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Индексная книга (каталог) CNews*
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Radisson Hotel Group RHG Radisson Hotels & Resorts гостиничная сеть

Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть


28.02.2025 «МегаФон» ускорил интернет для отдыхающих в Конаковском районе 1
23.10.2023 «Ланит» – стратегический партнер «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра» 1
17.10.2023 Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска 1
13.10.2023 Из Москвы в Арктику: МТС Travel выпустил бесплатный автомобильный путеводитель 1
25.11.2022 Гостиничный бизнес выбирает сервисы MANGO OFFICE для коммуникаций с клиентами 1
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
07.09.2021 Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве 1
09.02.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве 1
06.11.2018 Украдены данные каждого десятого привилегированного клиента Radisson 2
09.10.2017 «Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру Park Inn by Radisson Прибалтийская 1
03.10.2017 Veritas Vision Solution Day состоится в Москве 24 октября 1
20.06.2017 «Белтел» построил систему фонового озвучивания для отеля Radisson Resort Zavidovo 1
26.04.2017 «Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad 1
10.06.2016 «Белтел» поставил системы IPTV и Digital Signage в новый отель Park Inn by Radisson Nizhny Tagil 1
24.11.2014 «Белтел» оснастил ИТ-решениями отель Park Inn by Radisson Airport St. Petersburg 1
24.07.2014 «Белтел» оснастил ИТ-решениями новый курорт Radisson Resort, Zavidovo 1
16.04.2014 25 апреля в Москве начнет работу выставка Moscow Forex Expo 1
22.10.2013 29 октября в Москве Unify расскажет о планах развития, новых продуктах и решениях 1
11.02.2013 В Санкт-Петербурге пройдет 13 конференция Software Quality Assurance Days 1
04.10.2012 2 ноября откроется 13-я международная выставка биржевой индустрии Moscow Forex Expo 2012 1
27.04.2012 11 мая в Москве откроется выставка Internet Trading Expo 2012 1
11.10.2011 «Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya 1
18.05.2011 Russia BPO Summit 2011: развитие рынка аутсорсинга в России 1
25.11.2010 Radisson Blu стала крупнейшим в России «умным» зданием 1
17.11.2010 26 ноября в Москве состоится VMware Virtualization Forum 2010 1
09.11.2010 26 ноября в Москве состоится VMware Virtualization Forum 2010 1
03.11.2010 26 ноября в Москве состоится VMware Virtualization Forum 2010 1
09.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» 1
02.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» 1
21.05.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» 1
22.11.2007 Итоги CNews Forum 2007 1
17.10.2007 15 ноября откроется конференция «Поисковая оптимизация и продвижение сайтов» 1
26.09.2007 В Москве пройдет конференция по аутсорсингу на рынке ИКТ 1
17.09.2007 CNews FORUM: 5 залов Radisson наполняются участниками 1
20.09.2006 10 октября состоится 5-я конференция по системам хранения данных 1
03.04.2006 6 апреля откроется конференция "Информационная безопасность в современных условиях" 1
27.03.2006 6 апреля откроется конференция "Информационная безопасность в современных условиях" 1
22.03.2006 6 апреля состоится конференция "Информационная безопасность в современных условиях" 1
14.03.2006 6 апреля откроется конференция "Информационная безопасность в современных условиях" 1
17.01.2005 Киевский Radisson SAS внедрит систему iScala 2.2 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Radisson Hotel Group и организации, системы, технологии, персоны:

Beltel - Белтел 144 7
Microsoft Corporation 24684 6
Intel Corporation 12225 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 5
Cisco Systems 5125 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 5
VK - Mail.ru Group 3459 5
Крок - Croc 1777 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 4
HP Inc. 5694 4
МегаФон 8969 4
Forcepoint - Websense 125 4
Trend Micro 604 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 4
ДиалогНаука 252 4
Прикладная логистика НИЦ 17 4
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 4
Broadcom - VMware 2378 3
Dell EMC 5037 3
Код Безопасности 625 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 3
ИММО - Информ-Мобил 53 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 3
NetApp - Network Appliance 639 3
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 3
InfoWatch - Инфовотч 1023 3
Киевстар - Kyivstar 541 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 3
Lenovo Motorola 3502 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 3
Next Media Group - Некст Медиа 38 3
Otrum 5 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 3
Samsung Electronics 10296 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Seagate Technology 741 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 2
DataCore Software 31 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 27
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 4
Carlson Rezidor Hotel Group 5 4
Евросеть 1405 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
Северсталь ПАО - Severstal 485 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 2
Лента - Сеть розничной торговли 2095 2
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 68 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 227 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Транснефть 301 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Газпром нефть 623 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Лента - Утконос 177 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Альфа-Банк 1778 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2398 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
ФинЭкспо - FinExpo 3 1
Газстройинжиниринг 6 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 1
Прокуратура Казахстана 4 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2726 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7161 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9352 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 5
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 4
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5106 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7120 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16211 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12255 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2156 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 2
Otrum IPTV Enterprise 5 4
Opera Browser - Браузер 1022 3
Google AdMob Сертификация 42 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 3
Radisson Rewards 1 1
Avaya Vantage 18 1
Avaya Aura 45 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Legrand LCS - структурированная кабельная система 2 1
Red Hat Ansible 108 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Epicor iScala 87 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 1
Microsoft Dynamics 1177 1
XIOtech Magnitude SAN 3 1
Otrum Digital Signage 1 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
МТС Big Data 276 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Ansible 106 1
Siemens Desigo Insight 1 1
Кондрашин Михаил 22 4
Касперская Наталья 294 4
Касперский Евгений 323 4
Чачава Александр 101 4
Слуцкий Александр 14 4
Гостев Александр 82 4
Мамыкин Владимир 44 4
Антимонов Сергей 11 4
Левашев Дмитрий 4 4
Никишин Андрей 17 3
Осипов Юрий 45 3
Голов Андрей 50 3
Гурин Олег 9 3
Калгин Алексей 7 3
Косичкин Роман 3 3
Шубняков Антон 3 3
Казак Максим 162 2
Галушкин Олег 182 1
Рассказов Сергей 39 1
Паршин Максим 316 1
Алкснис Виктор 70 1
Сахарова Юлия 9 1
Гликман Феликс 16 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Лапина Кира 6 1
Македонский Сергей 47 1
Сенаторов Михаил 42 1
Матюхин Владимир 61 1
Члек Сергей 25 1
Гребенщиков Борис 8 1
Михайлов Алексей 75 1
Бучин Сергей 7 1
Агеев Антон 1 1
Ефросинин Юрий 2 1
Поликарпов Александр 7 1
Мамонов Филипп 1 1
Науменко Майк 1 1
Журавлёв Евгений 4 1
Дьяченко Дмитрий 1 1
Поволяшко Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 7
Европа 21812 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 3
Канада 4896 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 675 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 2
Турция - Турецкая республика 2378 1
Европа Восточная 3080 1
Украина - Киев 1127 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Казахстан - Республика 5572 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2933 1
Беларусь - Белоруссия 5725 1
Армения - Республика 2296 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 1
Россия - Заполярье 117 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 11 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5047 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6190 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7886 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5467 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 108 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4859 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1640 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5183 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6314 2
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 94 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2854 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2941 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1812 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1714 1
Аудит - аудиторский услуги 2697 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 889 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4050 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1744 1
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