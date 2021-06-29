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Конвергенция процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов



29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных
17.10.2012 В Москве пройдет конференция «Конвергенция в инфокоммуникациях»
07.11.2011 Мировой рынок радиотелефонов стагнирует из-за распространения конвергенции
10.08.2011 Конвергенция от Hitachi: погоня за модой или веление времени?
12.11.2007 Скорость плавления мантии зависит от скорости конвергенции литосферных плит
10.05.2004 Трудный путь к конвергенции: экономические аспекты

Публикаций - 422, упоминаний - 424
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