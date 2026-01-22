Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАН ИППИ Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН
СОБЫТИЯ
РАН ИППИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 275 2
|Морозов Сергей 59 2
|Кулешов Александр 29 2
|Гельфанд Михаил 2 1
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
|Hong Zhou - Хун Чжоу 3 1
|Левицкий Илья 1 1
|Курапов Антон 1 1
|Касперская Наталья 304 1
|Семенихин Кирилл 25 1
|Сычев Артем 78 1
|Левин Леонид 132 1
|Касперский Евгений 330 1
|Песков Дмитрий 113 1
|Повалко Александр 36 1
|Богачев Игорь 182 1
|Трушкин Константин 59 1
|Сачков Илья 125 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Кузьминов Ярослав 19 1
|Лукацкий Алексей 132 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Андреев Николай 13 1
|Дорофеев Александр 13 1
|Тормасов Александр 9 1
|Бурнаев Евгений 26 1
|Аржанцев Иван 11 1
|Пушкин Александр 35 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Бариев Искандер 18 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Седов Олег 6 1
|Фортов Владимир 16 1
|Еремин Сергей 9 1
|Капица Сергей 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
