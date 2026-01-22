Разделы

РАН ИППИ Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН


СОБЫТИЯ


22.01.2026 ИИ-разработчик Smart Engines подвел научные итоги 2025 года и обозначил ключевые достижения 1
21.01.2025 Новый алгоритм классификации повысит качество зашифрованного трафика 2
28.12.2024 Ни бита MIMO: российские ученые предложили способ ускорения Wi-Fi 2
23.03.2023 Smart Engines выходит на рынок промышленной томографии 3
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1
08.12.2017 Huawei увеличит инвестиции в научное сотрудничество в России 3
30.05.2017 «Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных 1
13.02.2017 Huawei выступила генеральным партнёром церемонии вручения Золотой медали РАН за популяризацию науки 1
09.09.2016 Резидент «Сколково» помог оптимизировать пластинчатый радиатор для «Теркон-КТТ» 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
08.09.2015 Продлен срок приема заявок на конкурс Skolkovo Cybersecurity challenge 2015 1
28.04.2014 «Яндекс» открыл факультет на базе НИУ ВШЭ 1
25.01.2013 Молодые разработчики из Томска и Казани получили $110 тыс. от фонда посевного финансирования Microsoft 1
23.04.2010 В Геленджике пройдёт научная конференция «Информационные технологии и системы 2010» 2
05.09.2008 «Ситроникс» создает частно-государственный НИИ 2
04.11.2003 Завершилась конференция "Ситуационные центры: технологии, проекты, варианты решений" 2

Публикаций - 17, упоминаний - 26

РАН ИППИ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25296 2
Huawei 4259 2
InfoWatch - Инфовотч 1096 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 435 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Datadvance - Датадванс 21 2
ЭЛТЕХ-Мед 3 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 813 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 1
Cisco Systems 5230 1
Yandex - Яндекс 8550 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 1
Intel Corporation 12566 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3307 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
AMD - Advanced Micro Devices 4483 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1593 1
Норси-Транс - НТ 125 1
ESET - ESET Software 1147 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 1
Крок - Croc 1816 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 188 1
R-Vision - Р-Вижн 219 1
F-Secure 211 1
Эшелон НПО 139 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 50 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
Google LLC 12310 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 40 1
Ситроникс НИИ 3 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 2
Газпром ПАО 1423 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 2
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Альфа-Банк 1880 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 447 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 131 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4993 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 234 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
РНФ - Российский научный фонд 149 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
WiMAX Forum 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13025 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 584 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Hough Transform - Преобразование Хафа - вычислительный алгоритм параметрической идентификации геометрических элементов растрового изображения 7 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4936 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 1
DDR - Double data rate 2934 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7650 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1451 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8464 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 199 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1489 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 457 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 1
Linux OS 10974 1
Apple macOS 2270 1
Intel x86 - архитектура процессора 1988 1
Microsoft Windows 16398 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 554 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
C/C++ - Язык программирования 849 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Datadvance pSeven 13 1
Codeforces 9 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
Арлазаров Владимир 275 2
Морозов Сергей 59 2
Кулешов Александр 29 2
Гельфанд Михаил 2 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
Hong Zhou - Хун Чжоу 3 1
Левицкий Илья 1 1
Курапов Антон 1 1
Касперская Наталья 304 1
Семенихин Кирилл 25 1
Сычев Артем 78 1
Левин Леонид 132 1
Касперский Евгений 330 1
Песков Дмитрий 113 1
Повалко Александр 36 1
Богачев Игорь 182 1
Трушкин Константин 59 1
Сачков Илья 125 1
Бондаренко Александр 39 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Кузьминов Ярослав 19 1
Лукацкий Алексей 132 1
Лютиков Виталий 25 1
Ходаков Сергей 42 1
Ветров Дмитрий 8 1
Андреев Николай 13 1
Дорофеев Александр 13 1
Тормасов Александр 9 1
Бурнаев Евгений 26 1
Аржанцев Иван 11 1
Пушкин Александр 35 1
Ефимов Альберт 43 1
Бариев Искандер 18 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Cоколов Алексей 1 1
Седов Олег 6 1
Фортов Владимир 16 1
Еремин Сергей 9 1
Капица Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 3
Европа 24659 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 2
Германия - Федеративная Республика 12950 2
Франция - Французская Республика 7987 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3240 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Земля - планета Солнечной системы 10683 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1832 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3298 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1325 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1054 1
Ирландия - Дублин 162 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 155 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
Английский язык 6881 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 3
Образование в России 2560 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 60 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 51 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 295 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
РАН - Российская академия наук 2022 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1109 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1284 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 2
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 11 1
Минприроды РФ - Роснедра - ВНИИгеосистем - Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем - ВНИИЯГГ - Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии 3 1
ВНИИЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 674 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
День молодёжи - 27 июня 1002 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
