Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса Реклама, которую никто не ждал Владельцы мониторов LG и Alienware (дочерний игровой бренд компании Dell) стали жаловаться на всплывающую рекламу антивируса McAfee, пишет портал TechSpot. Среди них – пользователь Reddit под псевдонимом Mags_Smash, пожаловавшийся на проблему в начале июля 2026 г. По его словам Windows автоматически скачала рекламное

Самый эксцентричный айтишник в мире Джон Макафи инсценировал свою смерть. Он жив и скрывается, утверждает на камеру его подруга Макафи Шредингера Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee), считающийся умершим, мог инсценировать свою смерть, пишет портал GizChina. Легендарный скандально известный айтишник может жить в Техасе (штат США). С т

Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows Привилегии как с куста Высокоопасная уязвимость в разработках McAfee Enterprise (теперь Trellix) позволяла киберзлоумышленникам повышать свои привилегии при атаках до высшего уровня Systemи запускать произвольный код с этими правами. Патчи, устраняющие пр

McAfee Enterprise и FireEye теперь будут работать под брендом Trellix Symphony Technology Group (STG) запустила Trellix — новую компанию, которая будет обеспечивать расширенное обнаружение угроз и реагирование на них. Компания Trellix появилась в результате объединения McAfee Enterprise и FireEye в октябре 2021 г. «Мы очень рады, что Trellix теперь в портфолио STG, — сказал Уильям Чизхолм, управляющий партнер STG. — Клиенты могут ожидать, что платформа безопа

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти McAfee пошла по рукам Антивирусная компания McAfee перейдет в собственность группы инвестиционных фондов спустя менее чем полгода с момен

McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию McAfee Enterprise и Fireeye объявили о том, что Symphony Technology Group (STG) завершила приобретение Fireeye на общую сумму $1,2 млрд. С завершением этой сделки компании McAfee Enterprise и Fireeye объединяются в одну компанию. Штат новой объединенной компании – более 5 тыс. сотрудников, а клиентская база -- свыше 40 тыс. заказчиков по всему миру, при этом годо

McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access уществляется доступ. Комплексное решение MVISION Private Access предназначено для организаций, которым требуется защитить данные и обеспечить удаленный доступ к корпоративным приложениям. Предложение McAfee Enterprise сочетает в себе возможности защищенного доступа ZTNA (Zero Trust Network Access), технологии защиты данных и предотвращения угроз Data Loss Prevention (DLP) и Remote Browser I

McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group Венчурная компания Symphony Technology Group (STG) объявила, что возглавляемый ею консорциум закрыл сделку по приобретению подразделения McAfee по защите корпоративного бизнеса. Теперь McAfee Enterprise полностью сосредоточится на защите организаций и предприятий. «Корпоративное подразделение McAfee давно играет кл

Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить Макафи найден мертвым Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) был обнаружен мертвым в испанской тюрьме. В ней он находился по делу о неуплате налогов в ожидании экстрадиции США. Как пишет The Verge, Макафи мог совер

McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play магазин Google Play проникла новая волна мошеннических приложений, нацеленная на пользователей Android в Юго-Западной Азии и на Аравийском полуострове – было уже более 700 000 скачиваний, прежде чем McAfee Mobile Research обнаружила их, и совместно с Google приступили к их удалению. Вредоносные программы встроены в фоторедакторы, обои, головоломки, оболочки клавиатуры и другие приложения.

McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 Специалисты McAfee Labs рассказывают об угрозах, которые появились во втором полугодии 2020 года. Команда исследователей активно отслеживала, выявляла и изучала причины и следствия популярных и широко изве

McAfee рекомендует предприятиям использовать технологию XDR В McAfee рассказали о XDR и почему предприятиям рекомендуется использовать эту технологию. Судя по тенденциям в сфере информационной безопасности, можно сказать, что потребность предприятий в защ

McAfee представила отчет о прогнозируемых угрозах в 2021 году Эксперты McAfee поделились своими прогнозами о возможных угрозах, которые поджидают пользователей в 2021 году. 13 декабря 2020 года сектор кибербезопасности узнал, что злоумышленники, атакующие субъекты

McAfee: международные убытки от киберпреступности превысили $1 трлн о увеличивает поверхность атаки. Кроме того, преступники пользуются тем, что люди все чаще работают на дому и удаленно, — отмечает Стив Гробман, старший вице-президент и технический директор компании McAfee. — Промышленные предприятия и правительственные учреждения хорошо знакомы с финансовыми последствиями кибератак и ущербом, который они наносят национальной безопасности. Но у этих престу

Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в McAfee ePO McAfee отметила помощь эксперта Positive Technologies Михаила Ключникова в устранении уязвимости в McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) — консоли для контроля за безопасностью предприятия, которая дает возможность управлять защитой конечных точек, сетей, данных и соответствием нор

Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме Компания надеется поправить дела с помощью IPO Известная в сфере кибербезопасности компания McAfee вышла на IPO в среду 21 октября 2020 г. Компания продавала акции по цене $20 за штуку

Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы Тюрьма для Макафи Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) может сесть в тюрьму. Минюст США обвинил его в многол

Zyxel и McAfee представили решение для защиты от неизвестных киберугроз Zyxel Networks, поставщик решений на базе искусственного интеллекта и облачных технологий для бизнеса и дома, совместно с компанией McAfee выпустил интегрированное универсальное решение для защиты сетей, специально разработанное для малого и среднего бизнеса (СМБ). Согласно исследованию 2019 Verizon Data Breach Investigatio

McAfee покупает Light Point Security о заключительной стадии переговоров по приобретению компании Light Point Security, специалиста в сфере изоляции браузерных систем. После завершения сделки команда Light Point Security присоединится к McAfee. Условия сделки не разглашаются. Стремительное развитие интернета и освоение компаниями облачных систем сделали браузер одним из наиболее уязвимых ИТ-активов для современных атак. Однако

Обновление Windows сломало популярные антивирусы Надежная ОС, и обновления качественные Обновление Windows, выпущенное Microsoft в апреле 2019 г., вывело из строя антивирусное ПО сторонних разработчиков. Первой тревогу забила компания McAfee, пользователи которой стали жаловаться на сбои в работе антивирусов, но позже проблема распространилась и на другие программные продукты. Свежие патчи Microsoft конфликтуют с приложениям

ИТ-легенду Джона Макафи отравили посреди толпы телохранителей Покушение на Макафи На скандально известного пионера кибербезопасности Джона Макафи (John McAfee) было совершено покушение. Как сообщил он сам в соцсети Twitter, неизвестные сумели от

Основатель McAfee хвалит криптовалюты за деньги Реклама в Twitter от МакафиПионер кибербезопасности Джон Макафи (John McAfee) решил монетизировать то влияние, которое оказывают на мир криптовалют его высказывани

Основатель McAfee пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн Предсказание МакафиОснователь известного антивирусного бренда McAfee Джон Макафи (John McAfee) предсказал, что к концу 2020 г. курс биткоина подниме

Intel лишила основателя McAfee прав на его одиозное имя ul Oetken) в окружном суде Манхэттена в Нью-Йорке, отклонил судебный иск, который Джон Макафи (John McAfee), создатель одноименного антивирусного программного обеспечения, подал в сентябре 2016

Уязвимость ПК Apple выросла в 1,5 раза Mac под угрозойКоличество угроз для компьютеров Apple Mac растет – за I кв. 2017 г. их стало больше на 53%, сообщают аналитики компании McAfee. Всего по итогам квартала McAfee зарегистрировала 700 тыс. случаев заражения Mac, и этот показатель продолжает расти. В то же время, динамика выглядит не такой устрашающей, как в

