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Конвергенция процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов
СОБЫТИЯ
|29.06.2021
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Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных
к секвенирование генома и моделирование разработки продуктов, Dell также расширяет сервисы высокопроизводительных вычислений по запросу и поддержку ускорителей в серверах Dell EMC PowerEdge. «По мере конвергенции приложений ИИ с высокопроизводительными вычислениями и аналитикой данных конфигурации систем хранения и сетей остаются разрозненными, что затрудняет предоставление ИТ-отделами необ
|17.10.2012
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В Москве пройдет конференция «Конвергенция в инфокоммуникациях»
9 ноября 2012 г. компания «Экспо-Телеком» проведет в Москве, в международном мультимедийном пресс-центре «РИА Новости» («РИА Новости», зал «Президентский»), 6-ю конференцию «Конвергенция в инфокоммуникациях». Мероприятие охватит вопросы, связанные с развитием эффективного взаимодействия операторов связи, телерадиовещателей и ИТ-компаний, предоставляющих конкретные
|07.11.2011
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Мировой рынок радиотелефонов стагнирует из-за распространения конвергенции
ъясняется спросом со стороны корпоративных клиентов. Если раньше радиотелефония была главным способом беспроводной связи на территории крупных предприятий, то сегодня ей на смену приходят возможности конвергенции проводных и сотовых технологий (FMC). Рации и радиотелефоны постепенно вытесняются мобильными телефонами, "привязанными" к корпоративным сетям. Количество трубок в комплекте (млн)
|10.08.2011
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Конвергенция от Hitachi: погоня за модой или веление времени?
, особенно частных, поэтому мы предлагаем ряд решений для организации облачных вычислений, достоинствами которых являются их конвергентность, комплексность, быстрота развертывания. В качестве примера конвергенции с другими вендорами можно привести платформу Hitachi Unified Compute Platform (UCP), тесно интегрированную с решениями и сервисами Microsoft Hyper-V Cloud Fast Track, что также поз
|12.11.2007
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Скорость плавления мантии зависит от скорости конвергенции литосферных плит
ny, расположенным в 8 км к северу от Гренады. В этой области океаническая Атлантическая плита погружается под Карибскую литосферную плиту со скоростью 2-4 см в год. Это одна из самых низких скоростей конвергенции плит. Ученые определяли содержание в образцах вулканической лавы изотопов урана-235 и протоактиния-231, в который уран превращается в ходе радиоактивного распада. На основании полу
|10.05.2004
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Трудный путь к конвергенции: экономические аспекты
хо. Карта обеспечивает также контроль качества передачи голоса, то есть поддерживает QoS (Quality of Service) на заданном уровне. Интересные решения, связанные с плавным (но неотвратимым) переходом к конвергенции предложила американская компания Avaya1. Заранее скажем, что в 2003 году компания, благодаря техническому и маркетинговому расчету, вышла на первое место в мире по количеству прода
Конвергенция и организации, системы, технологии, персоны:
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