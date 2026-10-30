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Черниговская Татьяна
СОБЫТИЯ
|30.10.2026
|Цифровая подмена: фейковые ролики с образом Татьяны Черниговской под прицелом СПбГУ 3
|13.02.2017
|Huawei выступила генеральным партнёром церемонии вручения Золотой медали РАН за популяризацию науки 1
Публикаций - 2, упоминаний - 4
Черниговская Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5128 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 466 1
|Meta Platforms 188 1
|Huawei 4740 1
|Meta Platforms - Facebook 4640 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Андреев Николай 13 1
|Фортов Владимир 16 1
|Капица Сергей 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169438 2
|Украина - Черниговская область - Чернигов 40 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.