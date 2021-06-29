Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных к секвенирование генома и моделирование разработки продуктов, Dell также расширяет сервисы высокопроизводительных вычислений по запросу и поддержку ускорителей в серверах Dell EMC PowerEdge. «По мере конвергенции приложений ИИ с высокопроизводительными вычислениями и аналитикой данных конфигурации систем хранения и сетей остаются разрозненными, что затрудняет предоставление ИТ-отделами необ

В Москве пройдет конференция «Конвергенция в инфокоммуникациях» 9 ноября 2012 г. компания «Экспо-Телеком» проведет в Москве, в международном мультимедийном пресс-центре «РИА Новости» («РИА Новости», зал «Президентский»), 6-ю конференцию «Конвергенция в инфокоммуникациях». Мероприятие охватит вопросы, связанные с развитием эффективного взаимодействия операторов связи, телерадиовещателей и ИТ-компаний, предоставляющих конкретные

Мировой рынок радиотелефонов стагнирует из-за распространения конвергенции ъясняется спросом со стороны корпоративных клиентов. Если раньше радиотелефония была главным способом беспроводной связи на территории крупных предприятий, то сегодня ей на смену приходят возможности конвергенции проводных и сотовых технологий (FMC). Рации и радиотелефоны постепенно вытесняются мобильными телефонами, "привязанными" к корпоративным сетям. Количество трубок в комплекте (млн)

Конвергенция от Hitachi: погоня за модой или веление времени? , особенно частных, поэтому мы предлагаем ряд решений для организации облачных вычислений, достоинствами которых являются их конвергентность, комплексность, быстрота развертывания. В качестве примера конвергенции с другими вендорами можно привести платформу Hitachi Unified Compute Platform (UCP), тесно интегрированную с решениями и сервисами Microsoft Hyper-V Cloud Fast Track, что также поз

Скорость плавления мантии зависит от скорости конвергенции литосферных плит ny, расположенным в 8 км к северу от Гренады. В этой области океаническая Атлантическая плита погружается под Карибскую литосферную плиту со скоростью 2-4 см в год. Это одна из самых низких скоростей конвергенции плит. Ученые определяли содержание в образцах вулканической лавы изотопов урана-235 и протоактиния-231, в который уран превращается в ходе радиоактивного распада. На основании полу