 63 21
Microsoft Edge - браузер 1575 20
Microsoft Windows 7 1666 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 16
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 15
ESET NOD32 - Антивирусная программа 383 15
Microsoft Office 2662 15
Microsoft Outlook 996 14
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 79 13
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1621 11
Microsoft Security Essentials - MSE 87 11
Intel Security McAfee ePolicy Orchestrator - McAfee ePO 11 11
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 560 11
Kaspersky - Антивирус Касперского 282 11
Apple iOS 5776 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 10
Microsoft Exchange 859 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 10
Xerox ConnectKey 30 9
Microsoft Windows 1225 9
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 126 9
Apple macOS 1090 8
Intel Security McAfee VirusScan Enterprise 11 8
Apple macOS X 1242 8
Google Gmail 746 8
Microsoft Windows 8 1228 8
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 259 8
Nvidia GeForce GTX 2737 8
Google Chrome - браузер 1123 7
No More Ransom 11 7
Kaspersky Internet Security 316 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 914 7
Microsoft Windows 2000 448 7
Dropbox - Файловый хостинг 392 7
Google Play - Google Store - Android Market 2521 7
Apple iPad 3266 7
McAfee John - МакАфи Джон 28 22
Эйгес Павел 67 13
Касперский Евгений 271 12
Касперская Наталья 221 8
Шаров Борис 65 6
Чачава Александр 72 5
Зенкин Денис 241 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 5
Иванов Антон 43 5
Fxmsp 6 4
Матеев Денис 33 4
Лукацкий Алексей 84 4
Вениамин Левцов 33 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 4
Ходаков Сергей 40 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 3
Конусов Андрей 74 3
Мякишева Марина 84 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 150 3
Гинятуллин Роман 61 3
Гостев Александр 75 3
Мельникова Анастасия 167 3
Галушкин Олег 168 2
Земков Сергей 156 2
Вышлов Андрей 23 2
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 2
James Renee - Джеймс Рене 17 2
Кулешов Алексей 27 2
Бакшинский Олег 6 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Farish Robert - Фариш Роберт 37 2
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 2
Устюжанин Дмитрий 48 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 218 2
Steve Jobs - Стив Джобс 897 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 2
Nicholas Henry - Николас Генри 4 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 596 2
Clark Greg - Кларк Грег 8 2
Young Craig - Крейг Янг 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 73595 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 142
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 31
Япония 5476 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 27
Германия - Федеративная Республика 5762 22
Франция - Французская Республика 3329 21
Европа 5771 19
Испания - Королевство 1887 16
Ближний Восток 2131 15
Европа Восточная 2503 14
Северная Америка 2057 13
Австралия - Австралийский Союз 1725 13
Белиз 44 13
Нидерланды 1447 12
Канада 1969 12
Индия - Республика 3138 11
Африка - Африканский регион 2152 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 11
Украина 4903 11
США - Калифорния 1861 10
Азия - Азиатский регион 2466 9
Казахстан - Республика 3598 9
США - Нью-Йорк 1825 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1031 8
Европа Западная 1080 8
Израиль 1089 8
Гватемала - Республика 25 8
Финляндия - Финляндская Республика 1241 8
Южная Корея - Республика 2500 8
Испания - Каталония - Барселона 614 7
Великобритания - Лондон 1401 7
Бразилия - Федеративная Республика 1485 7
Сингапур - Республика 1121 7
Китай - Тайвань 1078 6
Италия - Итальянская Республика 2106 6
Румыния 446 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 16
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 179 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1330 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 4
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 3
Человеческий фактор 161 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1160 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 119 2
Спам - Spam 175 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 101 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 503 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 367 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 243 2
Русский язык 1326 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 92 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 498 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 183 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 35 1
Холодная война 52 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 8 1
Интеллектуальная собственность 15 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 876 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 599 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
White list - Белый список 42 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 41 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 13 1
VAD - Value Added Distribution 22 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 29 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 175 1
Thomson Reuters - Рейтер 5070 29
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 20
AT&T - WarnerMedia - CNN Money 430 19
The Register 1036 17
The Wall Street Journal 890 13
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 197 8
CBS MarketWatch 267 8
CNET - Издание 360 8
Associated Press 1063 6
The Verge - Издание 449 5
Virus Bulletin 28 5
ZDnet 405 5
DarkReading.com 86 5
Forbes - Форбс 507 5
Reddit 203 4
The Independent 19 4
CNews - ZOOM.CNews 1263 4
NYT - The New York Times 759 4
BleepingComputer - Издание 120 3
Silicon 188 3
InformationWeek 172 3
Silicon.com 314 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 3
Bloomberg 854 3
FT - Financial Times 423 3
Coindesk.com 3 3
ComputerWorld 126 3
Ars Technica 292 2
VentureBeat 86 2
Barron's 22 2
Vnunet 194 2
Engadget - Блог о технологиях 395 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 124 2
WSJ - The Wall Street Journal 170 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 2
Computer Weekly 180 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
EWeek 170 1
Gartner 2837 47
IDC - International Data Corporation 3912 39
Internet Stock Report 421 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 8
Forrester Research 620 7
AV-Comparatives 21 6
Juniper Research 339 5
S&P 500 136 4
S&P - Standard and Poor’s 126 4
Yankee Group 122 3
PCMark 103 3
AV-Test Institute 28 3
Fortune Global 500 220 3
Fortune 100 73 3
SANS Institute 63 2
Vanson Bourne 44 2
Verizon Data Breach Investigations Report 4 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
CNews Fast рейтинг 34 1
NPD Group 135 1
Harris Interactive 58 1
IMARC Group 1 1
Markets&Markets Research 80 1
B2B International 50 1
Nielsen Holdings 101 1
IDC China 2 1
Strategy Analytics 271 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 87 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 374 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 65 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 70 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 169 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 163 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 559 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 233 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Пекинский университет - БэйДа 9 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 20 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 4
Black Hat - Конференция 65 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
SAP Forum 28 1
IDF - Intel Developer Forum 121 1
Docflow 100 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
McAfee FOCUS 2 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 31 1
Cisco Connect 5 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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