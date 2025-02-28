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Radisson Hotel Group RHG Radisson Hotels & Resorts гостиничная сеть
Radisson Hotel Group и организации, системы, технологии, персоны:
|IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
|Кондрашин Михаил 22 4
|Касперская Наталья 294 4
|Касперский Евгений 323 4
|Чачава Александр 101 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Гостев Александр 82 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Антимонов Сергей 11 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Никишин Андрей 17 3
|Осипов Юрий 45 3
|Голов Андрей 50 3
|Гурин Олег 9 3
|Калгин Алексей 7 3
|Косичкин Роман 3 3
|Шубняков Антон 3 3
|Казак Максим 162 2
|Галушкин Олег 182 1
|Рассказов Сергей 39 1
|Паршин Максим 316 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Гликман Феликс 16 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Лапина Кира 6 1
|Македонский Сергей 47 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Члек Сергей 25 1
|Гребенщиков Борис 8 1
|Михайлов Алексей 75 1
|Бучин Сергей 7 1
|Агеев Антон 1 1
|Ефросинин Юрий 2 1
|Поликарпов Александр 7 1
|Мамонов Филипп 1 1
|Науменко Майк 1 1
|Журавлёв Евгений 4 1
|Дьяченко Дмитрий 1 1
|Поволяшко Сергей 1 1
|IDC - International Data Corporation 4911 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 3
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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