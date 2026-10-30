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Черниговская Татьяна

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Цифровая подмена: фейковые ролики с образом Татьяны Черниговской под прицелом СПбГУ 3
13.02.2017 Huawei выступила генеральным партнёром церемонии вручения Золотой медали РАН за популяризацию науки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Черниговская Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5128 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 466 1
Meta Platforms 188 1
Huawei 4740 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5006 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 771 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 984 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1158 1
Металлы - Золото - Gold 1266 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 662 2
РАН - Российская академия наук 2155 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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