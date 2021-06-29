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Конвергенция процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов

СОБЫТИЯ


29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных

к секвенирование генома и моделирование разработки продуктов, Dell также расширяет сервисы высокопроизводительных вычислений по запросу и поддержку ускорителей в серверах Dell EMC PowerEdge. «По мере конвергенции приложений ИИ с высокопроизводительными вычислениями и аналитикой данных конфигурации систем хранения и сетей остаются разрозненными, что затрудняет предоставление ИТ-отделами необ
17.10.2012 В Москве пройдет конференция «Конвергенция в инфокоммуникациях»

9 ноября 2012 г. компания «Экспо-Телеком» проведет в Москве, в международном мультимедийном пресс-центре «РИА Новости» («РИА Новости», зал «Президентский»), 6-ю конференцию «Конвергенция в инфокоммуникациях». Мероприятие охватит вопросы, связанные с развитием эффективного взаимодействия операторов связи, телерадиовещателей и ИТ-компаний, предоставляющих конкретные

07.11.2011 Мировой рынок радиотелефонов стагнирует из-за распространения конвергенции

ъясняется спросом со стороны корпоративных клиентов. Если раньше радиотелефония была главным способом беспроводной связи на территории крупных предприятий, то сегодня ей на смену приходят возможности конвергенции проводных и сотовых технологий (FMC). Рации и радиотелефоны постепенно вытесняются мобильными телефонами, "привязанными" к корпоративным сетям. Количество трубок в комплекте (млн)

10.08.2011 Конвергенция от Hitachi: погоня за модой или веление времени?

, особенно частных, поэтому мы предлагаем ряд решений для организации облачных вычислений, достоинствами которых являются их конвергентность, комплексность, быстрота развертывания. В качестве примера конвергенции с другими вендорами можно привести платформу Hitachi Unified Compute Platform (UCP), тесно интегрированную с решениями и сервисами Microsoft Hyper-V Cloud Fast Track, что также поз
12.11.2007 Скорость плавления мантии зависит от скорости конвергенции литосферных плит

ny, расположенным в 8 км к северу от Гренады. В этой области океаническая Атлантическая плита погружается под Карибскую литосферную плиту со скоростью 2-4 см в год. Это одна из самых низких скоростей конвергенции плит. Ученые определяли содержание в образцах вулканической лавы изотопов урана-235 и протоактиния-231, в который уран превращается в ходе радиоактивного распада. На основании полу
10.05.2004 Трудный путь к конвергенции: экономические аспекты

хо. Карта обеспечивает также контроль качества передачи голоса, то есть поддерживает QoS (Quality of Service) на заданном уровне. Интересные решения, связанные с плавным (но неотвратимым) переходом к конвергенции предложила американская компания Avaya1. Заранее скажем, что в 2003 году компания, благодаря техническому и маркетинговому расчету, вышла на первое место в мире по количеству прода

Публикаций - 437, упоминаний - 439

Конвергенция и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Huawei 4675 41
Intel Corporation 12811 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
Cisco Systems 5372 32
МегаФон 10742 30
Microsoft Corporation 25775 27
Samsung Electronics 11064 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Ростелеком 10948 19
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 18
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 17
Dell EMC 5180 16
Lenovo Motorola 3566 16
Oracle Corporation 7074 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 15
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
HP Inc. 5883 13
Ростелеком - Связьинвест 1719 13
Google LLC 12688 13
SAP SE 5601 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
Apple Inc 13154 10
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 9
Broadcom - VMware 2610 8
Qualcomm Technologies 1974 8
Vodafone Group 1412 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Yandex - Яндекс 9215 7
Евросеть 1421 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Carl Zeiss AG 307 4
UMA - United Music Agency 40 4
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Альфа-Банк 1979 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Nike 195 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
Intel Capital 148 3
Некстер ИК 33 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Русский Стиль 45 2
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
BMW Group 482 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Евросоюз - Совет Европы 107 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 48
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
WiMAX Forum 69 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 99
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 96
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 85
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 82
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 80
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 77
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 69
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 62
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 55
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 54
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 43
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 42
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 39
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 39
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 39
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 36
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 34
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
Linux OS 11533 14
Microsoft Windows 16882 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Nokia Symbian OS 1411 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 9
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 9
Google Android 15243 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Intel Itanium 649 6
Avaya IP Office Cloud Platform 84 6
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 6
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 6
Nokia Nseries 538 6
Intel Centrino Manitoba PXA 11 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Azure 1526 5
Apple iPhone 6 4861 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 5
Sony Walkman 285 5
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 5
Dell EMC Smarts 23 5
Ericsson BusinessPhone 16 4
Apple iPad 4011 4
Microsoft Office 4170 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 4
Apple iPod 1553 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 4
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 4
Avaya Definity УАТС 104 4
Rover - RoverPC 104 4
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 4
Солонин Виталий 90 11
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 9
Иванников Дмитрий 44 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 5
Ксенин Алекс 311 5
Keen David - Кин Дэвид 4 4
Рейман Леонид 1065 4
Брюквин Юрий 300 4
Степанов Антон 71 4
Масленников Игорь 36 4
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 4
Фейгин Даниил 4 4
Щеголев Игорь 699 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Галактионова Инесса 120 3
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Закрепин Евгений 62 3
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Мякишева Марина 84 3
Богатов Антон 79 3
Коротков Андрей 87 3
Мартиросян Ваагн 43 3
Пырков Георгий 8 3
Огарев Леонид 5 2
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 10 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Кушников Алексей 3 2
Лепский Владимир 3 2
Свердлов Антон 3 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Harris-Ferrante Kimberly - Харрис-Ферранте Кимберли 4 2
Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Stevens Dave - Стивенс Дейв 2 2
Wray Melvyn - Рэй Мэлвин 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 90
Европа 24963 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 24
Япония 13807 23
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Европа Восточная 3138 19
Южная Корея - Республика 7051 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Индия - Bharat 5869 13
Африка - Африканский регион 3640 13
Ближний Восток 3154 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Украина 7928 11
Испания - Каталония - Барселона 752 10
Швеция - Королевство 3781 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Америка - Американский регион 2206 9
Канада 5081 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - СФО - Новосибирск 4875 8
Испания - Королевство 3839 7
Европа Западная 1496 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
США - Калифорния 4829 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 5
Армения - Республика 2449 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 41
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 29
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 18
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 11
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
РИА Новости 1033 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Fortune 211 2
Мобильные системы 118 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Vnunet 224 2
Computer Weekly 376 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Infosan 75 1
Australian IT News 51 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
AP - Associated Press 2007 1
Cointelegraph 7 1
National Geographic 95 1
Newsweek 39 1
Network World 31 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Quartz 25 1
GigaOM 71 1
Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Newsbytes News Network 379 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
Gartner - Гартнер 3658 24
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Fortune Global 500 295 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Forrester Research 834 6
Рустелеком ТК 305 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Frost & Sullivan 207 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
ABI Research 236 2
Директ Инфо 9 2
Strategy Analytics 285 2
Gartner - Dataquest 353 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Shosteck Group 5 1
Radicati Group 26 1
Sage Research 4 1
Markets&Markets Research 113 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
IBM Research 111 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Philips Research 19 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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Forbes Global 2000 50 1
Dell'Oro Group 66 1
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ITResearch 123 1
SmartMarketing 74 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
РАН ИФ - Институт философии 12 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
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Связь-Экспокомм 276 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CeBIT 614 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
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Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 2
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
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ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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