Mont стала единственным дистрибьютором продуктов McAfee в России и Центральной Азии C 12 мая 2017 г. компания Mont стала единственным официальным дистрибьютором продуктов McAfee на территории России и Центральной Азии. Вендор принял это решение, основываясь на том, что Mont в течение длительного времени демонстрирует стабильные результаты продаж, а также оказыва

Знаменитая и скандальная ИБ-компания McAfee воскресла Сделка IntelКомпания Intel Security была официально переименована в McAfee, после того, как Intel закрыла сделку по продаже ее акций инвестиционному фонду TPG Ca

Возрожден легендарный и скандальный антивирусный бренд McAfee естиционной компании TPG. В результате сделки будет образовано совместное предприятие под названием McAfee, которое продолжит заниматься информационной безопасностью. Таким образом, будет возро

Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и Intel Security объединили усилия для борьбы с шифровальщиками Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и компания Intel Security запустили совместную инициативу для борьбы с программами-шифровальщиками и вым

Intel и VMware расширяют партнерство в сфере мобильной безопасности планируют предлагать совместные решения общим клиентам, в том числе обмен мобильными данными через McAfee Data Exchange Layer — ключевой компонент открытой системы безопасности компании Intel

Власти Китая отказались от продукции Apple, Cisco и McAfee enter — CGPC), отвечающий за материальное обеспечение органов власти, исключил из списка поставщиков госорганов Apple, Cisco Systems, Citrix и принадлежащего Intel разработчика антивирусных продуктов McAfee. Об этом сообщило агентство Reuters. Журналисты Reuters ознакомилась со списками оборудования, из которого выбирает CGPC, и, по состоянию на конец 2014 г., не нашли в нем ни одного упоми

McAfee/Intel Security: Настоящая информационная безопасность на высоких скоростях уже рассказали подробно. Что касается Intel Security, то она представлена в настоящее время офисом McAfee, в котором работают около 20 человек. Начиная с 2012 года, наш бизнес в России ежегодн

McAfee выявила 12 самых распространенных во время праздников интернет-угроз Компания McAfee опубликовала ежегодный список «Двенадцать самых распространенных вариантов мошенничества во время праздников». Аналитики выявили те уловки, которые преступники чаще всего используют в Се

Исследователи заявили о дырах в антивирусах «Касперского», Avast и McAfee сти, для работы технологии «Безопасные платежи», например, «для защиты пользователя от несанкционированных скриншотов вводимых им финансовых данных». Ныне принадлежащий Intel антивирусный разработчик McAfee признал существование описанной Digital Security уязвимости в своем продукте DeepDefender и поместил информацию о ней в базу знаний. «Лаборатория Касперского» заявила, что не признает об

ИТ-отделы тратят слишком много времени на поиски угроз и решений для их нейтрализации Исследование, проведенное Vanson Bourne по заказу McAfee показало, что 46% ИТ-отделов в организациях тратят слишком много времени на мануальное управление безопасностью сети и выбор решений для нейтрализации угроз вручную. Об этом CNews сообщи

McAfee и Symantec совместно с Fortinet и Palo Alto Networks основали альянс по борьбе с киберугрозами Компании Fortinet и Palo Alto Networks сообщили о том, что компании McAfee и Symantec присоединились к альянсу по борьбе к киберугрозами Cyber Threat Alliance в качестве сооснователей. Как сообщили CNews представители Cyber Threat Alliance, задача альянса — обе

Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер se Private Systems (FTC), основанная предпринимателем со скандальной репутацией Джоном Макафи (John McAfee), объявила о выпуске защищенного мессенджера Chadder для Android и Windows Phone. Поми

Schneider Electric и McAfee договорились о партнерстве в сфере решений по обеспечению кибербезопасности Компания Schneider Electric, специализирующаяся на управлении электроэнергией, и компания McAfee заключили соглашение о партнерстве с целью предложить клиентам на рынке коммунальных служб и критически важных инфраструктур решения для обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сооб